Ông Trump cảnh báo ông Putin trước thềm thượng đỉnh

Ông Trump từng cảnh báo về các biện pháp trừng phạt kinh tế nếu cuộc gặp không đạt kết quả.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump cũng cho biết cuộc gặp này có thể nhanh chóng mở đường cho một phiên đàm phán tiếp theo, với sự tham gia của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Các nhà lãnh đạo châu Âu và ông Zelensky đã trò chuyện với ông Trump trước đó trong ngày qua cuộc họp trực tuyến, nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ lợi ích của Kyiv.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong chuyến thăm Trung tâm Kennedy ở Washington D.C ngày 13.8 ẢNH: REUTERS

Nga có khả năng sẽ phản đối mạnh mẽ các yêu cầu của Ukraine và châu Âu, và trước đó đã tuyên bố không thay đổi lập trường mà ông Putin đưa ra vào tháng 6.2024.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết trong cuộc họp, ông Trump đã "nói rất rõ ràng rằng Mỹ muốn đạt được thỏa thuận ngừng bắn" và đồng ý rằng Ukraine phải tham gia vào mọi thảo luận về việc nhượng bộ lãnh thổ.

Gần đây, quân đội Nga đã đẩy mạnh tấn công vào miền đông Ukraine, có thể là nhằm gia tăng sức ép buộc Kyiv nhượng bộ lãnh thổ.

Ông Trump và ông Putin dự kiến thảo luận cách chấm dứt cảnh giao tranh đã kéo dài 3,5 năm – cuộc chiến lớn nhất châu Âu kể từ Thế chiến II.

Ông Trump trước đó tuyên bố cả hai bên sẽ phải nhượng bộ lãnh thổ để chấm dứt cuộc xung đột mà đến nay đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người phải di tản.