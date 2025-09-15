Đà Nẵng: Đôi tình nhân biến phòng trọ thành điểm tập kết ma túy

Sáng 15.9, ông Nguyễn Thanh Vỹ, Chủ tịch UBND P.Điện Bàn Đông (TP.Đà Nẵng), đến chúc mừng, khen thưởng cho tập thể Công an P.Điện Bàn Đông và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tấn công, trấn áp tội phạm ma túy.

Ông Nguyễn Thanh Vỹ, Chủ tịch UBND P.Điện Bàn Đông, khen thưởng Công an P.Điện Bàn Đông ẢNH: Đ.X

Trước đó, lúc 22 giờ 30 ngày 12.9, Công an P.Điện Bàn Đông bắt giữ 2 nghi phạm Nguyễn Thanh Bình (24 tuổi, ở P.Điện Bàn Đông) và Lê Thị Hoa (25 tuổi, ở P.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”.

Thời điểm bị bắt, Nguyễn Thanh Bình vừa rời phòng trọ để đi giao “hàng”. Công an thu giữ trên người Bình 2 viên ma túy tổng hợp và 1 gói Ketamine. Cùng lúc, lực lượng công an kiểm tra phòng trọ nơi Bình và Hoa thuê ở, phát hiện thêm 62 viên ma túy tổng hợp, 1 gói Ketamine, nhiều gói nhỏ khác chứa ma túy với tổng khối lượng khoảng 100 gram cùng dụng cụ sử dụng ma túy.

Nguyễn Thanh Bình và Lê Thị Hoa bị bắt giữ về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”

Qua xác minh, Bình và Hoa thuê trọ sống chung như vợ chồng, đều có lai lịch bất hảo. Bình vừa chấp hành xong án 12 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản”, có 2 tiền án về tội “trộm cắp tài sản” và “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Hoa nghiện ma túy.

Tang vật thu giữ ẢNH: Đ.X

Hiện vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra mở rộng.