Thời sự

Siêu bão Ragasa đang suy yếu, tâm bão sẽ đổ bộ Quảng Ninh - Hưng Yên

Phan Hậu
23/09/2025 15:32 GMT+7

Đến thời điểm hiện nay, siêu bão Ragasa (siêu bão số 9) được đánh giá là siêu bão mạnh nhất thế giới. Siêu bão này đang suy yếu nhưng tâm bão dự báo đổ bộ vào Quảng Ninh - Hưng Yên.

Siêu bão Ragasa mạnh nhất thế giới

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đến thời điểm hiện tại, siêu bão Ragasa (siêu bão số 9) được giá là cơn bão mạnh nhất thế giới, vượt cả bão Erin (bắc Đại Tây Dương) và bão Yagi (2024). 

Siêu bão Ragasa đang suy yếu, tâm bão sẽ đổ bộ Quảng Ninh - Hưng Yên- Ảnh 1.

Đến thời điểm hiện nay, siêu bão Ragasa (siêu bão số 9) là cơn bão mạnh nhất thế giới

ẢNH: WINDY

Trong những ngày vừa qua, bão có tốc độ di chuyển nhanh, khoảng 20 - 25 km/giờ. Siêu bão Ragasa (siêu bão số 9) có hoàn lưu rất rộng, vùng gió mạnh cấp 6 có bán kính khoảng 450 km, vùng có gió mạnh cấp 10 khoảng 200 km xung quanh mắt bão, vùng có gió mạnh cấp 12 khoảng 100 km xung quanh mắt bão.

Đến thời điểm 13 giờ ngày 23.9, các trung tâm dự báo bão quốc tế và Việt Nam thống nhất nhận định siêu bão Ragasa (siêu bão số 9) sẽ đi đến khu vực ven biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sau đó chuyển hướng tây, đi qua khu vực phía bắc của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), đi dọc ven biển bắc vịnh Bắc bộ.

Khoảng trưa đến chiều 25.9, vùng tâm bão Ragasa (bão số 9) đi vào đất liền nước ta. Khu vực từ Quảng Ninh - Hưng Yên là vùng khả năng cao tâm bão sẽ đổ bộ.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia gia, bão Ragasa (bão số 9) còn duy trì cường độ mạnh cấp 15 - 16 trong hôm nay đến sáng 24.9. 

Dự báo từ sáng 24.9, bão di chuyển tới vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), có sự ma sát với địa hình, cộng thêm dòng không khí khô của không khí lạnh từ phía bắc di chuyển xuống, xâm nhập vào vùng tâm bão, cường độ bão sẽ giảm cấp, từ cấp 16 xuống còn cấp 11 - 12 khi di chuyển vào vịnh Bắc bộ. 

Sau siêu bão Ragasa, Biển Đông đón thêm cơn bão mạnh khác

Siêu bão Ragasa gây sóng cao trên 10 m, mưa lớn trên 400 mm

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng siêu bão Ragasa (siêu bão số 9) vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 10 - cấp 14, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15 - cấp 17, giật trên cấp 17. Sóng biển cao trên 10 m, biển động dữ dội.

Từ ngày 24.9, vùng biển phía đông vịnh Bắc bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) gió mạnh dần lên cấp 6 - cấp 7, giật cấp 9. 

Từ tối và đêm 24.9, vịnh Bắc bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8 - cấp 9, sóng biển cao 2 - 4 m. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 10 - cấp 12, giật cấp 14, sóng biển cao 4 - 6 m, biển động dữ dội.

Dự báo trên đất liền, từ sáng 25.9, ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa gió mạnh dần lên cấp 6 - cấp 7, sau tăng lên cấp 8. Vùng gần tâm bão cấp 9 - cấp 10, giật cấp 12. Khu vực sâu trong đất liền phía đông Bắc bộ gió mạnh cấp 6 - cấp 7, giật cấp 8 - cấp 9.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hoàn lưu siêu bão Ragasa sẽ gây ra đợt mưa lớn từ đêm 24.9 đến ngày 26.9 ở khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An. 

Dự báo, lượng mưa phổ biến 100 - 250 mm, có nơi trên 400 mm, đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị. Trong đó, vùng trọng tâm mưa lớn là các tỉnh: Thái Nguyên, nam Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ, đồng bằng Bắc bộ, Thanh Hóa.

Ảnh hưởng siêu bão Ragasa, Hà Nội mưa lớn trên 250 mm, nguy cơ ngập lụt

Do ảnh hưởng siêu bão Ragasa (bão số 9), thủ đô Hà Nội sẽ có mưa lớn trong ngày ngày 25 - 26.9, lượng mưa cao nhất trên 250 mm, nguy cơ ngập lụt nhiều tuyến phố.

