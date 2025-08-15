Mối lo sức khỏe giữa thời tiết cực đoan

Cháy rừng nối tiếp nhau

AFP ngày 14.8 đưa tin tại Hy Lạp, hàng ngàn lính cứu hỏa được quân đội hỗ trợ đã nỗ lực dập những đám cháy rừng lớn bùng phát ở nhiều nơi. Cơ quan chức năng Hy Lạp cho biết đã khống chế phần lớn đám cháy tại TP.Patras, trong khi các đám cháy khác ở các đảo Zakynthos và Chios, cũng như TP.Preveza tiếp tục gây trở ngại trong hôm qua. Tại Canada, những đợt cháy rừng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khi một đám cháy đã bùng phát ở TP.Port Alberni hôm 13.8, đe dọa 20.000 cư dân. Tính từ năm 1983, đây là mùa cháy rừng nghiêm trọng thứ 2 tại Canada xét về quy mô, khi 7,4 triệu ha đất bị thiêu rụi. Tuần này, nhiều vụ cháy rừng lớn khác xảy ra tại các nước châu Âu như Pháp, Tây Ban Nha và Croatia.

Cháy rừng tại tỉnh Ourense, Tây Ban Nha ngày 13.8 ẢNH: AFP

Trước diễn biến khí hậu phức tạp, Tổ chức Khai thác vệ tinh khí tượng châu Âu (EUMETSAT) ngày 13.8 đã phóng rốc két đưa vệ tinh MetOp-SGA1 ra ngoài không gian. Đây là vệ tinh thế hệ mới giúp cảnh báo về các sự kiện thời tiết cực đoan, giúp các cơ quan khí tượng đưa ra cảnh báo sớm về bão, nắng nóng, đồng thời giúp nông dân bảo vệ mùa màng, cung cấp dữ liệu điều hướng cho giao thông đường thủy và đường hàng không.

Ảnh hưởng "từ lúc lọt lòng"

Nắng nóng triền miên, ô nhiễm không khí do cháy rừng còn gây ra những rủi ro sức khỏe ít được biết đến. Trang Vox ngày 13.8 dẫn nghiên cứu từ Trường Vệ sinh và Y học nhiệt đới (LSHTM) thuộc Đại học London (Anh) lưu ý rằng những thách thức do vấn đề khí hậu đang làm suy giảm chất lượng cuộc sống và rút ngắn tuổi thọ. Điều này gây ra những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho trẻ sơ sinh, trẻ em, phụ nữ mang thai và sau sinh. Các nhà nghiên cứu cho rằng khoảng 1 tỉ trẻ em chịu "rủi ro cao" do tác động của biến đổi khí hậu, trong đó một nửa số trẻ em sống ở vùng lũ lụt và gần 160 triệu trẻ ở vùng dễ bị hạn hán. Vox cũng dẫn một báo cáo khác của các nhà nghiên cứu tại Đại học Drexel (Mỹ) đề cập sóng nhiệt làm tăng nguy cơ sinh non từ 16 - 26%, và thai phụ có nguy cơ mắc tiền sản giật trong những tháng nóng nhất.

Cháy rừng ở gần TP.Port Alberni, Canada ngày 12.8 ẢNH: AFP

Ngoài nắng nóng, tình trạng bụi mịn gia tăng do tần suất của các vụ cháy rừng khắp thế giới, cùng việc đốt nhiên liệu hóa thạch, có liên quan đến 16% số ca sinh nhẹ cân trên toàn cầu, theo nghiên cứu từ LSHTM. Nắng nóng còn đặc biệt ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống ở các quốc gia vốn thích nghi với khí hậu lạnh. AFP đưa tin các nhà nghiên cứu hôm qua nêu rằng biến đổi khí hậu đã khiến nhiệt độ gần đây ở Bắc Âu nóng hơn khoảng 2 độ C, gây áp lực lên hệ thống chăm sóc sức khỏe và hệ sinh thái khu vực. Báo The Guardian dẫn nhận định của giới nghiên cứu cho rằng các quốc gia như Anh, Na Uy hay Thụy Sĩ sẽ xuất hiện nhiều ngày nóng bức khó chịu, trong khi hạ tầng có nguy cơ không đủ khả năng ứng phó trước cái nóng.