Thời sự Pháp luật

Bắt giữ nghi phạm trộm xe máy, dương tính với ma túy

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
11/09/2025 11:43 GMT+7

CSGT Đồng Nai đã bắt giữ nghi phạm trộm xe máy từ Lâm Đồng khi người này đang trên đường về TP.HCM. Đáng chú ý, nghi phạm còn dương tính với ma túy.

Ngày 11.9, Trạm CSGT Suối Tre (Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) cho biết vừa bắt giữ một nghi phạm trộm xe máy từ Lâm Đồng, đang trên đường mang về TP.HCM tiêu thụ thì bị phát hiện.

Khoảng 5 giờ 25 phút cùng ngày, trong lúc tuần tra trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Hưng Thịnh, tỉnh Đồng Nai, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy biển số 85B1-877... có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Bắt giữ nghi phạm trộm xe máy dương tính với ma túy tại Đồng Nai - Ảnh 1.

S.Q.N bị lực lượng chức năng bắt giữ

ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Người điều khiển xe máy là S.Q.N (25 tuổi, ngụ Lâm Đồng) không xuất trình được giấy tờ xe và giấy phép lái xe. Qua xác minh nhanh, lực lượng chức năng xác định chiếc xe máy do N. điều khiển là tài sản của chị T.T.T.N (47 tuổi, ngụ Khánh Hòa), bị mất trộm ngày 9.9 tại một phòng trọ ở Đức Trọng (Lâm Đồng).

Làm việc với công an, N. khai nhận đã lấy trộm chiếc xe trên và đang mang về TP.HCM để tiêu thụ. Kết quả test nhanh cho thấy N. dương tính với ma túy đá.

Hiện N. cùng tang vật đã được bàn giao cho Công an xã Hưng Thịnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

trộm xe máy ma túy CSGT Trạm CSGT Suối Tre Đồng Nai
