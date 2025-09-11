Trung Quốc lập khu bảo tồn trên bãi cạn Scarborough ở Biển Đông, Philippines nói gì?

Theo Tân Hoa xã, trang web chính thức của chính phủ Trung Quốc hôm 10.9 đã đăng thông báo của Quốc vụ viện Trung Quốc về việc chấp thuận đề nghị của Bộ Tài nguyên thiên nhiên Trung Quốc về việc thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Huangyan Dao, đồng ý thành lập khu bảo tồn thiên nhiên này.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Philippines đối với động thái mới của Trung Quốc đối với bãi cạn Scarborough, được Philippines gọi là bãi cạn Panatag.

Trung Quốc giành quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough ở Biển Đông từ Philippines sau đợt đối đầu căng thẳng giữa tàu hai bên hồi năm 2012. Theo AFP, bãi cạn tranh chấp này nằm cách đảo chính Luzon của Philippines 240 km về phía tây và cách đảo Hải Nam của Trung Quốc gần 900 km.

Theo Tân Hoa xã trích dẫn văn bản chấp thuận của Quốc vụ viện Trung Quốc, việc thành lập khu bảo tồn thiên nhiên mới là một đảm bảo quan trọng cho việc duy trì tính đa dạng, ổn định và bền vững của hệ sinh thái tại đó.

Cũng theo văn bản trên, Quốc vụ viện Trung Quốc đã yêu cầu các ban ngành liên quan và chính quyền địa phương cải thiện thể chế quản lý, tăng cường giám sát và thực thi pháp luật đối với tất cả các loại hoạt động bất hợp pháp trong khu bảo tồn thiên nhiên, nhằm đảm bảo thực hiện tất cả các biện pháp quản lý.

Theo Tân Hoa xã trích dẫn văn bản chấp thuận của Quốc vụ viện Trung Quốc, tổng diện tích, phạm vi và các phân khu chức năng của Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Huangyan Dao sẽ được Tổng cục Thảo Nguyên và Lâm nghiệp Quốc gia của Trung Quốc công bố.