Tạm đình chỉ công tác cán bộ công an bị tố đánh người

Tối 13.5, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP.Hà Nội, cho biết đơn vị đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 30 ngày đối với cán bộ công an bị tố đánh người trên địa bàn thành phố.

Hình ảnh vụ việc ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Theo thiếu tướng Tùng, động thái này nhằm phục vụ công tác điều tra, xác minh vụ việc. Nếu có vi phạm, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và ngành công an.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin phản ánh có dấu hiệu sai phạm của cán bộ Công an P.Dương Nội (Q.Hà Đông, Hà Nội) khi đến làm việc tại một công ty trên địa bàn ngày 11.5. Vụ việc đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận xã hội.

Theo bà Đ.T (45 tuổi, trú H.Ứng Hòa, Hà Nội), cô gái bị hành hung trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội là con bà, chị N.T.H (20 tuổi).

Thời điểm con gái bà bị đánh trùng hợp với thời điểm lực lượng công an đang kiểm tra cơ sở kinh doanh của chị N.T.Y (24 tuổi, con gái đầu của bà Đ.T).

Cụ thể, chị Y. thuê địa điểm tại P.Dương Nội làm trụ sở công ty. Khi lực lượng công an đến kiểm tra, tổ công tác yêu cầu toàn bộ nhân viên chuyển toàn bộ điện thoại và căn cước công dân tập trung một chỗ.

Lúc này, chị H. có mặt tại công ty và cầm điện thoại trên tay thì bất ngờ bị một người đàn ông mặc thường phục đi cùng tổ công tác hành hung, khiến chị H. phải nhập viện điều trị.

Đến chiều 13.5, Công an TP.Hà Nội phát đi thông tin cho biết thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin vụ việc trên.

Bước đầu, Công an TP.Hà Nội xác định, ngày 6.5, Công an P.Dương Nội có đến một công ty tại khu đất dịch vụ La Dương (Q.Hà Đông) để kiểm tra, xác minh thông tin liên quan đến an ninh trật tự xảy ra tại công ty.

Hiện, các đơn vị khẩn trương kiểm tra, làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định. Kết quả sẽ được Công an TP.Hà Nội thông tin kịp thời qua các kênh chính thức của cơ quan này.