Lúc 22 giờ, vị trí tâm siêu bão Ragasa ở trên vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (202-221 km/giờ), giật trên cấp 17. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20-25 km/giờ.
Siêu bão Ragasa vào Biển Đông thành bão số 9, cường độ vẫn mạnh kinh hoàng
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20-25 km/giờ. Vị trí tâm bão trên vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông. Bão mạnh cấp 16-17, giật trên cấp 17.
Đến 22 giờ ngày 24.9, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20-25 km/giờ và suy yếu dần. Tâm bão trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Châu (Trung Quốc). Bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 16.
Siêu bão Ragasa sẽ suy yếu, không mạnh như bão Yagi khi đổ bộ Việt Nam
Đến 22 giờ ngày 25.9, bão di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được 20-25 km và tiếp tục suy yếu thêm. Vị trí tâm bão trên đất liền khu vực từ Quảng Ninh đến Ninh Bình. Bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.
Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.
