Dự báo trong 24 giờ tới, bão Ragasa di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20-25 km/giờ và đi vào Biển Đông. Vị trí tâm bão trên vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông. Bão mạnh cấp 17, giật trên cấp 17.

Cuồng phong siêu bão Ragasa giữ cấp 17 nhiều giờ, hướng về Quảng Ninh – Ninh Bình

Đến 16 giờ ngày 24.9, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20-25 km/giờ và suy yếu dần. Tâm bão trên vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 170 km về phía đông. Bão mạnh cấp 14-15, giật trên cấp 17.

Đến 16 giờ ngày 25.9, bão di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được 20-25 km và tiếp tục suy yếu. Tâm bão trên vùng biển Quảng Ninh đến Ninh Bình. Bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13.

Trong 72-96 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây nam, tốc độ khoảng 20 km/giờ, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Đuôi siêu bão Ragasa quét lên Nam bộ, TP.HCM nguy cơ mưa lớn kết hợp triều cường

Dự báo do tác động của bão, vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 8–9, sau tăng lên cấp 10–14, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15–17, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10 mét, biển động dữ dội.

Từ ngày 24.9, khu vực vịnh Bắc bộ gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật trên cấp 15, sóng biển cao 5-7 mét; biển động dữ dội.

Tàu thuyền trong khu vực nguy hiểm này đều có thể chịu tác động của giông, lốc, gió rất mạnh, sóng rất lớn.