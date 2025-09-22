Siêu bão Ragasa đổ bộ Philippines, gió giật kinh hoàng

Theo AFP dẫn thông báo từ cơ quan thời tiết quốc gia Philippines, siêu bão Ragasa đã đổ bộ vào đảo Calayan của Philippines, một phần của chuỗi đảo Babuyan thưa dân, lúc 15 giờ hôm nay (giờ địa phương).

Tính đến 14 giờ, sức gió mạnh nhất duy trì ở tâm bão là 215 km/giờ, với tốc độ gió giật lên tới 295 km/giờ, theo cơ quan thời tiết quốc gia Philippines.

Đã có hơn 10.000 hộ gia đình sơ tán được đưa đến các trường học và trung tâm lánh nạn ở Philippines, khi siêu bão Ragasa đang di chuyển về phía bắc Luzon, đe dọa gây ra gió mạnh và mưa lớn.

Mưa lớn do ảnh hưởng của siêu bão Ragasa ở thị trấn Lal-lo thuộc tỉnh Cagayan của Philippines ngày 22.9

Ảnh: AFP

Ông Rueli Rapsing, Trưởng ban ứng phó thảm họa của tỉnh Cagayan thuộc phía bắc Philippines, cho hay đội ngũ của ông đã chuẩn bị cho "điều tồi tệ nhất".

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. thông báo trên Facebook rằng ông đang theo dõi sát sao tình hình bão và tất cả các cơ quan chính phủ đều "trong tình trạng sẵn sàng hỗ trợ mọi nơi và bất cứ khi nào cần thiết".

Các trường học và văn phòng chính quyền tại khu vực Manila và 29 tỉnh của Philippines đã đóng cửa hôm nay do dự đoán mưa lớn sẽ xảy ra.

Cũng theo AFP, chính quyền thành phố Thâm Quyến miền nam Trung Quốc đã thông báo kế hoạch sơ tán 400.000 người trước khi siêu bão Ragasa đổ bộ.

"Thành phố có kế hoạch di dời khoảng 400.000 người, trong đó có những người đang sống trong các nơi trú ẩn tạm thời, vùng trũng thấp và vùng ven biển", Ban Quản lý khẩn cấp Thâm Quyến thông báo trên mạng xã hội WeChat vào cuối ngày 21.9.

Ngoài ra, Hãng hàng không Cathay Pacific có trụ sở tại Hồng Kông (Trung Quốc) hôm nay thông báo họ dự kiến sẽ hủy hơn 500 chuyến bay do siêu bão Ragasa được dự báo sẽ đổ bộ, theo AFP.

"Bắt đầu từ 18 giờ ngày mai 23.9, các chuyến bay chở khách của Cathay Pacific đến và đi từ sân bay quốc tế Hồng Kông sẽ ngừng hoạt động cho đến khi hoạt động trở lại vào thứ năm (25.9). Hiện tại, dự kiến sẽ có hơn 500 chuyến bay bị hủy", một phát ngôn viên Cathay Pacific cho hay.

Đài quan sát Hồng Kông dự báo thành phố này sẽ chứng kiến "gió mạnh đến bão" vào ngày 24.9.

Dù không đổ bộ trực tiếp vào Đài Loan, nhưng siêu bão Ragasa dự kiến sẽ gây mưa lớn cho vùng bờ biển phía đông thưa thớt dân cư của vùng lãnh thổ này. Đài Loan đã ban hành cảnh báo trên bộ và trên biển, đồng thời hủy các chuyến bay đến các thành phố phía đông, bao gồm Đài Đông và Hoa Liên, theo Reuters.