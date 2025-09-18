Chuyện chưa kể về cầu thủ Việt duy nhất đá chính giữa 'rừng Tây' CLB Nam Định

Nội binh đơn độc của CLB Nam Định

Khi CLB Nam Định đăng ký 11 ngoại binh phục vụ AFC Champions League 2, đồng thời điều lệ giải cho phép các đội dùng ngoại binh không giới hạn, nhiều người đã hình dung HLV Vũ Hồng Việt sẽ tung ra sân cả 11 "Tây" trong cuộc tiếp đón Ratchaburi (Thái Lan) ở trận mở màn, diễn ra tối qua trên sân Thiên Trường.

Thực tế diễn ra gần như dự đoán. HLV Vũ Hồng Việt tung 10 ngoại binh, chỉ để lại 1 suất đá chính duy nhất cho cầu thủ Việt Nam. Đó là tiền vệ Lý Công Hoàng Anh, người hùng thầm lặng trong chiến tích 2 lần vô địch V-League 2023 - 2024 và 2024 - 2025 của CLB Nam Định.

Lý Công Hoàng Anh (thứ ba từ phải sang, hàng dưới) là cầu thủ Việt Nam duy nhất được HLV Vũ Hồng Việt xếp đá chính ẢNH: MINH TÚ

Trên sân Thiên Trường, chàng tiền vệ "hạt tiêu" lọt thỏm giữa 10... ông Tây khi toàn đội Nam Định bước ra sân. Nhưng, đó là sự khác biệt tôn vinh năng lực của Lý Công Hoàng Anh. CLB Nam Định có 11 ngoại binh (chưa kể tân binh Kristoffer Normann Hansen mới gia nhập hôm 16.9) và đủ khả năng đăng ký cả 11 suất đá chính cho "Tây".

Tuy nhiên, ông Vũ Hồng Việt vẫn giữ chỗ cho một nội binh, thì đó chỉ có thể là cầu thủ mà ngay cả ngoại binh cũng không dễ dàng chiếm suất. Chính là Hoàng Anh.

Có chiều cao khiêm tốn 1,68 m, nhưng Hoàng Anh là "máy quét" đích thực ở tuyến giữa CLB Nam Định. Tiền vệ sinh năm 1999 đã chơi 51 trong 56 trận gần nhất của Nam Định ở V-League, ghi 8 bàn.

Từ chỗ là "kép phụ" khi mới chuyển đến từ Bình Định (nay là Quy Nhơn United), Hoàng Anh đã thuyết phục HLV Vũ Hồng Việt cho một suất đá chính nhờ thái độ chuyên nghiệp, cùng tinh thần thi đấu miệt mài.

Không thuộc mẫu tiền vệ tổ chức hay sáng tạo với những đường chuyền thay đổi cục diện, Hoàng Anh bù đắp bằng sự chăm chỉ. Tiền vệ 26 tuổi luôn xuất hiện ở mọi điểm nóng, tranh chấp máu lửa, quyết liệt, trở thành "con thoi" giúp tuyến giữa Nam Định luôn giàu sức chiến đấu.

Trước đây, Hoàng Anh chỉ ghi dấu bằng sự năng nổ nơi tuyến giữa, thì đến mùa giải 2024 - 2025, bản năng ghi bàn của cựu tiền vệ Hà Tĩnh được khai phá. Anh được HLV Vũ Hồng Việt giao vai trò xâm nhập vòng cấm để ghi bàn. 6 pha lập công, trong đó có những bàn thắng quý giá vào lưới Quảng Nam, Thanh Hóa hay Becamex TP.HCM... đều đóng vai trò quan trọng giúp Nam Định vượt khúc cua khó.

Hoàng Anh (áo trắng) tranh chấp cực nhiệt dù chỉ cao 1,68 m ẢNH: MINH TÚ

Trên sân Thiên Trường tối 17.9, Hoàng Anh đã chứng tỏ vì sao anh là nội binh duy nhất đá chính. Cầu thủ 26 tuổi hoàn thành nhiệm vụ ở tuyến giữa, khi tranh chấp, đánh chặn quyết liệt, trở thành "điểm nổ" luân chuyển bóng, mở ra không gian cho Percy Tau, Marlos Brenner, Caio Cesar hay Mahmoud Eid quần thảo hàng thủ Ratchaburi.

Thời thế tạo anh hùng

Có lẽ trong mơ, Lý Công Hoàng Anh cũng chưa từng nghĩ mình sẽ vô địch V-League 2 lần và khoác áo đội tuyển Việt Nam như hiện tại

Bên trong tiền vệ còn chưa cao tới 1,7 m là khối nội lực khổng lồ, thứ đã đưa cầu thủ quê Hòa Bình (nay là Phú Thọ) chập chững bước lên con đường bóng đá từ năm 10 tuổi, để đến giờ trở thành một trong những tiền vệ hay nhất hiện tại của bóng đá Việt Nam.

Ít người biết, Hoàng Anh từng lỡ duyên với một trung tâm đào tạo danh tiếng ở Việt Nam, sau đó mới gia nhập lò trẻ Hà Nội. Anh cùng lứa 1998 - 1999 của Phạm Tuấn Hải, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Văn Vĩ, Lê Văn Xuân, Lê Xuân Tú... khoác áo Hà Nội B đá hạng nhì, dưới bàn tay huấn luyện của HLV Phạm Minh Đức.

Sau khi "chuyển khẩu" thành CLB Hà Tĩnh, Hoàng Anh cùng dàn trẻ Hà Nội khăn gói vào miền Trung. Trên mặt sân khô cằn, lởm chởm, tiền vệ sinh năm 1999 cùng đồng đội cứ kiên trì mài giũa từng ngày.

Mỗi buổi tập của HLV Phạm Minh Đức đều rất nặng về thể lực, đòi hỏi sức chiến đấu và quyết liệt không kém đá thật. Chính phong cách huấn luyện hà khắc của ông Đức đã tạo nên một lứa cầu thủ rắn chắc và "sắt đá", như Tuấn Hải, Hoàng Anh hay Văn Vĩ (đồng đội của Hoàng Anh ở Nam Định). Hà Tĩnh vô địch hạng nhất 2019 và đua danh hiệu V-League 2020, ngay trong mùa đầu thăng hạng, với hạt nhân Hoàng Anh ở tuyến giữa.

Từ chỗ "lang bạt" từ lò này sang lò khác, nỗ lực giành chỗ đứng ở V-League ở tuổi 21, rồi lại lên đội tuyển quốc gia và bị... trả về vào năm 2021, số phận từng nhiều lần xô ngã Lý Công Hoàng Anh.

Nhưng, tiền vệ của CLB Nam Định không chịu khuất phục. Anh vẫn vươn lên, và giờ đây, vững vàng giữa "một trời Tây" của đội bóng thành Nam để nuôi giấc mộng AFC Champions League 2.