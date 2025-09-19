Đội tuyển Việt Nam so tài Trung Quốc, Li Băng: Tranh vé futsal châu Á

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại futsal châu Á 2026

Tại vòng loại giải futsal châu Á 2026, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E với Hồng Kông, Trung Quốc và Li Băng. Tất cả các trận đấu của bảng E được tổ chức tại Hàng Châu, Trung Quốc. Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Diego Giustozzi sẽ chạm trán với đội tuyển Hồng Kông ở trận ra quân vào lúc 14 giờ 30, ngày 20.9 (theo giờ Việt Nam). Tiếp đó, đội bóng sao vàng gặp Trung Quốc vào lúc 18 giờ 30, ngày 22.9 (theo giờ Việt Nam). Ở trận hạ màn vòng loại, đội tuyển Việt Nam so tài với Li Băng vào lúc 14 giờ 30, ngày 24.9 (theo giờ Việt Nam).

Vòng loại futsal châu Á 2026 có 31 đội bóng tham dự, được chia vào 8 bảng (7 bảng 4 đội, 1 bảng 3 đội). Các đội đá vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng. 8 đội đứng nhất bảng và 7 đội nhì có thành tích tốt nhất cùng chủ nhà Indonesia sẽ tranh tài tại VCK futsal châu Á 2026 diễn ra vào đầu năm sau tại xứ sở vạn đảo.

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại futsal châu Á 2026 ẢNH: VFF

Đánh giá về đối thủ cùng bảng, HLV trưởng Diego Giustozzi nhận định: "Các đối thủ của đội tuyển Việt Nam đang ngày càng mạnh mẽ hơn. Trung Quốc được chơi trên sân nhà, nên sẽ có một lượng lớn người hâm mộ. Li Băng là một đội bóng giỏi. Đội tuyển futsal Việt Nam nằm ở một bảng đấu khó khăn".

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam được bố trí tập luyện tại Trung tâm liên hợp thể thao Linping. Với vị trí chỉ cách khách sạn đóng quân khoảng 10 phút di chuyển, điều kiện tập luyện và sinh hoạt của thầy trò HLV Giustozzi được đảm bảo thuận lợi.

Trưởng đoàn Trần Anh Minh cho biết, cụm liên hợp thể thao Linping là một tổ hợp hiện đại với hệ thống cơ sở vật chất quy mô, gồm 2 sân futsal, 1 sân cỏ cùng nhiều nhà thi đấu đa năng cho các bộ môn như cầu lông, bóng chuyền, bóng rổ… Đây được đánh giá là một trong những trung tâm thể thao tiêu biểu của nước chủ nhà Trung Quốc, mang đến điều kiện tập luyện chất lượng cao cho các đội tham dự giải.

Mục tiêu của HLV trưởng Giustozzi (trái) và các học trò là giành vé dự VCK futsal châu Á 2026 ẢNH: VFF

Trong hành trình chuẩn bị cho vòng loại futsal châu Á 2026, HLV trưởng Diego Giustozzi không chỉ chú trọng xây dựng đội hình tối ưu mà còn nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ đội ngũ trợ lý giàu kinh nghiệm. Trong đó đáng chú ý là sự góp mặt của HLV Nguyễn Tuấn Anh, người từng gắn bó với CLB Sahako trong giai đoạn thành công với 3 lần đoạt vị trí á quân quốc gia (2019, 2020, 2021) và chức vô địch năm 2022, trước khi chuyển sang dẫn dắt Thái Sơn Nam TP.HCM và liên tiếp vô địch quốc gia 2 mùa 2024, 2025.

Ngoài ra, HLV thủ môn người Tây Ban Nha - Javier Arrivi Laureiro, người từng làm việc cùng HLV Diego Giustozzi tại CLB ElPozo Murcia (đội bóng hàng đầu Tây Ban Nha) cũng mang đến sự bổ sung chất lượng trong thành phần ban huấn luyện.

Về lực lượng dự vòng loại futsal châu Á 2026, bên cạnh các cựu binh giàu kinh nghiệm, đội tuyển Việt Nam cũng đang sở hữu dàn cầu thủ trẻ tài năng, hứa hẹn tạo nên sức bật mới: Nhan Gia Hưng, Đinh Công Viên (sinh năm 2002); Vũ Ngọc Ánh (2004); Nguyễn Đa Hải, Trịnh Công Đại, Lưu Thanh Bảo (2005); Trần Quang Nguyên (2006). Đây là lớp kế cận được kỳ vọng sẽ trưởng thành nhanh chóng qua môi trường cọ xát quốc tế.