Thời sự

Dùng nải chuối, nhánh cau vàng giả lừa đảo đổi dây chuyền vàng thật

Huy Đạt
Huy Đạt
09/09/2025 10:47 GMT+7

Công an xã Duy Xuyên (TP.Đà Nẵng) bắt khẩn cấp nghi phạm 35 tuổi vì lấy nải chuối, nhánh cau bằng vàng giả lừa người dân đổi dây chuyền vàng thật.

Ngày 9.9, Công an xã Duy Xuyên (TP.Đà Nẵng) vừa bắt khẩn cấp Phan Văn Đức (35 tuổi, trú Ấp Nhuận Đức, xã Củ Chi, TP.HCM) về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Chế tác nải chuối, nhánh cau 'vàng giả' lừa đảo dây chuyền vàng thật - Ảnh 1.

Công an TP.Đà Nẵng bắt giữ Phan Văn Đức (giữa)

ẢNH: Đ.X

Theo điều tra ban đầu, cuối tháng 8.2025, Đức chuẩn bị các vật dụng bằng đồng mạ vàng, chế tác thành nải chuối và nhánh cau trông như vàng thật.

Ngày 30.8, khi gặp ông P.N (59 tuổi, trú xã Duy Xuyên), Đức dựng màn kịch về việc bản thân “đào được hũ vàng”, rêu rao sẽ mang vào chùa cúng, rồi thuyết phục ông P.N đổi sợi dây chuyền vàng 3,2 chỉ để lấy nải chuối, nhánh cau vàng giả.

Chế tác nải chuối, nhánh cau 'vàng giả' lừa đảo dây chuyền vàng thật - Ảnh 2.

Tang vật nải chuối, nhánh cau vàng giả bị cơ quan công an thu giữ

ẢNH: Đ.X

Sau đó, Đức đem bán tài sản chiếm đoạt được 21 triệu đồng tiêu xài cá nhân.

Nhận thấy vụ việc có tính chất lừa đảo, Công an xã Duy Xuyên đã nhanh chóng triển khai biện pháp nghiệp vụ, thu thập chứng cứ và bắt khẩn cấp Phan Văn Đức, đồng thời thu giữ tang vật.

Chế tác nải chuối, nhánh cau 'vàng giả' lừa đảo dây chuyền vàng thật - Ảnh 3.

Sau khi lừa đảo lấy dây chuyền vàng, Đức mang đi bán được 21 triệu đồng

ẢNH: Đ.X

Công an xã Duy Xuyên khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không nhẹ dạ trước lời mời chào mua bán “cổ vật”, đồ vật lạ giá hời; tuyệt đối không giao dịch với người lạ khi chưa rõ nguồn gốc, giá trị. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
