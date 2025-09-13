Tàu chiến Mỹ, Anh đi qua eo biển Đài Loan, quân đội Trung Quốc cảnh báo

Chiến khu Đông bộ của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) ngày 12.9 thông báo đã ra lệnh cho lực lượng hải quân và không quân theo dõi và cảnh báo tàu khu trục USS Higgins của Mỹ và tàu hộ vệ HMS Richmond của Anh khi hai tàu này đi qua eo biển Đài Loan cùng ngày, theo Reuters.

Khu trục hạm USS Higgins của Mỹ Ảnh: Hải quân Mỹ

Chiến khu Đông bộ cáo buộc hai tàu chiến nói trên đã tham gia "hành vi gây rối và khiêu khích". "Hành động của Mỹ và Anh đã phát đi những tín hiệu sai lệch và làm suy yếu hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan", Chiến khu Đông bộ cảnh báo trong một tuyên bố.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Anh khẳng định chuyến đi qua eo biển Đài Loan của tàu HMS Richmond là một hoạt động thường lệ. "Bất cứ nơi nào Hải quân Hoàng gia hoạt động, họ đều tuân thủ đầy đủ luật pháp và chuẩn mực quốc tế, và thực hiện quyền tự do hàng hải theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển".

Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ cũng mô tả đó là một hoạt động quá cảnh thường lệ. "Các tàu đã di chuyển qua một hành lang ở eo biển nằm ngoài lãnh hải của bất kỳ quốc gia ven biển nào. Quyền và tự do hàng hải ở eo biển Đài Loan không nên bị hạn chế", Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nhấn mạnh.

Trong tuần trước, một tàu chiến Canada và một tàu chiến Úc cũng đã đi qua eo biển Đài Loan.

Tàu chiến Mỹ và đôi khi, tàu chiến từ các nước đồng minh bao gồm Canada, Anh và Pháp, đi qua eo biển Đài Loan khoảng một lần mỗi tháng. Những nước này cũng như Đài Loan coi eo biển Đài Loan là tuyến đường thủy quốc tế.

Trung Quốc thì khẳng định tuyến đường thủy chiến lược này là một phần lãnh hải của mình. Trong năm năm qua, Trung Quốc đã gia tăng áp lực quân sự lên Đài Loan, bao gồm cả việc tổ chức các cuộc tập trận gần đó, theo Reuters.