Ông Trump từ chối duyệt gói viện trợ quân sự hơn 400 triệu USD cho Đài Loan?

Quyết định trên của Tổng thống Trump, vốn vẫn có thể bị đảo ngược, đánh dấu một bước ngoặt trong chính sách của Mỹ đối với Đài Loan, theo The Washington Post dẫn 5 nguồn tin giấu tên.

Trong đó có 2 nguồn tin tiết lộ rằng gói viện trợ mới trị giá hơn 400 triệu USD, sẽ bao gồm vũ khí "gây sát thương cao hơn" so với vũ khí trong các đợt viện trợ trước đây cho Đài Loan.

Xe tăng M1A2T Abrams do Mỹ sản xuất trong buổi tập bắn đạn thật ở Đài Loan vào ngày 10.7 Ảnh: AFP

Gói vũ khí mới bao gồm các thiết bị "bất đối xứng", chẳng hạn như máy bay không người lái, tên lửa và cảm biến để giám sát đường bờ biển của Đài Loan, theo các nguồn tin. Tuy nhiên, nếu được phê duyệt, những vũ khí thế hệ tiếp theo này có thể mất nhiều năm mới được chuyển giao.

Một quan chức Nhà Trắng cho hay quyết định về gói viện trợ mới vẫn chưa được hoàn tất, theo The Washington Post. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Đài Loan.

Thông tin về việc Tổng thống Trump từ chối duyệt gói viện trợ quân sự mới cho Đài Loan được đưa ra trong lúc ông Trump cố gắng đàm phán một thỏa thuận thương mại và hội nghị thượng đỉnh tiềm năng với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, theo The Washington Post.

Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập dự kiến sẽ có cuộc điện đàm hôm nay 19.9, theo AFP. Đây sẽ là cuộc điện đàm thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo này kể từ khi ông Trump trở lại làm chủ Nhà Trắng vào tháng 1.

Dù đã ngừng công nhận Đài Loan vào cuối thập niên 1970 để chuyển sang thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, Mỹ vẫn là nước ủng hộ quan trọng nhất và là nhà cung cấp viện trợ quân sự lớn nhất của Đài Loan, theo AFP.

Dưới thời chính quyền Trump đầu tiên, Mỹ đã phê duyệt các gói bán vũ khí trị giá tổng cộng gần 20 tỉ USD cho Đài Loan, trong đó phần lớn là các vũ khí đắt tiền như máy bay chiến đấu F-16 và xe tăng Abrams.

Kể từ khi nhậm chức tổng thống cho nhiệm kỳ hai vào tháng 1, ông Trump đã gửi những tín hiệu trái chiều tới Trung Quốc và Đài Loan, từ việc phát động chiến tranh thương mại với Bắc Kinh vào tháng 4 đến cáo buộc Đài Bắc đánh cắp ngành công nghiệp bán dẫn của Mỹ, theo The Washington Post.

Chính quyền Trump còn hủy bỏ cuộc gặp giữa các quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ và quan chức Đài Loan, và ngăn cản lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức thực hiện chuyến thăm dự kiến tới hai thành phố của Mỹ là New York và Dallas trong tháng 8, theo The Washington Post.