Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Đà Nẵng: Tạm giữ du khách rút súng 'dằn mặt' đối thủ trong bar

Huy Đạt
Huy Đạt
13/09/2025 20:05 GMT+7

Công an TP.Đà Nẵng tạm giữ hình sự người đàn ông ngoại quốc rút súng ngắn 'dằn mặt' đối thủ trong một bar ở TP.Đà Nẵng.

Ngày 13.9, Công an TP.Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa tạm giữ hình sự ông Vernazz Joseph Alexander (37 tuổi, quốc tịch nước ngoài) để điều tra hành vi "tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép".

Đà Nẵng: Khách Tây rút súng dằn mặt trong quán bar, bị tạm giữ - Ảnh 1.

Cơ quan công an lấy lời khai đối với Vernazz Joseph Alexander

ẢNH: Đ.X

Trước đó, rạng sáng 5.9, tại bar S.R trên đường An Thượng 32 (P.Ngũ Hành Sơn), Alexander xảy ra mâu thuẫn với một du khách nước ngoài nên rút từ túi quần ra một vật giống súng để răn đe đối thủ rồi rời đi. 

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng khẩn trương truy xét, phát hiện Alexander lưu trú tại căn hộ trên đường Lê Cao Lãng (P.Cẩm Lệ).

Đà Nẵng: Khách Tây rút súng dằn mặt trong quán bar, bị tạm giữ - Ảnh 2.

Alexander khai nhận mua khẩu súng với giá 700 USD tại Campuchia

ẢNH: Đ.X.

Đến 0 giờ 30 ngày 12.9, lực lượng công an phối hợp kiểm tra hành chính và phát hiện trong tủ quần áo tầng 2 căn hộ có một khẩu súng ngắn cùng hộp tiếp đạn chứa 12 viên đạn. Alexander khai đã mua khẩu súng này tại Campuchia vào cuối năm 2024 với giá 700 USD để phòng thân. Sau mâu thuẫn tại bar, Alexander về nhà lấy súng rồi quay lại quán để “dằn mặt” đối thủ.

Theo điều tra, Alexander nhập cảnh Việt Nam từ năm 2019, từng sinh sống ở nhiều tỉnh, thành như Lào Cai, TP.HCM, Gia Lai, Cần Thơ, Lạng Sơn, Nghệ An, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng… Đến tháng 4.2025, Alexander chuyển đến TP.Đà Nẵng thuê căn hộ ở đường Lê Cao Lãng để sinh sống.

Tin liên quan

Đà Nẵng: Tạm giữ 2 nghi phạm nổ súng đe dọa chủ quán bida

Đà Nẵng: Tạm giữ 2 nghi phạm nổ súng đe dọa chủ quán bida

Công an TP.Đà Nẵng tạm giữ 2 nghi phạm nổ súng, đe dọa chủ quán bida và gây rối trật tự tại xã Xuân Phú.

Khám phá thêm chủ đề

súng du khách Đà Nẵng vũ khí tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận