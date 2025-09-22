Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Siêu bão Ragasa quét qua Philippines, gây cảnh báo trên toàn khu vực
Siêu bão Ragasa quét qua Philippines, gây cảnh báo trên toàn khu vực

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
22/09/2025 17:14 GMT+7

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. hôm 22.9 chỉ đạo đặt cơ quan ứng phó thảm họa trong tình trạng báo động toàn diện khi siêu bão Ragasa đe dọa miền bắc nước này, đồng thời kích hoạt cảnh báo bão trên khắp Đông Á và Đông Nam Á.

Theo hãng tin Reuters, cơ quan thời tiết Philippines cho biết với sức gió mạnh lên tới 215 km/h và giật lên tới 295 km/h, bão Ragasa mạnh lên đôi chút khi đi qua đảo Babuyan và có thể đổ bộ vào đảo Calayan, làm tăng nguy cơ sóng lớn dâng cao hơn 3 mét.

Quần đảo Babuyan vẫn nằm trong cảnh báo bão cấp độ cao, người dân được khuyến cáo tránh xa các khu vực ven biển và bờ sông.

Chính phủ Philippines đã tạm dừng hoạt động công sở và lớp học trên khắp Metro Manila và phần lớn đảo Luzon khi các dải mưa bắt đầu đổ bộ vào khu vực, gây ra cảnh báo mất điện, lở đất, lũ lụt và biển động nguy hiểm.

Các hãng hàng không đã hủy hai mươi chuyến bay nội địa, chủ yếu phục vụ các trung tâm chính của Luzon, trong khi các cảng biển đã tạm dừng dịch vụ phà.

Trang Weather Network dẫn phân tích của các chuyên gia cho biết vào hôm 21.9, bão Ragasa đã mạnh lên thành siêu bão với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão lên tới 270 km/h. Như vậy, bão Ragasa mạnh cấp 5 theo thang Saffir-Simpson, là mức cao nhất có thể.

Dù siêu bão Ragasa sẽ không đổ bộ trực tiếp vào Đài Loan nhưng dự kiến sẽ có mưa lớn ở bờ biển phía đông. Đài Loan đã ban hành cảnh báo trên bộ và trên biển, hủy 146 chuyến bay và sơ tán hơn 900 người khỏi các khu vực miền núi phía nam và phía đông.

Trong khi đó, chính quyền Trung Quốc đã kích hoạt các biện pháp kiểm soát lũ lụt ở một số tỉnh phía nam, cảnh báo mưa lớn bắt đầu từ đêm 23.9.

Hồng Kông đã thông báo đóng cửa sân bay trong 36 giờ bắt đầu từ tối 23.9, trong khi Ma Cao và Chu Hải đang chuẩn bị ứng phó với kế hoạch trường học và sơ tán.

Tại Hồng Kông, người dân bắt đầu tích trữ nhu yếu phẩm hàng ngày từ sáng 22.9. Theo ghi nhận của Reuters, hàng dài người xếp hàng tại các siêu thị, nhiều sản phẩm như sữa đã bán hết, trong khi rau củ tăng giá cao gấp ba lần giá thông thường tại các chợ thực phẩm tươi sống.

