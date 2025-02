Công an Hà Nội giải thể 30 công an cấp huyện

Sáng 28.2, Công an Hà Nội tổ chức lễ công bố các quyết định về việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ khi không tổ chức công an cấp huyện.



Tại hội nghị, Công an Hà Nội đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc giải thể 30 công an cấp huyện, quận, thị xã và các tổ chức trực thuộc Hà Nội, trừ đồn công an. Đồng thời, công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ; triển khai hợp nhất Phòng Cảnh sát bảo vệ và Trung đoàn CSCĐ thành Phòng CSCĐ. Bộ máy mới sẽ đi vào hoạt động từ ngày mai 1.3.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Hà Nội, phát biểu tại buổi lễ ẢNH: N.B

Theo Công an Hà Nội, dù tinh gọn bộ máy nhưng chức năng, nhiệm vụ của Công an Hà Nội không giảm mà còn tăng khi tiếp nhận 4 nhiệm vụ từ các sở, ngành thuộc UBND TP.Hà Nội.

Công an Hà Nội cho hay, đây là một trong những đợt kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy lớn, chưa có tiền lệ của Công an Hà Nội, nằm trong xu thế chung về tinh gọn tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong toàn hệ thống chính trị, là một trong bảy định hướng chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Đợt kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy này tác động đến cả 3 cấp của Công an Hà Nội, trong đó tác động trực tiếp nhất là 30 công an cấp huyện.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Hà Nội, đề nghị thủ trưởng các đơn vị trong Công an Hà Nội và các lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ mới được điều động, bố trí vị trí công tác mới cần nhanh chóng ổn định về tổ chức và hoạt động; bắt tay thực hiện ngay các nhiệm vụ được giao, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ liên tục, không làm gián đoạn hoặc ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Đồng thời, Giám đốc Công an Hà Nội đề nghị tăng cường sự thống nhất, đồng thuận, đoàn kết, gắn bó trong nội bộ đơn vị, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; rà soát, sửa đổi quy chế, lề lối làm việc của đơn vị, phân công nhiệm vụ đối với lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ theo tổ chức bộ máy mới, với tinh thần tổ chức mới, nhiệm vụ mới…