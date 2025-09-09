'Tiệc' ma túy trong villa sang trọng ở Đà Nẵng

Ngày 9.9, Công an TP.Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ 9 nghi phạm để điều tra hành vi "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", sau khi phát hiện nhóm người thuê villa tổ chức “tiệc” ma túy tập thể.

Công an TP.Đà Nẵng đột kích căn villa ở P.Hải Vân phát hiện hàng chục người tổ chức 'tiệc' ma túy ẢNH: Đ.X

Trước đó, rạng sáng 5.9, Công an P.Hải Vân phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bất ngờ kiểm tra villa Lantana (thôn Nam Yên, P.Hải Vân).

Tại đây, lực lượng công an phát hiện 22 người (gồm 15 nam, 7 nữ) đang tụ tập sử dụng ma túy. Qua test nhanh, có 15 người dương tính với chất ma túy.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Nẵng đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 9 nghi phạm; lập hồ sơ đưa 1 người đi cai nghiện bắt buộc và xử lý hành chính 5 trường hợp khác theo quy định.

Lực lượng công an thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 9 nghi phạm ẢNH: Đ.X

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ.