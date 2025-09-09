Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

'Tiệc' ma túy trong villa sang trọng ở Đà Nẵng

Huy Đạt
Huy Đạt
09/09/2025 15:03 GMT+7

Công an TP.Đà Nẵng đột kích villa ở P.Hải Vân, phát hiện 22 người tụ tập sử dụng ma túy, 15 người dương tính, trong đó 9 người bị tạm giữ để điều tra.

Ngày 9.9, Công an TP.Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ 9 nghi phạm để điều tra hành vi "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", sau khi phát hiện nhóm người thuê villa tổ chức “tiệc” ma túy tập thể.

Đà Nẵng: Bắt quả tang 22 người mở 'tiệc' ma túy trong villa sang trọng- Ảnh 1.

Công an TP.Đà Nẵng đột kích căn villa ở P.Hải Vân phát hiện hàng chục người tổ chức 'tiệc' ma túy

ẢNH: Đ.X

Trước đó, rạng sáng 5.9, Công an P.Hải Vân phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bất ngờ kiểm tra villa Lantana (thôn Nam Yên, P.Hải Vân). 

Tại đây, lực lượng công an phát hiện 22 người (gồm 15 nam, 7 nữ) đang tụ tập sử dụng ma túy. Qua test nhanh, có 15 người dương tính với chất ma túy. 

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Nẵng đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 9 nghi phạm; lập hồ sơ đưa 1 người đi cai nghiện bắt buộc và xử lý hành chính 5 trường hợp khác theo quy định. 

Đà Nẵng: Bắt quả tang 22 người mở 'tiệc' ma túy trong villa sang trọng- Ảnh 2.

Lực lượng công an thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 9 nghi phạm

ẢNH: Đ.X

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ.

