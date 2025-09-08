Hé lộ bí ẩn mới về lõi của sao Hỏa

Theo South China Morning Post ngày 8.9, bằng cách phân tích sóng địa chấn từ các trận động đất trên sao Hỏa được tàu đổ bộ InSight của Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA) ghi lại, nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra một lõi rắn có bán kính khoảng 600 km (18% bán kính sao Hỏa). Tỷ lệ này tương tự như lõi trái đất.

Ảnh minh họa về lõi của sao Hỏa ảnh: reuters

Phát hiện mới trên đã thách thức các lý thuyết hiện hành về cách hành tinh đỏ hình thành và nguội đi. Ông Ross Mitchell, nhà địa chất tại Viện địa chất và địa vật lý (Trung Quốc), cho hay điều này có thể làm sống lại ý tưởng đã gây tranh cãi từ lâu rằng trái đất không phải là hành tinh duy nhất từng phát triển kiến tạo mảng.

Ông Mitchell lập luận rằng lõi bên trong hình thành khi áp suất đủ cao và nhiệt độ đủ thấp để kim loại lỏng "đóng băng" thành thể rắn. Nếu có đủ thời gian, bất kỳ hành tinh hay vệ tinh nào cuối cùng cũng sẽ hình thành lõi rắn.

Tuy nhiên, hầu hết các thiên thể trong hệ mặt trời đều chưa nguội đủ nhanh để hình thành lõi rắn. "Nếu phát hiện mới đúng, thì sẽ có 3 hành tinh cùng loại: trái đất, mặt trăng và giờ là sao Hỏa đều có lõi rắn", ông nói.

Các cuộc thăm dò bên trong sao Hỏa của NASA năm 2018 chỉ cho thấy lõi sao Hỏa có dạng lỏng. Năm 2021, nhóm của nhà nghiên cứu Simon Stahler tại Viện công nghệ liên bang Thụy Sĩ cũng xác nhận sự tồn tại của lõi lỏng bên trong sao Hỏa.

Tuy nhiên, lần này, các nhà nghiên cứu từ Đại học khoa học và công nghệ Trung Quốc và Đại học Texas (Mỹ) đã tìm thấy 2 loại sóng địa chấn riêng biệt trong dữ liệu InSight và áp dụng kỹ thuật phân tích tốc độ di chuyển của sóng để tính toán được rằng sao Hỏa phải có lõi rắn.

Ông Nicholas Schmerr, một nhà địa chấn học hành tinh tại Đại học Maryland (Mỹ), phản biện rằng các nhà nghiên cứu chỉ đang phân tích một số ít tín hiệu về sóng địa chấn trên sao Hỏa, do đó ước tính về kích thước, mật độ và thành phần của lõi của hành tinh này vẫn còn nhiều bất định.