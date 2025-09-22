Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Philippines sơ tán dân trước bão Ragasa

Trí Đỗ
Trí Đỗ
22/09/2025 05:05 GMT+7

Giới chức trách Philippines ngày 21.9 ra lệnh sơ tán trước nguy cơ lũ lụt và lở đất do ảnh hưởng của bão Ragasa, theo AFP.

Philippines sơ tán dân trước bão Ragasa - Ảnh 1.

Người dân lội qua khu vực ngập lụt ở Bulacan (Philippines) ngày 15.9.2025

ảnh: afp

Cơ quan thời tiết Philippines thông báo bão Ragasa đang tăng tốc nhanh chóng và dự kiến đổ bộ vào quần đảo Batanes hoặc Babuyan vào chiều 23.9.

Tính đến trưa 21.9, sức gió mạnh nhất tại tâm bão khoảng 185 km/giờ. Bộ trưởng Nội vụ Philippines Jonvic Remulla chỉ đạo giới chức địa phương phải nhanh chóng di dời các gia đình khỏi vùng nguy hiểm. Chuyên gia thời tiết Philippines John Grender Almario dự đoán ảnh hưởng mạnh nhất của bão sẽ xảy ra sáng 22.9 với nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng và lở đất ở các khu vực phía bắc đảo chính Luzon.

Trong khi đó, vùng lãnh thổ Đài Loan ngày 21.9 cho biết gần 300 người sẽ được sơ tán đề phòng bão. Cùng ngày, đài quan sát Hồng Kông thông tin thời tiết tại khu vực này sẽ xấu đi dần dần vào ngày 23 - 24.9, với gió giật mạnh và biển động do bão Ragasa. 

Trung Quốc đã tăng mức ứng phó bão lũ và kích hoạt hàng loạt biện pháp đề phòng trước khi bão Kajiki (bão số 5 tại Việt Nam) dự kiến đổ bộ vào chiều nay 24.8.

