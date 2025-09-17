Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

CLB Hà Nội: Sa thải thầy Nhật, rồi sao nữa?

Hồng Nam
Hồng Nam
17/09/2025 12:07 GMT+7

Cuộc chia tay HLV Makoto Teguramori có giúp CLB Hà Nội khởi sắc, hay chuẩn bị bước vào chu kỳ... luẩn quẩn mới?

Vòng xoáy thay 'tướng' của CLB Hà Nội

Hôm qua (16.9), CLB Hà Nội thông báo chia tay HLV Makoto Teguramori. Chiến lược gia người Nhật Bản trở thành HLV đầu tiên mất chức ở V-League 2025 - 2026, khi giải đấu mới qua 3 vòng.

9 năm qua, CLB Hà Nội có 4 lần sa thải HLV đầu mùa. Năm 2016, ông Phạm Minh Đức bị thay thế sau chuỗi trận bết bát, để HLV Chu Đình Nghiêm thế chỗ. Năm 2022, HLV Park Choong-kyun sớm rời đi đầu mùa giải vì bất đồng quan điểm, thay thế bằng ông Chun Jae-ho. 

CLB Hà Nội: Sa thải thầy Nhật, rồi sao nữa?- Ảnh 1.

HLV Teguramori chia tay CLB Hà Nội chỉ sau 4 trận mùa này

ẢNH: CLB HÀ NỘI

Đầu mùa 2023 - 2024, HLV Bozidar Bandovic bị cho nghỉ việc sau 2 trận thua đậm tại AFC Champions League Elite, thay thế bằng ông Lê Đức Tuấn. Đến đầu mùa này, HLV Teguramori phải ra đi, vì CLB Hà Nội chỉ giành 1 điểm sau 3 trận ở V-League (đứng hạng 11) và sớm chia tay Cúp quốc gia.

Ở 2 trong 3 lần thay "tướng" trước đó, CLB Hà Nội thành công vang dội cuối mùa. V-League 2016, đại diện thủ đô vượt Hải Phòng ở vòng cuối để vô địch, khởi đầu cho chu kỳ thành công với 3 chức vô địch V-League, 1 Cúp quốc gia dưới thời HLV Chu Đình Nghiêm. Đến năm 2022, CLB Hà Nội thậm chí còn thành công hơn, khi đoạt cú đúp vô địch V-League và Cúp quốc gia với "người đóng thế" Chun Jae-ho.

Nhưng, từ năm 2023 đến nay, chiêu "thay tướng giữa dòng" của CLB Hà Nội hết tác dụng. Lần lượt các HLV Lê Đức Tuấn, Đinh Thế Nam và Daiki Iwamasa không thể giúp đội bóng thủ đô có danh hiệu ở mùa 2023 - 2024. Mùa trước, CLB Hà Nội thay 3 HLV, song vẫn kết thúc giải với 0 danh hiệu.

5 năm qua, CLB Hà Nội thay 11 lượt HLV, nhưng số lượng danh hiệu giảm dần. Từ cú đúp V-League và Cúp quốc gia năm 2022, CLB Hà Nội chỉ đoạt thêm Siêu cúp quốc gia 2022, rồi trắng tay từ đó đến nay. 

CLB Hà Nội: Sa thải thầy Nhật, rồi sao nữa?- Ảnh 2.

CLB Hà Nội (áo trắng) đã tụt dốc

ẢNH: CLB HÀ NỘI

Đây là con số đối lập giai đoạn 2006 - 2019, khi CLB Hà Nội chỉ dùng 5 HLV trong 16 năm, gồm Triệu Quang Hà (2006 - 2008), Nguyễn Hữu Thắng (2008), Phan Thanh Hùng (2009 - 2015), Phạm Minh Đức (2016) và Chu Đình Nghiêm (2016 - 2021), nhưng vẫn đoạt 5 chức vô địch V-League và 2 Cúp quốc gia.

Có thể kết luận: CLB Hà Nội thay HLV càng nhiều, thành công càng ngoảnh mặt. Vậy, vấn đề có phải nằm ở "tướng"?

Lỗi không chỉ ở HLV Teguramori 

Khi đội bóng khủng hoảng, thay HLV là cách giải quyết dễ nhất. Động lực tinh thần sẽ được cải thiện trong thời gian ngắn. 

Nhưng, hiệu ứng từ HLV tạm quyền chỉ như "thuốc gây tê", giúp đội bóng tạm quên đi muộn phiền. Khi thuốc hết tác dụng, đau đớn trở lại. 

Bởi, thực lực CLB Hà Nội đã không còn như giai đoạn hoàng kim. Khi hai lứa cầu thủ "già" (Văn Quyết, Hùng Dũng) và "trung" (Duy Mạnh, Thành Chung, Văn Hoàng, Văn Toàn) bước tới sườn dốc, lứa trẻ vẫn chưa đủ chín để thay. 

CLB Hà Nội: Sa thải thầy Nhật, rồi sao nữa?- Ảnh 3.

Nhiều trụ cột CLB Hà Nội sa sút sau khi ký hợp đồng mới

ẢNH: CLB HÀ NỘI

3 năm qua, thành tích của CLB Hà Nội ở các giải U.17, U.19 và U.21 dần tụt dốc, số lượng nhân tài như Văn Chuẩn, Văn Trường cứ ít dần. Xét về đóng góp cho các đội trẻ, nhân tố Hà Nội lúc này thậm chí khó sánh bằng HAGL, PVF-CAND. 

Khủng hoảng lớp kế cận đặt ra cho CLB Hà Nội bài toán nội binh khó giải. Còn về ngoại binh, hàng chục lượt "Tây" trong 5 năm qua chỉ đổi lấy những tiếng thở dài. Không ngoại binh nào trụ quá 1,5 năm.

Trong cơn hỗn độn, CLB Hà Nội cần một người thầy đủ uy quyền để quản lý cầu thủ. CLB Hà Nội cần một cuộc cách mạng, nhưng vị trí cần thay có lẽ không phải là ban huấn luyện. 

Tin liên quan

Thầy Nhật nói lời gan ruột chia tay CLB Hà Nội: 'Nếu các cậu muốn đến J-League...'

Thầy Nhật nói lời gan ruột chia tay CLB Hà Nội: 'Nếu các cậu muốn đến J-League...'

Ở buổi tập chiều 16.9, HLV Makoto Teguramori đã đến sân tập để nói lời chia tay CLB Hà Nội. Chiến lược gia người Nhật Bản đạt thỏa thuận rời đi, sau khi đội bóng thủ đô toàn hòa và thua 4 trận gần nhất.

Lịch thi đấu Nam Định - Ratchaburi hôm nay: Quyết thắng trận ra quân Cúp C2 châu Á

HLV Vũ Hồng Việt 'đọc vị' đối thủ Thái Lan, tiết lộ tham vọng CLB Nam Định

Khám phá thêm chủ đề

CLB Hà Nội Teguramori V-League Nhật Bản
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận