Trung Quốc cấm vận một nghị sĩ Nhật vì phát ngôn liên quan Đài Loan

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm hôm nay nói rằng nghị sĩ Nhật Bản gốc Trung Quốc Seki Hei đã "lan truyền thông tin sai lệch, cấu kết với các thế lực chống Trung Quốc... cố tình tấn công và bôi nhọ Trung Quốc", theo AFP.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm trong một cuộc họp báo Ảnh: Chụp màn hình Mfa.gov.cn

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay ra một tuyên bố riêng, trong đó cáo buộc ông Seki đã vi phạm nguyên tắc Một Trung Quốc, vốn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc, và "can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc".

Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn viện dẫn các chuyến thăm của ông Seki đến đền Yasukuni, nơi thờ phụng những người Nhật Bản đã hy sinh trong chiến tranh, trong đó có một số tội phạm chiến tranh trong Thế chiến 2.

Theo tuyên bố trên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, từ ngày 8.9, Bắc Kinh sẽ đóng băng tài sản của ông Seki tại Trung Quốc, cấm các thực thể Trung Quốc thực hiện giao dịch với ông và từ chối cấp thị thực nhập cảnh cho ông hoặc gia đình ông, theo AFP.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản khẳng định với AFP rằng đây là lần đầu tiên một chính trị gia Nhật Bản bị chính phủ Trung Quốc cấm vận.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X hôm nay, ông Seki gọi các lệnh cấm vận trên là một "trò hề" và viết rằng ông không có tài sản nào ở Trung Quốc và không có kế hoạch đến thăm đất nước này.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Hayashi Yoshimasa cho hay Tokyo đã gửi công hàm phản đối tới Trung Quốc, yêu cầu Bắc Kinh rút lại các biện pháp cấm vận nói trên đối với nghị sĩ Seki.

"Chúng tôi không thể chấp nhận quyết định của phía Trung Quốc, bằng cách trích dẫn những phát ngôn của các nghị sĩ quốc hội, để thực hiện các biện pháp đơn phương dường như nhằm đe dọa những người có lập trường khác biệt. Điều này vô cùng đáng tiếc, xét trên góc độ quan hệ Nhật Bản-Trung Quốc", ông Hayashi phát biểu tại một cuộc họp báo thường kỳ, theo AFP.