Nam Định có giải mã được hiện tượng Ninh Bình, xem trận đấu hôm nay sẽ rõ!

Ninh Bình càng chơi càng hay

CLB Ninh Bình vừa chân ướt chân ráo lên chơi V-League đã tạo dấu ấn đặc biệt với 3 trận toàn thắng. Vì thế, đây được xem là chú ngựa ô của giải đủ sức để đua nước rút đến chức vô địch. Đội bóng do HLV Albadalerjo dẫn dắt chơi tấn công rất ấn tượng với 10 bàn thắng đã ghi (trung bình hơn 3,3 bàn/trận) và chỉ để thủng lưới 2 bàn. Linh hồn của Ninh Binh là tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức khi anh hỗ trợ tấn công rất tốt. Những pha triển khai bóng từ chân Hoàng Đức luôn tạo bất ngờ khiến hàng phòng ngự đối phương phải chống đỡ vất vả. Bên cạnh đó, chân sút Rodrigues Gustavo Henrique thật sự là mũi chủ công lợi hại với 4 bàn thắng được ghi.

CLB Nam Định sở hữu ngoại binh chất lượng, được dự báo sẽ gây khó khăn cho Ninh Bình Ảnh: Minh Tú

Tuy nhiên, trong 3 trận thắng vừa qua (thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 3-1, thắng Thanh Hóa 4-0, thắng Đà Nẵng 3-1), CLB Ninh Bình chưa gặp các đối thủ ở tốp trên. Trận đấu với Nam Định tối nay mới là thuốc thử thật sự với đội bóng đất Hoa Lư. Nếu giành chiến thắng trước các nhà đương kim vô địch, tân binh Ninh Bình mới chính thức gửi lời cảnh báo đến các đối thủ muốn tranh chức vô địch mùa giải năm nay.

Nam Định được đánh giá là đối thủ mạnh thật sự và họ đặt quyết tâm có lần thứ 3 liên tiếp vô địch V-League. Đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt có lực lượng ngoại binh dồi dào, kết hợp với các nội binh chất lượng, nên sẽ gây khó khăn cho Ninh Bình. CLB Nam Định cũng vừa khẳng định sức mạnh của mình khi thắng đại diện Thái Lan Ratchaburi 3-1 ở Cúp C2 châu Á, vì thế họ sẽ đủ sức giải mã hiện tượng Ninh Bình.

CLB Công an TP.HCM bay cao

CLB Công an TP.HCM đã giành chiến thắng trước chủ nhà CLB Becamex TP.HCM vào ngày 21.9. Ở trận đấu này, Tiến Linh tỏa sáng với bàn mở tỷ số ở phút thứ 7 cho đội khách bằng pha đánh đầu ghi bàn đẹp mắt. Dù bóng chạm chân Tiến Linh vào lưới giúp CLB Becamex TP.HCM sang bằng tỷ số 1-1, nhưng Quốc Cường rồi Văn Bình lập công giúp CLB Công an TP.HCM giành chiến thắng 3-1.

Thắng trận này, CLB Công an TP.HCM vươn lên nhì bảng với 10 điểm, bằng điểm đội đầu bảng Công an Hà Nội.

Ở trận đấu cùng ngày, SLNA hòa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1-1.