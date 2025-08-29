Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ đến Đài Loan, Trung Quốc nói gì?

Thượng nghị sĩ Mỹ Roger Wicker, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, cho hay ông và thượng nghị sĩ Deb Fischer đến thăm Đài Loan để củng cố "mối quan hệ đối tác tuyệt vời" mà Mỹ và Đài Loan đã và sẽ có trong tương lai. Cả hai thượng nghị sĩ này đều là thành viên của đảng Cộng hòa và ông Fischer cũng là thành viên của Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ.

Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ Roger Wicker phát biểu bên cạnh thượng nghị sĩ Mỹ Deb Fischer tại sân bay Tùng Sơn ở Đài Bắc ngày 29.8

Ảnh: Reuters

"Chúng tôi đến đây để trao đổi với bạn bè và đồng minh tại Đài Loan về những gì chúng tôi đang làm nhằm thúc đẩy hòa bình toàn cầu, loại hòa bình thông qua sức mạnh mà (cố Tổng thống Mỹ) Ronald Reagan đã đề cập. Chúng tôi đứng đây một lần nữa nhấn mạnh mối quan hệ đối tác và thỏa thuận hợp tác an ninh mà Mỹ đã có với Đài Loan trong nhiều thập niên qua", ông Wicker phát biểu tại sân bay Tùng Sơn ở Đài Bắc.

Sau đó, ông Wicker đã nói với lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức rằng ông thăm Đài Loan để hiểu rõ hơn về nhu cầu và mối quan tâm của hòn đảo. Ông nhấn mạnh Đài Loan có quyền được tự do và "bảo vệ quyền tự quyết", theo Reuters.

Ông Lại nhắc lại với ông Wicker lời đề nghị đàm phán với Trung Quốc, nhưng nhấn mạnh tương lai của Đài Loan chỉ có thể do người dân Đài Loan quyết định. Ông Lại nói rằng Đài Loan hy vọng sẽ tăng cường hợp tác an ninh với Mỹ, trong đó có cả việc thiết kế và sản xuất vũ khí.

Phản ứng về chuyến thăm Đài Loan của thượng nghị sĩ Wicker, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay tuyên bố Bắc Kinh phản đối các cuộc trao đổi chính thức giữa Mỹ và Đài Loan, theo Reuters. Trong tháng trước, Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ đã yêu cầu ông Wicker và các nhà lập pháp khác hủy bỏ kế hoạch đến Đài Loan.

Chuyến thăm Đài Loan của ông Wicker diễn ra trong bối cảnh một số nghị sĩ Mỹ lo ngại rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang giảm bớt sự chú ý quan trọng trong các vấn đề an ninh trong khi ông đang đàm phán về một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, theo Reuters.

Trong khi đó, các quan chức thuộc chính quyền Trump khẳng định Tổng thống Trump vẫn quan tâm tới các vấn đề an ninh châu Á - Thái Bình Dương khi ông theo đuổi chương trình nghị sự thương mại và mối quan hệ cá nhân tốt đẹp với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.