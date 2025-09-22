Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Siêu bão Ragasa vào Biển Đông thành bão số 9, cường độ vẫn mạnh kinh hoàng
Siêu bão Ragasa vào Biển Đông thành bão số 9, cường độ vẫn mạnh kinh hoàng

22/09/2025 23:50 GMT+7

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, tối 22.9.2025, siêu bão Ragasa đã đi vào vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 trong năm 2025.

Lúc 22 giờ, vị trí tâm siêu bão Ragasa ở trên vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (202-221 km/giờ), giật trên cấp 17. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20-25 km/giờ.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20-25 km/giờ. Vị trí tâm bão trên vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông. Bão mạnh cấp 16-17, giật trên cấp 17.

Đến 22 giờ ngày 24.9, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20-25 km/giờ và suy yếu dần. Tâm bão trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Châu (Trung Quốc). Bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 16.

Siêu bão Ragasa sẽ suy yếu, không mạnh như bão Yagi khi đổ bộ Việt Nam

Đến 22 giờ ngày 25.9, bão di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được 20-25 km và tiếp tục suy yếu thêm. Vị trí tâm bão trên đất liền khu vực từ Quảng Ninh đến Ninh Bình. Bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Siêu bão Ragasa, cơn bão mạnh nhất trên Biển Đông với sức gió cấp 17, dự báo sẽ suy yếu khi tiến vào đất liền Việt Nam và ít khả năng mạnh như bão Yagi năm 2024. Tuy nhiên, hoàn lưu bão vẫn có thể gây ra mưa lớn trên diện rộng, lượng mưa phổ biến 150 – 250 mm, có nơi lên tới 450 mm.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
