Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Chuyện lạ

Hé lộ bí ẩn mới về lõi của sao Hỏa

Trí Đỗ
Trí Đỗ
08/09/2025 16:09 GMT+7

Các nhà khoa học ở Trung Quốc và Mỹ đã tìm thấy bằng chứng trực tiếp đầu tiên về một lõi rắn bên trong sao Hỏa - một cấu trúc từ lâu được cho là không tồn tại.

Theo South China Morning Post ngày 8.9, bằng cách phân tích sóng địa chấn từ các trận động đất trên sao Hỏa được tàu đổ bộ InSight của Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA) ghi lại, nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra một lõi rắn có bán kính khoảng 600 km (18% bán kính sao Hỏa). Tỷ lệ này tương tự như lõi trái đất.

Hé lộ bí ẩn mới về lõi của sao Hỏa - Ảnh 1.

Ảnh minh họa về lõi của sao Hỏa

ảnh: reuters

Phát hiện mới trên đã thách thức các lý thuyết hiện hành về cách hành tinh đỏ hình thành và nguội đi. Ông Ross Mitchell, nhà địa chất tại Viện địa chất và địa vật lý (Trung Quốc), cho hay điều này có thể làm sống lại ý tưởng đã gây tranh cãi từ lâu rằng trái đất không phải là hành tinh duy nhất từng phát triển kiến tạo mảng. 

Ông Mitchell lập luận rằng lõi bên trong hình thành khi áp suất đủ cao và nhiệt độ đủ thấp để kim loại lỏng "đóng băng" thành thể rắn. Nếu có đủ thời gian, bất kỳ hành tinh hay vệ tinh nào cuối cùng cũng sẽ hình thành lõi rắn.

Tuy nhiên, hầu hết các thiên thể trong hệ mặt trời đều chưa nguội đủ nhanh để hình thành lõi rắn. "Nếu phát hiện mới đúng, thì sẽ có 3 hành tinh cùng loại: trái đất, mặt trăng và giờ là sao Hỏa đều có lõi rắn", ông nói.

Các cuộc thăm dò bên trong sao Hỏa của NASA năm 2018 chỉ cho thấy lõi sao Hỏa có dạng lỏng. Năm 2021, nhóm của nhà nghiên cứu Simon Stahler tại Viện công nghệ liên bang Thụy Sĩ cũng xác nhận sự tồn tại của lõi lỏng bên trong sao Hỏa.

Tuy nhiên, lần này, các nhà nghiên cứu từ Đại học khoa học và công nghệ Trung Quốc và Đại học Texas (Mỹ) đã tìm thấy 2 loại sóng địa chấn riêng biệt trong dữ liệu InSight và áp dụng kỹ thuật phân tích tốc độ di chuyển của sóng để tính toán được rằng sao Hỏa phải có lõi rắn.

Ông Nicholas Schmerr, một nhà địa chấn học hành tinh tại Đại học Maryland (Mỹ), phản biện rằng các nhà nghiên cứu chỉ đang phân tích một số ít tín hiệu về sóng địa chấn trên sao Hỏa, do đó ước tính về kích thước, mật độ và thành phần của lõi của hành tinh này vẫn còn nhiều bất định.

Tin liên quan

Dưới sao Hỏa chứa cả đại dương nước ngầm?

Dưới sao Hỏa chứa cả đại dương nước ngầm?

Dữ liệu từ một sứ mệnh đã khép lại của NASA cho thấy bằng chứng của một nguồn nước ngầm cực lớn bên dưới lớp vỏ sao Hỏa, theo nghiên cứu mới.

NASA tìm được manh mối sự sống trên sao Hỏa

Khám phá thêm chủ đề

Sao hỏa lõi sao hỏa NASA Trái đất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận