Lũ lụt làm gần 200 người chết ở Pakistan, trực thăng rơi khi cứu hộ

Cơ quan Quản lý thảm họa quốc gia Pakistan ngày 15.8 cho biết hầu hết các trường hợp thiệt mạng do lở đất và lũ quét ở Pakistan xảy ra ở vùng núi Khyber Pakhtunkhwa.

Người dân tụ tập sau trận mưa lớn ở Muzaffarabad thuộc vùng Kashmir do Pakistan kiểm soát ngày 15.8.2025 ẢNH: REUTERS

Người phát ngôn của PDMA Anwar Shehzad nói với Hãng tin AFP rằng: "Cho đến nay, trên khắp Khyber Pakhtunkhwa, hơn 110 người đã thiệt mạng do mưa lớn, lũ quét và sập mái nhà".

"Một trực thăng Mi-17 của chính quyền địa phương đã bị rơi ở khu vực Pandiyali thuộc quận Mohmand do thời tiết xấu, trong lúc chở hàng cứu trợ cho các địa điểm bị ảnh hưởng bởi mưa tại Bajaur. Năm thành viên phi hành đoàn, trong đó có hai phi công, đã thiệt mạng", ông Ali Amin Gandapur, Thủ hiến tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, cho hay.

Các cơ quan quản lý thảm họa khu vực cho biết thêm có thêm 7 người thiệt mạng ở Kashmir do Pakistan quản lý. Tại quận Swat, hơn 2.000 người đã được di dời đến nơi an toàn hơn sau khi nước sông và suối dâng cao, các quan chức cứu hộ địa phương cho biết.

Thủ tướng Pakistan Shahbaz Sharif ngày 15.8 chủ trì một cuộc họp khẩn cấp để ứng phó tình hình lũ lụt phức tạp do mưa lớn gây ra. Ông Sharif yêu cầu các cơ quan chức năng đảm bảo việc cung cấp ngay lập tức lều bạt, thuốc men, lương thực và các mặt hàng cứu trợ thiết yếu khác cho các tỉnh chịu thiệt hại nặng, ưu tiên vận chuyển hàng cứu trợ khẩn cấp bằng xe tải.

Các chuyên gia cho biết những trận mưa lớn như vậy đã xảy ra thường xuyên hơn trong những năm gần đây, một phần là do khủng hoảng khí hậu và thiệt hại gây ra cũng gia tăng do sự phát triển không có kế hoạch ở các vùng núi.

Tính từ ngày 26.6 đến nay, hơn 556 người - phần lớn là phụ nữ và trẻ em - đã thiệt mạng trong các vụ việc liên quan mưa lớn trên khắp Pakistan, theo AP.

Trong một diễn biến khác, lực lượng cứu hộ Ấn Độ ngày 15.8 nỗ lực tìm kiếm những người sống sót tại ngôi làng Chositi trên dãy Himalaya ở vùng Kashmir do Ấn Độ quản lý sau khi lũ lụt khiến ít nhất 60 người thiệt mạng tại đây. Các nhà khí tượng học dự báo khu vực này sẽ có mưa lớn và lũ lụt.

Lực lượng cứu hộ Ấn Độ làm việc sau trận lũ quét tại làng Chositi, huyện Kishtwar, Kashmir do Ấn Độ kiểm soát ngày 15.8.2025 ẢNH: AP

Các quan chức địa phương cảnh báo nhiều người mất tích có thể đã bị lũ cuốn trôi. Các đội cứu hộ bổ sung đang trên đường đến để hỗ trợ công tác cứu trợ. Ít nhất 50 người bị thương nặng đã được điều trị tại các bệnh viện địa phương sau khi được cứu khỏi dòng suối đầy bùn và đất đá.

"Thiên nhiên đã thử thách chúng ta. Trong vài ngày qua, chúng ta đã phải đối mặt với lở đất, mưa lớn và nhiều thiên tai khác", Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 15.8 phát biểu.

Trong khi đó, Reuters dẫn nguồn tin từ Cơ quan Quản lý thảm họa của Nepal ngày 15.8 đưa tin ít nhất 41 người đã thiệt mạng và 121 người khác bị thương do lũ lụt và mưa lớn.