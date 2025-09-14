Lời khai 'ớn lạnh' của chủ cơ sở làm yến sào, giấm giả ở Đà Nẵng

Pha a xít làm giấm giả

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng vừa triệt phá cơ sở sản xuất giấm giả nằm sâu trong khu dân cư P.An Khê. Chủ cơ sở là vợ chồng Kiều Văn Thanh (45 tuổi) và Bùi Song Hậu (42 tuổi).

Thay vì sản xuất giấm gạo bằng phương pháp lên men gạo tự nhiên, thì Thanh và Hậu pha 2 lít a xít axetic công nghiệp với 100 lít nước giếng khoan, rồi đóng chai dưới nhãn hiệu "Dấm Gạo Nếp", gắn mác "Made From Rice - Thượng Hạng", độ chua 2 - 5%. Mỗi ngày, cơ sở này tung ra thị trường hơn 1.000 lít giấm giả, tiêu thụ tại TP.Đà Nẵng và các tỉnh lân cận.

Vợ chồng Kiều Văn Thanh và Bùi Song Hậu sản xuất giấm bằng a xít axetic công nghiệp ẢNH: Đ.X

Khám xét hiện trường, công an thu giữ 2.000 chai giấm thành phẩm cùng 600 lít a xít nguyên chất đủ để sản xuất khoảng 30.000 lít giấm giả.

"Tôi biết rõ a xít công nghiệp pha với nước giếng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng, nhưng giấm lên men giá cao, khó bán. Tôi làm vậy để cạnh tranh và kiếm tiền", Kiều Văn Thanh khai với cơ quan chức năng.

Theo các chuyên gia, a xít công nghiệp trong thực phẩm có thể gây bào mòn dạ dày, ngộ độc thần kinh, ung thư, thậm chí tử vong. Hiện vụ án đã được khởi tố, Thanh bị bắt tạm giam, Hậu bị áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Mỗi ngày cơ sở của vợ chồng Thanh tung ra thị trường hơn 1.000 lít giấm giả ẢNH: Đ.X

Thuê người từ TP.HCM ra dạy làm yến giả Monnest

Trước đó, ngày 11.9, Công an Đà Nẵng triệt phá đường dây sản xuất yến hũ chưng giả. Hai nghi phạm bị bắt giữ là Nguyễn Thanh Trường (36 tuổi, trú Hải Phòng) và Nguyễn Ngọc Châu (38 tuổi, trú Đà Nẵng).

Công an TP.Đà Nẵng khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thanh Trường và Nguyễn Ngọc Châu ẢNH: Đ.X

Điều tra cho thấy, từ năm 2023, Trường lập hai công ty, nhờ người thân và Châu đứng tên pháp nhân, còn Trường điều hành mọi hoạt động. Đầu năm 2024, Trường đầu tư máy móc, mở xưởng tại P.Điện Bàn Đông (TP.Đà Nẵng), giao cho Châu nghiên cứu chế tạo "sợi yến" giả.

Ban đầu sản phẩm còn pha ít yến thật, nhưng từ ngày 24.6.2025, toàn bộ lô hàng đều làm từ nguyên liệu giả. "Tôi thuê một người từ TP.HCM ra chỉ cách làm sợi giả. Cho nhiều loại chất vào máy, tạo sợi nhìn như yến thật, nhưng không có yến", Trường khai nhận.

Khám xét xưởng của Công ty TNHH Vannest, công an thu gần 38.000 lọ yến thành phẩm thuộc 15 loại khác nhau đều mang nhãn hiệu "Nước yến sào cao cấp Monnest". Kết quả giám định cho thấy 5 loại không hề có a xít sialic (thành phần chính của yến), 10 loại còn lại chỉ đạt 1% tiêu chuẩn.

Yến sào Monnest không hề có yến

ẢNH: Đ.X

Ngày 14.9, lãnh đạo Công an TP.Đà Nẵng cho biết, thời gian qua đơn vị đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, chủ công là lực lượng cảnh sát kinh tế, đồng loạt phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triển khai cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Nhờ sự vào cuộc đồng bộ, nhiều vụ việc vi phạm nghiêm trọng liên quan đến sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng đã được phát hiện, xử lý kịp thời, mang lại hiệu quả rõ rệt.

"Những kết quả vừa qua khẳng định quyết tâm của toàn lực lượng Công an TP.Đà Nẵng trong việc ngăn chặn triệt để các hành vi trục lợi bất chấp sức khỏe cộng đồng. Đây cũng là sự răn đe mạnh mẽ đối với các đối tượng vi phạm và là hồi chuông cảnh báo để người dân nâng cao cảnh giác, cẩn trọng trong lựa chọn, tiêu dùng thực phẩm", lãnh đạo Công an TP.Đà Nẵng nhấn mạnh.