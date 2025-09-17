CLB Hà Nội: Sa thải thầy Nhật, rồi sao nữa?

Vòng xoáy thay 'tướng' của CLB Hà Nội

Hôm qua (16.9), CLB Hà Nội thông báo chia tay HLV Makoto Teguramori. Chiến lược gia người Nhật Bản trở thành HLV đầu tiên mất chức ở V-League 2025 - 2026, khi giải đấu mới qua 3 vòng.

9 năm qua, CLB Hà Nội có 4 lần sa thải HLV đầu mùa. Năm 2016, ông Phạm Minh Đức bị thay thế sau chuỗi trận bết bát, để HLV Chu Đình Nghiêm thế chỗ. Năm 2022, HLV Park Choong-kyun sớm rời đi đầu mùa giải vì bất đồng quan điểm, thay thế bằng ông Chun Jae-ho.

HLV Teguramori chia tay CLB Hà Nội chỉ sau 4 trận mùa này ẢNH: CLB HÀ NỘI

Đầu mùa 2023 - 2024, HLV Bozidar Bandovic bị cho nghỉ việc sau 2 trận thua đậm tại AFC Champions League Elite, thay thế bằng ông Lê Đức Tuấn. Đến đầu mùa này, HLV Teguramori phải ra đi, vì CLB Hà Nội chỉ giành 1 điểm sau 3 trận ở V-League (đứng hạng 11) và sớm chia tay Cúp quốc gia.

Ở 2 trong 3 lần thay "tướng" trước đó, CLB Hà Nội thành công vang dội cuối mùa. V-League 2016, đại diện thủ đô vượt Hải Phòng ở vòng cuối để vô địch, khởi đầu cho chu kỳ thành công với 3 chức vô địch V-League, 1 Cúp quốc gia dưới thời HLV Chu Đình Nghiêm. Đến năm 2022, CLB Hà Nội thậm chí còn thành công hơn, khi đoạt cú đúp vô địch V-League và Cúp quốc gia với "người đóng thế" Chun Jae-ho.

Nhưng, từ năm 2023 đến nay, chiêu "thay tướng giữa dòng" của CLB Hà Nội hết tác dụng. Lần lượt các HLV Lê Đức Tuấn, Đinh Thế Nam và Daiki Iwamasa không thể giúp đội bóng thủ đô có danh hiệu ở mùa 2023 - 2024. Mùa trước, CLB Hà Nội thay 3 HLV, song vẫn kết thúc giải với 0 danh hiệu.

5 năm qua, CLB Hà Nội thay 11 lượt HLV, nhưng số lượng danh hiệu giảm dần. Từ cú đúp V-League và Cúp quốc gia năm 2022, CLB Hà Nội chỉ đoạt thêm Siêu cúp quốc gia 2022, rồi trắng tay từ đó đến nay.

CLB Hà Nội (áo trắng) đã tụt dốc ẢNH: CLB HÀ NỘI

Đây là con số đối lập giai đoạn 2006 - 2019, khi CLB Hà Nội chỉ dùng 5 HLV trong 16 năm, gồm Triệu Quang Hà (2006 - 2008), Nguyễn Hữu Thắng (2008), Phan Thanh Hùng (2009 - 2015), Phạm Minh Đức (2016) và Chu Đình Nghiêm (2016 - 2021), nhưng vẫn đoạt 5 chức vô địch V-League và 2 Cúp quốc gia.

Có thể kết luận: CLB Hà Nội thay HLV càng nhiều, thành công càng ngoảnh mặt. Vậy, vấn đề có phải nằm ở "tướng"?

Lỗi không chỉ ở HLV Teguramori

Khi đội bóng khủng hoảng, thay HLV là cách giải quyết dễ nhất. Động lực tinh thần sẽ được cải thiện trong thời gian ngắn.

Nhưng, hiệu ứng từ HLV tạm quyền chỉ như "thuốc gây tê", giúp đội bóng tạm quên đi muộn phiền. Khi thuốc hết tác dụng, đau đớn trở lại.

Bởi, thực lực CLB Hà Nội đã không còn như giai đoạn hoàng kim. Khi hai lứa cầu thủ "già" (Văn Quyết, Hùng Dũng) và "trung" (Duy Mạnh, Thành Chung, Văn Hoàng, Văn Toàn) bước tới sườn dốc, lứa trẻ vẫn chưa đủ chín để thay.

Nhiều trụ cột CLB Hà Nội sa sút sau khi ký hợp đồng mới ẢNH: CLB HÀ NỘI

3 năm qua, thành tích của CLB Hà Nội ở các giải U.17, U.19 và U.21 dần tụt dốc, số lượng nhân tài như Văn Chuẩn, Văn Trường cứ ít dần. Xét về đóng góp cho các đội trẻ, nhân tố Hà Nội lúc này thậm chí khó sánh bằng HAGL, PVF-CAND.

Khủng hoảng lớp kế cận đặt ra cho CLB Hà Nội bài toán nội binh khó giải. Còn về ngoại binh, hàng chục lượt "Tây" trong 5 năm qua chỉ đổi lấy những tiếng thở dài. Không ngoại binh nào trụ quá 1,5 năm.

Trong cơn hỗn độn, CLB Hà Nội cần một người thầy đủ uy quyền để quản lý cầu thủ. CLB Hà Nội cần một cuộc cách mạng, nhưng vị trí cần thay có lẽ không phải là ban huấn luyện.