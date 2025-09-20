Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam thắng cực đậm Hồng Kông ngày ra quân giải futsal châu Á: Tỷ số 9-1!

Thu Bồn
Thu Bồn
20/09/2025 16:28 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam ra quân suôn sẻ ở vòng loại giải futsal châu Á, khi giành chiến thắng đậm với tỷ số 9-1 trước Hồng Kông.

Đội tuyển Việt Nam vượt trội đẳng cấp

Chiều 20.9, đội tuyển Việt Nam chạm trán với đội tuyển Hồng Kông, ở trận đấu thuộc khuôn khổ bảng E vòng loại giải futsal châu Á 2026. Đội bóng sao vàng được đánh giá cao hơn hẳn đã chứng minh đẳng cấp vượt trội ngay từ sau tiếng còi khai cuộc. Các cầu thủ Việt Nam chơi áp đảo và liên tục bắn phá khung thành đối phương.

Trong 20 phút của hiệp 1, các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đã chọc thủng lưới của Hồng Kông đến 5 lần. Phút thứ 5, Châu Đoàn Phát có cú dứt điểm quyết đoán đưa bóng đi qua 2 chân thủ môn đội bạn. 1 phút sau, cầu thủ Việt Nam cướp bóng và chuyển trạng thái rất nhanh, tạo cơ hội cho Thịnh Phát tung cú sút lạnh lùng nâng tỷ số lên 2-0.

Đội tuyển Việt Nam thắng cực đậm Hồng Kông ngày ra quân giải futsal châu Á: Tỷ số 9-1!- Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam ghi 5 bàn trong hiệp 1

ẢNH: VFF

Sau 10 phút thi đấu, cách biệt đã được đào sâu thành 3 bàn cho đội tuyển Việt Nam. Nhan Gia Hưng dứt điểm vào góc hẹp đánh lừa thủ môn đội bạn. Phút 18, huống nã đại bác của Đa Hải ở cự ly gần khiến cho thủ môn Hồng Kông bó tay, nâng tỷ số lên 4-0. Trước khi hiệp 1 khép lại, đội tuyển Việt Nam đã kịp nâng tỷ số lên 5-0 nhờ bàn thắng của đội trưởng Đức Hòa.

Sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam có thêm 4 bàn thắng nữa. Trong đó, Từ Minh Quang đóng góp cú đúp bàn thắng. Ở phía ngược lại, Hồng Kông chỉ có 1 bàn gỡ ở đầu hiệp 2.

Chung cuộc, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng đậm 9-1 trước Hồng Kông ở trận ra quân vòng loại futsal châu Á 2026.

