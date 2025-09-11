Công dân Trung Quốc bị cấm tham gia chương trình của NASA

Hãng Bloomberg mới đây đưa tin Cơ quan Hàng không và Không gian Mỹ (NASA) đã cấm các công dân Trung Quốc có thị thực hợp lệ tham gia các chương trình của cơ quan này. Theo AFP ngày 11.9, chính phủ Mỹ đã xác nhận thông tin này.

"NASA đã có hành động nội bộ liên quan đến công dân Trung Quốc, bao gồm hạn chế quyền truy cập vật lý và an ninh mạng vào các cơ sở, tài liệu và mạng lưới của chúng tôi để đảm bảo an ninh cho công việc của chúng tôi", Thư ký báo chí của NASA Bethany Stevens cho biết.

Du khách chụp ảnh cùng logo NASA tại Trung tâm Không gian Kennedy ở bang Florida ẢNH: REUTERS

Theo Bloomberg, công dân Trung Quốc trước đây được phép làm việc với tư cách là nhà thầu hoặc sinh viên đóng góp cho nghiên cứu, mặc dù không phải là nhân viên chính thức của NASA.

Tuy nhiên, vào ngày 5.9, một số cá nhân đã nói với hãng tin này rằng họ đột nhiên bị chặn quyền truy cập hệ thống công nghệ thông tin và bị cấm tham gia các cuộc họp trực tiếp của NASA.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đang cạnh tranh để đưa con người trở lại mặt trăng.

Chương trình Artemis của Mỹ có mục tiêu đưa con người trở lại mặt trăng vào năm 2027 nhưng đã nhiều lần bị trì hoãn và đội chi phí. Chương trình này tiếp nối các cuộc đổ bộ của chương trình Apollo từ năm 1969 - 1972.

Trong khi đó, Trung Quốc đặt mục tiêu đưa các phi hành gia lên mặt trăng vào năm 2030 và gần đây đã thành công hơn trong việc đáp ứng các thời hạn.

NASA cảnh báo bước tiến ‘vượt bậc mà bí mật’ của Trung Quốc trong không gian

"Chúng ta đang trong cuộc đua không gian thứ hai. Người Trung Quốc muốn quay trở lại mặt trăng trước chúng ta. Điều đó sẽ không xảy ra. Mỹ đã dẫn đầu trong lĩnh vực không gian trong quá khứ và chúng ta sẽ tiếp tục dẫn đầu trong lĩnh vực không gian trong tương lai", quyền Giám đốc NASA Sean Duffy phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 10.9 liên quan đến những khám phá được thực hiện với một tàu thám hiểm của Mỹ trên sao Hỏa.

Trung Quốc cũng đang tìm cách trở thành quốc gia đầu tiên đưa mẫu vật từ bề mặt sao Hỏa trở về trái đất, với một sứ mệnh robot dự kiến khởi động vào năm 2028 và mang đá về sớm nhất là vào năm 2031.