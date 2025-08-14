Trung Quốc, Mỹ tranh cãi về tàu chiến xuất hiện gần bãi cạn Scarborough

Tân Hoa xã ngày 13.8 dẫn lời ông Hà Thiết Thành, người phát ngôn hải lực Chiến khu Nam bộ của quân đội Trung Quốc, cho biết nước này vào cùng ngày đã "xua đuổi" tàu khu trục USS Higgins của Mỹ gần đảo Hoàng Nham, tên Trung Quốc gọi bãi cạn Scarborough trên Biển Đông.

Tàu chiến Mỹ được cho là đã tới bãi cạn Scarborough trên Biển Đông

Đáp lại, Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ, phụ trách khu vực Tây Thái Bình Dương, nói rằng "tuyên bố của Trung Quốc về nhiệm vụ này là sai sự thật", đồng thời nhấn mạnh tàu Higgins đã thực hiện quyền tự do di chuyển gần bãi cạn Scarborough theo luật pháp quốc tế.

Theo Reuters, phía Mỹ nói rằng chiến dịch phản ánh cam kết của nước này trong việc duy trì tự do hàng hải và sử dụng hợp pháp vùng biển.

Cùng ngày, Lực lượng Tuần duyên Philippines (PCG) cáo buộc một tiêm kích Trung Quốc đã ngăn chặn máy bay Philippines chở đoàn nhà báo trong chuyến bay tuần tra phía trên bãi cạn Scarborough.