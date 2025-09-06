Trung Quốc tố tàu chiến Canada và Úc đi qua eo biển Đài Loan

Hoàn Cầu thời báo ngày 6.9 cho hay khinh hạm Ville de Quebec của Canada và tàu khu trục tên lửa dẫn đường Brisbane của Úc là 2 tàu đã đi qua eo biển Đài Loan vào ngày 5.9. Hoạt động trên hiện được Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) theo dõi và giám sát chặt chẽ.

"PLA đã duy trì hoạt động giám sát và theo dõi toàn diện trong suốt quá trình di chuyển, tình hình hoàn toàn được kiểm soát", theo Hoàn Cầu thời báo.

Một con tàu di chuyển ngoài khơi đảo Bình Đàm, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) ẢNH: REUTERS

Phía Canada, Úc và đảo Đài Loan đều chưa bình luận về thông tin trên.

Đầu tuần này, đại úy Wyatt Shorter, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh tác chiến liên hợp Canada, cho biết: "Ville de Quebec hiện được triển khai trong chiến dịch HORIZON, chiến dịch quân sự toàn diện của quân đội Canada nhằm thúc đẩy hòa bình và ổn định để hỗ trợ hệ thống quốc tế dựa trên luật pháp quốc tế tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương".

Theo CTV News, tàu Ville de Quebec đã hoạt động ngoài khơi Philippines trong khuôn khổ cuộc tập trận Hoạt động hợp tác hàng hải đa phương (MMCA) lần thứ 10 giữa lực lượng hải quân và không quân Philippines, Úc, Canada và Mỹ.

Động thái trên nhằm thể hiện mối quan hệ đối tác quốc phòng mạnh mẽ của 4 quốc gia và cam kết chung nhằm thúc đẩy an ninh hàng hải và ổn định khu vực.

Tuy nhiên, động thái trên đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ Trung Quốc. Ông Điền Quân Lý, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Chiến khu miền nam thuộc PLA cho hay: "Bất kỳ nỗ lực nào nhằm gây rối ở Biển Đông và tạo ra căng thẳng đều chắc chắn sẽ thất bại. Trung Quốc sẽ duy trì tình trạng báo động cao để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và quyền hàng hải của nước này".