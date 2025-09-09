Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Cô gái Nhật xúc động nhận lại điện thoại đánh rơi ở Huế

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
09/09/2025 18:50 GMT+7

Mii Uchino, cô gái Nhật vui mừng nhận lại điện thoại đánh rơi tại TP. Huế. Hành động đẹp của Công an TP.Huế đã gây ấn tượng với du khách quốc tế.

Ngày 9.9, Phòng An ninh Kinh tế Công an TP.Huế cho biết, đơn vị đã trao trả điện thoại iPhone 14 Pro cho cô gái Nhật Mii Uchino (26 tuổi) sau khi chị đánh rơi gần gần khu vực Trung tâm thương mại Aeon Mall (P.An Cựu, TP.Huế). 

Mii Uchino là sinh viên Đại học Tsukuba, những ngày qua có mặt tại TP.Huế để tham gia hội thảo tại Đại học Huế.

Cô gái Nhật xúc động nhận lại điện thoại đánh rơi ở Huế- Ảnh 1.

Phòng An ninh Kinh tế Công an TP.Huế trao trả điện thoại đánh rơi cho cô gái Nhật

ẢNH: CÔNG QUANG

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 1.9, tại tuyến đường Võ Nguyên Giáp gần khu vực Trung tâm thương mại Aeon Mall (P.An Cựu, TP.Huế), Tổ công tác của Phòng An ninh Kinh tế trên đường làm nhiệm vụ nhặt được 1 điện thoại iPhone 14 Pro. 

Sau khi nhặt được điện thoại, với tinh thần, trách nhiệm cao, Phòng An ninh Kinh tế đã nhanh chóng xác minh, xác định người đánh rơi điện thoại là chị Mii Uchino, đang trú tại đường Lương Thế Vinh, P.Thuận Hóa nên đã tiến hành các thủ tục để trao trả.

Nhận lại điện thoại của mình, Mii Uchino vui mừng xúc động chia sẻ: "Tôi cảm thấy vô cùng lo lắng khi phát hiện mình đã đánh rơi điện thoại, bởi trong đó có nhiều thông tin, tài liệu của cá nhân rất quan trọng. Thật may mắn, tôi được các cán bộ của Phòng An ninh Kinh tế, Công an TP.Huế liên hệ để nhận lại. Tôi vô cùng biết ơn, cảm kích tinh thần, trách nhiệm và sự tận tụy hỗ trợ kịp thời của Công an TP.Huế".

Cô gái Nhật xúc động nhận lại điện thoại đánh rơi ở Huế- Ảnh 2.

Mii Uchino được mời đến Phòng An ninh Kinh tế Công an TP.Huế nhận lại điện thoại

ẢNH: CÔNG QUANG

"Việc làm này đã góp phần xây dựng, lan tỏa hình ảnh đẹp về con người Huế, thành phố Huế và những người cán bộ công an trong mắt bạn bè quốc tế. Không chỉ bản thân tôi mà bất cứ người nước ngoài nào đến Huế qua những thông tin này đều cảm thấy để tự tin về một thành phố du lịch xinh đẹp, an toàn, thân thiện và mến khách", Mii Uchino chia sẻ.

