Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Ông Trump cảnh báo ông Putin trước thềm thượng đỉnh
Video Thế giới

Ông Trump cảnh báo ông Putin trước thềm thượng đỉnh

La Vi
La Vi
14/08/2025 13:46 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 13.8 đe dọa sẽ có "hậu quả nghiêm trọng" nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin cản trở hòa bình ở Ukraine, trước thềm cuộc gặp giữa hai ông tại Alaska vào ngày 15.8.

Tự động phát

Ông Trump cảnh báo ông Putin trước thềm thượng đỉnh

Đang chạy

Ông Trump cảnh báo ông Putin trước thềm thượng đỉnh

Trung Quốc cắt liên lạc với Tổng thống Czech vì chuyến thăm Đạt Lai Lạt Ma

Trung Quốc cắt liên lạc với Tổng thống Czech vì chuyến thăm Đạt Lai Lạt Ma

Bệnh dại tăng, tòa án Ấn Độ ra lệnh dẹp chó hoang trên đường phố

Bệnh dại tăng, tòa án Ấn Độ ra lệnh dẹp chó hoang trên đường phố

Campuchia truy lùng các trùm lừa đảo trực tuyến

Campuchia truy lùng các trùm lừa đảo trực tuyến

Nga đột phá gần Pokrovsk, Ukraine điều quân đoàn Azov tăng viện

Nga đột phá gần Pokrovsk, Ukraine điều quân đoàn Azov tăng viện

'Vòm Vàng' bảo vệ Mỹ của ông Trump sẽ có 4 lớp phòng thủ

'Vòm Vàng' bảo vệ Mỹ của ông Trump sẽ có 4 lớp phòng thủ

Tổng thống Ukraine không nhượng bộ Donbass, Mỹ ít kỳ vọng về cuộc gặp Trump-Putin

Tổng thống Ukraine không nhượng bộ Donbass, Mỹ ít kỳ vọng về cuộc gặp Trump-Putin

Mìn lại nổ ở biên giới, quân đội Thái Lan tuyên bố có quyền tự vệ

Mìn lại nổ ở biên giới, quân đội Thái Lan tuyên bố có quyền tự vệ

Bệnh chikungunya là gì, có đáng lo ngại không?

Bệnh chikungunya là gì, có đáng lo ngại không?

Ấn Độ - Pakistan đấu khẩu về lời đe dọa hạt nhân

Ấn Độ - Pakistan đấu khẩu về lời đe dọa hạt nhân

Ông Trump từng cảnh báo về các biện pháp trừng phạt kinh tế nếu cuộc gặp không đạt kết quả.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump cũng cho biết cuộc gặp này có thể nhanh chóng mở đường cho một phiên đàm phán tiếp theo, với sự tham gia của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Các nhà lãnh đạo châu Âu và ông Zelensky đã trò chuyện với ông Trump trước đó trong ngày qua cuộc họp trực tuyến, nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ lợi ích của Kyiv.

Ông Trump cảnh báo "hậu quả nghiêm trọng" nếu ông Putin ngăn cản hòa bình ở Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong chuyến thăm Trung tâm Kennedy ở Washington D.C ngày 13.8

ẢNH: REUTERS

Nga có khả năng sẽ phản đối mạnh mẽ các yêu cầu của Ukraine và châu Âu, và trước đó đã tuyên bố không thay đổi lập trường mà ông Putin đưa ra vào tháng 6.2024.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết trong cuộc họp, ông Trump đã "nói rất rõ ràng rằng Mỹ muốn đạt được thỏa thuận ngừng bắn" và đồng ý rằng Ukraine phải tham gia vào mọi thảo luận về việc nhượng bộ lãnh thổ.

Gần đây, quân đội Nga đã đẩy mạnh tấn công vào miền đông Ukraine, có thể là nhằm gia tăng sức ép buộc Kyiv nhượng bộ lãnh thổ.

Ông Trump và ông Putin dự kiến thảo luận cách chấm dứt cảnh giao tranh đã kéo dài 3,5 năm – cuộc chiến lớn nhất châu Âu kể từ Thế chiến II.

Ông Trump trước đó tuyên bố cả hai bên sẽ phải nhượng bộ lãnh thổ để chấm dứt cuộc xung đột mà đến nay đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người phải di tản.

Tin liên quan

Nga đột phá gần Pokrovsk, Ukraine điều quân đoàn Azov tăng viện

Nga đột phá gần Pokrovsk, Ukraine điều quân đoàn Azov tăng viện

Lực lượng Nga được cho là đã xuyên thủng lớp phòng thủ chiến lược của Ukraine trên đường tiến đến trung tâm hậu cần then chốt Pokrovsk, trong khi Kyiv đưa lực lượng Azov tinh nhuệ đến ngăn chặn.

Khám phá thêm chủ đề

Trump nga UKRAINE xung đột Nga-Ukraine
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận