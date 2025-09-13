Đà Nẵng: Tạm giữ du khách rút súng 'dằn mặt' đối thủ trong bar

Ngày 13.9, Công an TP.Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa tạm giữ hình sự ông Vernazz Joseph Alexander (37 tuổi, quốc tịch nước ngoài) để điều tra hành vi "tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép".

Cơ quan công an lấy lời khai đối với Vernazz Joseph Alexander ẢNH: Đ.X

Trước đó, rạng sáng 5.9, tại bar S.R trên đường An Thượng 32 (P.Ngũ Hành Sơn), Alexander xảy ra mâu thuẫn với một du khách nước ngoài nên rút từ túi quần ra một vật giống súng để răn đe đối thủ rồi rời đi.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng khẩn trương truy xét, phát hiện Alexander lưu trú tại căn hộ trên đường Lê Cao Lãng (P.Cẩm Lệ).

Alexander khai nhận mua khẩu súng với giá 700 USD tại Campuchia ẢNH: Đ.X.

Đến 0 giờ 30 ngày 12.9, lực lượng công an phối hợp kiểm tra hành chính và phát hiện trong tủ quần áo tầng 2 căn hộ có một khẩu súng ngắn cùng hộp tiếp đạn chứa 12 viên đạn. Alexander khai đã mua khẩu súng này tại Campuchia vào cuối năm 2024 với giá 700 USD để phòng thân. Sau mâu thuẫn tại bar, Alexander về nhà lấy súng rồi quay lại quán để “dằn mặt” đối thủ.

Theo điều tra, Alexander nhập cảnh Việt Nam từ năm 2019, từng sinh sống ở nhiều tỉnh, thành như Lào Cai, TP.HCM, Gia Lai, Cần Thơ, Lạng Sơn, Nghệ An, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng… Đến tháng 4.2025, Alexander chuyển đến TP.Đà Nẵng thuê căn hộ ở đường Lê Cao Lãng để sinh sống.