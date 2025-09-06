Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Trung Quốc tố tàu chiến Canada và Úc đi qua eo biển Đài Loan

Trí Đỗ
Trí Đỗ
06/09/2025 20:23 GMT+7

Truyền thông Trung Quốc đưa tin tàu chiến của Canada và Úc đã tiến vào eo biển Đài Loan, chỉ một ngày sau khi quân đội Trung Quốc cáo buộc cả 2 nước này gây căng thẳng khi tham gia tập trận ở Biển Đông.

Hoàn Cầu thời báo ngày 6.9 cho hay khinh hạm Ville de Quebec của Canada và tàu khu trục tên lửa dẫn đường Brisbane của Úc là 2 tàu đã đi qua eo biển Đài Loan vào ngày 5.9. Hoạt động trên hiện được Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) theo dõi và giám sát chặt chẽ.

"PLA đã duy trì hoạt động giám sát và theo dõi toàn diện trong suốt quá trình di chuyển, tình hình hoàn toàn được kiểm soát", theo Hoàn Cầu thời báo.

Trung Quốc tố tàu chiến Canada và Úc đi qua eo biển Đài Loan - Ảnh 1.

Một con tàu di chuyển ngoài khơi đảo Bình Đàm, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc)

ẢNH: REUTERS

Phía Canada, Úc và đảo Đài Loan đều chưa bình luận về thông tin trên.

Đầu tuần này, đại úy Wyatt Shorter, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh tác chiến liên hợp Canada, cho biết: "Ville de Quebec hiện được triển khai trong chiến dịch HORIZON, chiến dịch quân sự toàn diện của quân đội Canada nhằm thúc đẩy hòa bình và ổn định để hỗ trợ hệ thống quốc tế dựa trên luật pháp quốc tế tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương".

Theo CTV News, tàu Ville de Quebec đã hoạt động ngoài khơi Philippines trong khuôn khổ cuộc tập trận Hoạt động hợp tác hàng hải đa phương (MMCA) lần thứ 10 giữa lực lượng hải quân và không quân Philippines, Úc, Canada và Mỹ. 

Động thái trên nhằm thể hiện mối quan hệ đối tác quốc phòng mạnh mẽ của 4 quốc gia và cam kết chung nhằm thúc đẩy an ninh hàng hải và ổn định khu vực.

Tuy nhiên, động thái trên đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ Trung Quốc. Ông Điền Quân Lý, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Chiến khu miền nam thuộc PLA cho hay: "Bất kỳ nỗ lực nào nhằm gây rối ở Biển Đông và tạo ra căng thẳng đều chắc chắn sẽ thất bại. Trung Quốc sẽ duy trì tình trạng báo động cao để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và quyền hàng hải của nước này".

Tin liên quan

Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ đến Đài Loan, Trung Quốc nói gì?

Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ đến Đài Loan, Trung Quốc nói gì?

Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ Roger Wicker, một trong những người ủng hộ Đài Loan mạnh mẽ nhất tại Quốc hội Mỹ, đã đến Đài Bắc hôm nay 29.8, theo Reuters.

Bắc Kinh lên tiếng sau khi ông Trump nói Trung Quốc hứa không tấn công Đài Loan

Tàu Đài Loan và tàu Trung Quốc đối đầu căng thẳng 22 giờ ở Biển Đông?

Khám phá thêm chủ đề

trung quốc canada úc Đài Loan Tàu chiến
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận