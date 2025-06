Thế giới oằn mình chống chọi thời tiết cực đoan

Thiệt hại kinh tế khổng lồ

Theo báo cáo của Aon, thế giới đã chịu thiệt hại kinh tế ít nhất 83 tỉ USD do thiên tai trong những tháng đầu năm, với những sự kiện nghiêm trọng nhất là cháy rừng cùng các cơn bão tại Mỹ và động đất ở Myanmar. Con số trên cao hơn thiệt hại của cùng kỳ năm ngoái là 54 tỉ USD. Thiệt hại kinh tế do thiên tai trên toàn thế giới trong năm 2024 là 368 tỉ USD. The Guardian hôm qua đưa tin các nhà khí hậu đang vận động để các nước đưa ra nhiều cam kết giải quyết khủng hoảng khí hậu, khi tham gia Hội nghị LHQ về biến đổi khí hậu lần thứ 30 (COP30) tại Brazil vào tháng 11. Bà Ana Toni, Giám đốc điều hành COP30, nói: "Khí hậu là cuộc chiến lớn nhất của chúng tôi. Chúng ta cần tập trung, thay vì sao nhãng vào các cuộc đối đầu khác".