Lịch thi đấu Nam Định - Ratchaburi hôm nay: Quyết thắng trận ra quân Cúp C2 châu Á

Sau chức vô địch V-League thứ hai trong lịch sử, CLB Nam Định trở lại đấu trường châu Á (AFC Champions League 2) với tham vọng lớn hơn.

CLB Nam Định tràn đầy quyết tâm ở trận ra quân Ảnh: CLB NAM ĐỊNH

Mùa trước, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt dừng bước ở vòng 16 đội trước Sanfrecce Hiroshima (thua 0-7 sau 2 lượt đấu) trong lần đầu ra biển lớn châu Á. Với kinh nghiệm tích lũy được, CLB Nam Định quyết tâm làm nên chuyện trong lần tái xuất AFC Champions League.

Mục tiêu trước mắt của CLB Nam Định là vượt qua vòng bảng. Tại bảng F, đại diện VN sẽ đối đầu Gamba Osaka, Ratchaburi và Eastern. Ngoại trừ Gamba Osaka mạnh vượt trội và nhiều khả năng nắm ngôi đầu bảng, cả hai đối thủ còn lại là Ratchaburi và Eastern đều chung đẳng cấp với đại diện VN, tương tự hai đối thủ Lee Man và Tampines Rovers ở vòng bảng mùa trước. Nếu giành trọn vẹn điểm số trong 4 trận gặp các đội vừa tầm, CLB Nam Định gần như chắc chắn góp mặt ở vòng 16 đội.

Bởi vậy, trận ra quân gặp Ratchaburi tối nay là thời cơ để CLB Nam Định sớm chiếm ưu thế trong cuộc đua giành vé. So với đối thủ Bangkok United mà CLB Nam Định từng thua mùa trước, Ratchaburi ở đẳng cấp thấp hơn. Đại diện Thái Lan chỉ đứng hạng tư Thai-League 2024 - 2025, kém đội vô địch Buriram tới 18 điểm. Ratchaburi cũng non kinh nghiệm ở AFC Champions League, không nổi bật cả về nội lẫn ngoại binh. Đội bóng Thai-League được định giá 4,35 triệu euro (khoảng 114 tỉ đồng), trong khi CLB Nam Định có giá 9,81 triệu euro (khoảng 258 tỉ đồng), gấp đôi đối thủ.

Tuy nhiên, cơ sở để tin vào chiến thắng cho CLB Nam Định trên sân Thiên Trường nằm ở chất lượng ngoại binh ấn tượng của đội bóng thành Nam mùa này, cùng quá trình chuẩn bị tốt cả về thể lực, lối chơi.

Dàn sao châu Âu tỏa sáng?

Chìa khóa tạo nên khác biệt cho các đội (dù yếu hay mạnh) ở AFC Champions League 2 luôn nằm ở ngoại binh. Mùa trước, cả hai đội Sharjah (UAE) và Lion City Sailors (Singapore) đều lọt vào chung kết nhờ ngoại binh giỏi. Các đội mạnh của Thái Lan, Malaysia như Buriram United, Johor Darul Ta'zim cũng tiến xa ở AFC Champions League Elite nhờ ngoại binh đẳng cấp châu Âu.

Bởi vậy, CLB Nam Định đã chịu chi hàng triệu USD để mang về ngoại binh đẳng cấp. Có thể kể đến Kyle Hudlin, tiền đạo cao 2,06 m từng chơi bóng ở hạng nhất Anh; thủ môn Caique (cao 1,98 m) từng khoác áo U.20 Brazil và lăn lộn trong làng bóng đá xứ Samba suốt nhiều năm; trung vệ Mitchel Dijks từng khoác áo Ajax Amsterdam, chơi cho Bologna (Ý) và Norwich (Anh) cũng là bổ sung lý tưởng cho hàng thủ. Ngoài ra, còn có Mahmoud Eid, Njabulo Blom hay Percy Tau, đều là các tuyển thủ được định giá hàng tỉ đồng.

Cộng với bộ trục ngoại binh rất mạnh mùa trước như Caio Cesar (tiền vệ lọt vào đội hình tiêu biểu V-League), Romulo da Silva, Marlos Brenner, CLB Nam Định đang sở hữu 11 ngoại binh. HLV Vũ Hồng Việt có thể tung ra sân đội hình toàn "Tây" để đè bẹp sức phản kháng của Ratchaburi.

Song không phải cứ có nhiều ngôi sao là tự động chiến thắng. CLB Nam Định cần có đấu pháp hợp lý, cẩn trọng để tiếp cận trận đấu, đồng thời sở hữu mảng miếng phối hợp rõ ràng. Hơn nửa số ngoại binh Nam Định chưa ra sân chính thức từ đầu giải (do chỉ được đăng ký cho AFC Champions League 2), vậy có chắc sẽ "nóng máy" ngay từ trận đầu tiên?

Đó là bài toán ông Vũ Hồng Việt cần tìm lời giải. Chỉ cần chơi đúng sức, CLB Nam Định sẽ giữ chiến thắng ở lại sân Thiên Trường.