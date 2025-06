Tuyển dụng đi ‘sex tour’ 1.000 USD để lừa nhiều cô gái quan hệ tình dục

Ngày 25.6, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng ra thông báo đề nghị các nạn nhân của bị can lừa đảo với thủ đoạn tuyển các cô gái đi sex tour, khẩn trương liên hệ Công an TP.Đà Nẵng để được hỗ trợ.

Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Trọng Nghĩa (30 tuổi, ở xã Hải Quy, H.Hải Lăng, Quảng Trị) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 12.4.2025, chị N.T.A (20 tuổi, quê Quảng Nam) đến Công an TP.Đà Nẵng trình báo bị lừa đảo điện thoại. Theo trình báo, chị N.T.A đọc trên trang Facebook "Việc làm Đà Nẵng" có tài khoản "Thương Xuân" đăng tuyển dụng, trả tiền trong ngày, nên chị liên hệ thì người này rủ chị bán dâm dưới hình thức đi "sex tour" với người nước ngoài, thù lao lên đến 1.000 USD/lần.

Võ Trọng Nghĩa bị bắt tạm giam ẢNH: NGUYỄN TÚ

Chị A. đồng ý, được Thương Xuân giới thiệu cho tài khoản Zalo tên "Heo". Theo yêu cầu của Heo, chị A. đến một khách sạn trên đường Lý Thái Tông (Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) để Heo xem mặt thực tế.

Tại khách sạn, Võ Trọng Nghĩa xuất hiện, tự xưng được Heo giới thiệu, yêu cầu chị A. quan hệ tình dục để kiểm tra kỹ năng.

Tang vật thu giữ trong vụ án ẢNH: NGUYỄN TÚ

Sau khi hành sự, Nghĩa yêu cầu chị A. đưa điện thoại để chụp ảnh báo cáo quản lý, đề xuất gửi trước cho chị này tiền phục vụ 20 triệu đồng. Tin lời, chị A. đưa điện thoại rồi ngồi chờ những Nghĩa không quay lại.

Theo Công an TP.Đà Nẵng, trước thủ đoạn lừa đảo cao tay này, cơ quan điều tra phán đoán Nghĩa tiếp tục gây án nên theo dõi, mật phục. Đến cuối tháng 4, phát hiện Nghĩa tái xuất nên các trinh sát nhập vai, bắt Nghĩa tại một khách sạn trên đường Nguyễn Tất Thành (Q.Thanh Khê).

Sau 2 tháng điều tra, cơ quan công an xác định các tài khoản Facebook, Zalo nêu trên liên hệ với nạn nhân đều do Nghĩa tự lập và đóng nhiều vai. Nghĩa đã bán điện thoại của chị A. lấy 7,5 triệu đồng và đã tiêu xài hết.

Nghĩa bị bắt trong vụ án năm 2019 ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, năm 2019, với thủ đoạn tương tự, Nghĩa đã lừa đảo chị N.T.H (lúc này 18 tuổi, ở P.Vỹ Dạ, TP.Huế). Nghĩa đã lập tài khoản Zalo tên "Thu Ngà" với ảnh đại diện là phụ nữ, bật tính năng "tìm quanh đây" để kết bạn với các cô gái trẻ đẹp.

Nghĩa giả vờ chiêu dụ các cô gái bán dâm cho người nước ngoài với giá 1.000 USD, trong đó chị N.T.H sập bẫy, đến khách sạn trên đường Hai Bà Trưng (TP.Huế) và bị Nghĩa đòi quan hệ tình dục rồi chụp ảnh nhạy cảm.

Không chỉ chiếm đoạt điện thoại của chị này, vài ngày sau, Nghĩa còn tống tiền nạn nhân 5 triệu đồng với thủ đoạn dọa tung ảnh khỏa thân lên mạng.

Năm 2019, TAND TP.Huế tuyên phạt Nghĩa 1 năm 9 tháng tù, đến tháng 2.2021 Nghĩa ra tù. Từ đầu năm 2025, Nghĩa tái xuất với thủ đoạn cũ. Ngoài vụ lừa đảo nêu trên, Nghĩa còn khai ra hàng loạt vụ lừa đảo phụ nữ để quan hệ tình dục và chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tuyển người tham gia "sex tour" tương tự.