Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Trung Quốc, Mỹ tranh cãi về tàu chiến xuất hiện gần bãi cạn Scarborough
Video Thế giới

Trung Quốc, Mỹ tranh cãi về tàu chiến xuất hiện gần bãi cạn Scarborough

La Vi - Vi Trân
14/08/2025 15:00 GMT+7

Quân đội Trung Quốc ngày 13.8 nói đã 'xua đuổi' một tàu khu trục Mỹ tại Biển Đông, trong khi Hải quân Mỹ bác bỏ tuyên bố của Bắc Kinh.

Tự động phát

Trung Quốc, Mỹ tranh cãi về tàu chiến xuất hiện gần bãi cạn Scarborough

Đang chạy

Trung Quốc, Mỹ tranh cãi về tàu chiến xuất hiện gần bãi cạn Scarborough

Ông Trump cảnh báo ông Putin trước thềm thượng đỉnh

Ông Trump cảnh báo ông Putin trước thềm thượng đỉnh

Trung Quốc cắt liên lạc với Tổng thống Czech vì chuyến thăm Đạt Lai Lạt Ma

Trung Quốc cắt liên lạc với Tổng thống Czech vì chuyến thăm Đạt Lai Lạt Ma

Tòa án Ấn Độ ra lệnh dẹp chó hoang vì bệnh dại tăng

Tòa án Ấn Độ ra lệnh dẹp chó hoang vì bệnh dại tăng

Campuchia truy lùng các trùm lừa đảo trực tuyến

Campuchia truy lùng các trùm lừa đảo trực tuyến

Nga đột phá gần Pokrovsk, Ukraine điều quân đoàn Azov tăng viện

Nga đột phá gần Pokrovsk, Ukraine điều quân đoàn Azov tăng viện

'Vòm Vàng' bảo vệ Mỹ của ông Trump sẽ có 4 lớp phòng thủ

'Vòm Vàng' bảo vệ Mỹ của ông Trump sẽ có 4 lớp phòng thủ

Tổng thống Ukraine không nhượng bộ Donbass, Mỹ ít kỳ vọng về cuộc gặp Trump-Putin

Tổng thống Ukraine không nhượng bộ Donbass, Mỹ ít kỳ vọng về cuộc gặp Trump-Putin

Mìn lại nổ ở biên giới, quân đội Thái Lan tuyên bố có quyền tự vệ

Mìn lại nổ ở biên giới, quân đội Thái Lan tuyên bố có quyền tự vệ

Bệnh chikungunya là gì, có đáng lo ngại không?

Bệnh chikungunya là gì, có đáng lo ngại không?

Tân Hoa xã ngày 13.8 dẫn lời ông Hà Thiết Thành, người phát ngôn hải lực Chiến khu Nam bộ của quân đội Trung Quốc, cho biết nước này vào cùng ngày đã "xua đuổi" tàu khu trục USS Higgins của Mỹ gần đảo Hoàng Nham, tên Trung Quốc gọi bãi cạn Scarborough trên Biển Đông.

Trung Quốc, Mỹ tranh cãi vụ tàu chiến gần bãi cạn Scarborough - Ảnh 1.

Tàu chiến Mỹ được cho là đã tới bãi cạn Scarborough trên Biển Đông

Đáp lại, Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ, phụ trách khu vực Tây Thái Bình Dương, nói rằng "tuyên bố của Trung Quốc về nhiệm vụ này là sai sự thật", đồng thời nhấn mạnh tàu Higgins đã thực hiện quyền tự do di chuyển gần bãi cạn Scarborough theo luật pháp quốc tế.

Theo Reuters, phía Mỹ nói rằng chiến dịch phản ánh cam kết của nước này trong việc duy trì tự do hàng hải và sử dụng hợp pháp vùng biển.

Cùng ngày, Lực lượng Tuần duyên Philippines (PCG) cáo buộc một tiêm kích Trung Quốc đã ngăn chặn máy bay Philippines chở đoàn nhà báo trong chuyến bay tuần tra phía trên bãi cạn Scarborough.

Tin liên quan

Ông Trump cảnh báo ông Putin trước thềm thượng đỉnh

Ông Trump cảnh báo ông Putin trước thềm thượng đỉnh

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 13.8 đe dọa sẽ có "hậu quả nghiêm trọng" nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin cản trở hòa bình ở Ukraine, trước thềm cuộc gặp giữa hai ông tại Alaska vào ngày 15.8.

Trung Quốc cắt liên lạc với Tổng thống Czech vì chuyến thăm Đạt Lai Lạt Ma

Khám phá thêm chủ đề

trung quốc Mỹ Tàu chiến Bãi cạn Scarborough Scarborough USS Higgins Hải quân Mỹ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận