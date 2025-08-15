Mưa lớn bất ngờ khiến 46 người chết, hơn 200 người mất tích ở Ấn Độ

Reuters dẫn thông báo từ chính quyền địa phương ngày 14.8 cho hay vụ việc xảy ra tại thị trấn Chasoti thuộc huyện Kishtwar (Kashmir), một điểm dừng chân trên tuyến đường hành hương nổi tiếng đến đền Machail Mata. Đây là thảm họa thứ 2 xảy ra ở dãy Himalaya chỉ trong hơn một tuần.

Người dân tụ tập trên đường sau trận mưa lớn bất ngờ ở Kishtwar, Kashmir thuộc Ấn Độ ngày 14.8.2025 ẢNH: REUTERS

Lũ lụt đã cuốn trôi 1 bếp ăn cộng đồng và 1 trạm an ninh trong làng. "Một lượng lớn người hành hương đã tụ tập để ăn trưa và bị cuốn trôi", một quan chức Ấn Độ cho biết.

Các cảnh quay trên truyền hình cho thấy những người hành hương khóc lóc vì sợ hãi khi nước tràn vào làng. Ông Ramesh Kumar, Ủy viên Hội đồng quận Kishtwar, nói với Hãng thông tấn ANI (Ấn Độ) rằng thảm họa xảy ra vào trưa 14.8, đồng thời cho biết thêm cảnh sát địa phương và các quan chức ứng phó thảm họa đã đến hiện trường.

"Lục quân và không quân cũng đã được huy động. Hoạt động tìm kiếm và cứu nạn đang được tiến hành", ông Kumar cho biết.

Ông Omar Abdullah, Thủ hiến vùng lãnh thổ liên bang Jammu và Kashmir của Ấn Độ, chia sẻ trên nền tảng X: "Tin tức này rất ảm đạm và chính xác, thông tin đã được xác minh từ khu vực bị ảnh hưởng bởi trận mưa lớn".

Nhân viên an ninh đứng cạnh xe cứu thương sau trận mưa lớn gây chết người ở Kishtwar, Kashmir ẢNH: REUTERS

Theo Cục Khí tượng Ấn Độ, trận mưa lớn bất ngờ và dữ dội với lượng mưa trên 100 mm chỉ trong một giờ có thể gây ra lũ lụt, lở đất và sức tàn phá nghiêm trọng, đặc biệt là ở các vùng núi trong mùa gió mùa.

Cơ quan khí tượng ở Srinagar dự báo sẽ có mưa lớn ở một số khu vực tại Kashmir, đồng thời yêu cầu người dân tránh xa các công trình xây dựng, cột điện và cây cổ thụ vì có khả năng xảy ra lở đất và lũ quét.

Chính quyền liên bang Jammu và Kashmir cũng đã thiết lập một trung tâm chỉ huy tại Paddar, cách làng Chositi, nơi xảy ra thảm họa, khoảng 15 km để hỗ trợ người dân và khách hành hương sau trận lũ quét, theo The Hindu.