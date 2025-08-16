Mưa bão gây thiệt hại ở Nam Á và Mỹ

Trận mưa lũ chết chóc thứ hai

Hôm qua 15.8, các đội cứu hộ Ấn Độ tiếp tục đào bới bùn đất để tìm kiếm nạn nhân sau khi dòng nước lũ và bùn đất do mưa lớn gây ra đã tràn qua làng Chisoti ở huyện Kishtwar thuộc vùng Kashmir do Ấn Độ quản lý hôm 14.8. Một người sống sót, không muốn tiết lộ danh tính, kể rằng ông đã nghe thấy một "tiếng nổ lớn" khi bức tường nước ập vào khu dân cư, theo AFP.

Quân nhân Ấn Độ làm việc tại một khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở làng Chisoti thuộc vùng Kashmir do Ấn Độ quản lý vào ngày 15.8 Ảnh: Reuters

Giới chức cho hay một nhà bếp tạm bợ lớn ở làng Chisoti đã bị nước lũ cuốn trôi hoàn toàn, khi có hơn 100 người hành hương đang ở đó. Thủ hiến bang Jammu và Kashmir Omar Abdullah hôm qua thông tin ít nhất 60 người đã thiệt mạng, hơn 100 người bị thương và 200 người vẫn mất tích do trận mưa lũ bất ngờ nói trên, theo Reuters.

Đây là trận mưa lũ gây chết chóc thứ hai ở Ấn Độ trong tháng này. Trận mưa lũ ngày 5.8 đã tấn công thị trấn Dharali thuộc bang Uttarakhand và thị trấn này đã bị chôn vùi trong bùn. Số người chết trong trận lũ đó có thể lên tới hơn 70 người nhưng vẫn chưa được xác nhận, theo AFP.

Sơ tán nạn nhân mưa lũ tại Ấn Độ

Ở nước láng giềng Pakistan, giới chức hôm qua thông báo lũ quét do mưa lớn đã khiến ít nhất 49 người thiệt mạng tại khu vực tây bắc và nhiều nơi khác của nước này trong 24 giờ, theo AP. Trong đó, quan chức cứu hộ Amjad Khan cho hay 16 người chết và 17 người mất tích sau khi một trận mưa lớn gây ra lũ quét ở huyện Bajaur thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa (tây bắc Pakistan) hôm 13.8.

Hơn 360 người đã thiệt mạng trong các sự cố liên quan đến mưa trên khắp Pakistan kể từ ngày 26.6.

Giông bão gây mất điện ở Maine

Thiên tai mới đây cũng đã gây thiệt hại ở Mỹ. Một cơn giông bão dữ dội đã di chuyển qua một số khu vực của hạt Cumberland và York thuộc bang Maine (Mỹ) vào chiều 14.8 (rạng sáng qua, giờ VN), khiến hàng ngàn người mất điện, theo Đài WMTW.

Một khu vực ở TP.Lahore của Pakistan bị ngập sau khi mưa to ngày 3.8 Ảnh: AFP

Tính đến 15 giờ ngày 14.8 (theo giờ địa phương), Công ty Central Maine Power (CMP) thông báo 12.583 khách hàng không có điện, nhưng sau đó khoảng 30 phút, CMP cập nhật có khoảng 4.000 khách hàng không có điện sử dụng. Cơn giông bão đã gây ra một số trận mưa lớn.

Ngoài ra, Đài NBC News hôm qua đưa tin lũ lụt bùng phát từ sông băng đã tràn xuống sông Mendenhall ở bang Alaska (Mỹ) vào sáng 13.8, tràn qua các đê chắn lũ và khiến một số khu vực thuộc TP.Juneau phải ban bố cảnh báo sơ tán. Năm ngoái, hàng trăm ngôi nhà ở Juneau đã bị ngập do lũ lụt bùng phát từ sông băng.

Lũ lụt bùng phát từ sông băng, xảy ra khi các đập băng hoặc trầm tích tự nhiên sụp đổ và gây ra lũ lụt tràn xuống hạ lưu, cũng là một vấn đề ở châu Âu, Trung Á và Nam Mỹ, nơi lũ lụt thường gây tử vong nhiều hơn. Lũ lụt bùng phát từ sông băng đã giết chết hơn 12.000 người trên toàn thế giới, theo ước tính của chuyên trang Global and Planetary Change.