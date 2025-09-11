Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Công dân Trung Quốc bị cấm tham gia chương trình của NASA

Vi Trân
Vi Trân
11/09/2025 09:52 GMT+7

NASA đã cấm công dân Trung Quốc tham gia các chương trình của cơ quan này giữa cuộc đua không gian ngày càng gay gắt giữa các cường quốc.

Hãng Bloomberg mới đây đưa tin Cơ quan Hàng không và Không gian Mỹ (NASA) đã cấm các công dân Trung Quốc có thị thực hợp lệ tham gia các chương trình của cơ quan này. Theo AFP ngày 11.9, chính phủ Mỹ đã xác nhận thông tin này.

"NASA đã có hành động nội bộ liên quan đến công dân Trung Quốc, bao gồm hạn chế quyền truy cập vật lý và an ninh mạng vào các cơ sở, tài liệu và mạng lưới của chúng tôi để đảm bảo an ninh cho công việc của chúng tôi", Thư ký báo chí của NASA Bethany Stevens cho biết.

Người Trung Quốc bị cấm tham gia chương trình của NASA - Ảnh 1.

Du khách chụp ảnh cùng logo NASA tại Trung tâm Không gian Kennedy ở bang Florida

ẢNH: REUTERS

Theo Bloomberg, công dân Trung Quốc trước đây được phép làm việc với tư cách là nhà thầu hoặc sinh viên đóng góp cho nghiên cứu, mặc dù không phải là nhân viên chính thức của NASA.

Tuy nhiên, vào ngày 5.9, một số cá nhân đã nói với hãng tin này rằng họ đột nhiên bị chặn quyền truy cập hệ thống công nghệ thông tin và bị cấm tham gia các cuộc họp trực tiếp của NASA.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đang cạnh tranh để đưa con người trở lại mặt trăng.

Chương trình Artemis của Mỹ có mục tiêu đưa con người trở lại mặt trăng vào năm 2027 nhưng đã nhiều lần bị trì hoãn và đội chi phí. Chương trình này tiếp nối các cuộc đổ bộ của chương trình Apollo từ năm 1969 - 1972.

Trong khi đó, Trung Quốc đặt mục tiêu đưa các phi hành gia lên mặt trăng vào năm 2030 và gần đây đã thành công hơn trong việc đáp ứng các thời hạn.

NASA cảnh báo bước tiến ‘vượt bậc mà bí mật’ của Trung Quốc trong không gian

"Chúng ta đang trong cuộc đua không gian thứ hai. Người Trung Quốc muốn quay trở lại mặt trăng trước chúng ta. Điều đó sẽ không xảy ra. Mỹ đã dẫn đầu trong lĩnh vực không gian trong quá khứ và chúng ta sẽ tiếp tục dẫn đầu trong lĩnh vực không gian trong tương lai", quyền Giám đốc NASA Sean Duffy phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 10.9 liên quan đến những khám phá được thực hiện với một tàu thám hiểm của Mỹ trên sao Hỏa.

Trung Quốc cũng đang tìm cách trở thành quốc gia đầu tiên đưa mẫu vật từ bề mặt sao Hỏa trở về trái đất, với một sứ mệnh robot dự kiến khởi động vào năm 2028 và mang đá về sớm nhất là vào năm 2031.

Tin liên quan

NASA: Trung Quốc có lẽ đang tìm cách kiểm soát mặt trăng

NASA: Trung Quốc có lẽ đang tìm cách kiểm soát mặt trăng

Ông Bill Nelson, Giám đốc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), cảnh báo Trung Quốc có lẽ đang tìm cách giành quyền kiểm soát mặt trăng theo khuôn khổ chương trình quân sự trên không gian mà nước này đang triển khai.

Khám phá thêm chủ đề

NASA công dân trung quốc Cuộc đua không gian Chương trình không gian Sao hỏa mặt trăng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận