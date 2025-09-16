HLV Vũ Hồng Việt 'đọc vị' đối thủ Thái Lan, tiết lộ tham vọng CLB Nam Định

HLV Vũ Hồng Việt muốn CLB Nam Định thắng trận

Chiều 16.9, buổi họp báo trước trận CLB Nam Định vs Ratchaburi (mở màn bảng F AFC Champions League 2) trên sân Thiên Trường đã diễn ra. Trong lần thứ hai trở lại sân chơi châu Á, CLB Nam Định đang rất quyết tâm ra quân với 3 điểm trọn vẹn, trong bối cảnh chỉ gặp đội đứng hạng tư Thai League mùa trước.

Chia sẻ về sự chuẩn bị cho trận đấu, HLV Vũ Hồng Việt phát biểu: "Hiện tại, chúng tôi đã sẵn sàng cho đấu trường AFC Champions League 2. Về đối thủ Ratchaburi, họ có lực lượng tốt với nhiều ngoại binh đáng chú ý. Dẫu vậy, với điểm tựa Thiên Trường, toàn đội tự tin hướng đến một kết quả có lợi trong trận khai màn".

HLV Vũ Hồng Việt ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

Theo ông Vũ Hồng Việt, các tân binh (đặc biệt là 5 ngoại binh mới cập bến) đang hòa nhập tốt. "Tùy vào từng trận đấu, chúng tôi sẽ xoay tua đội hình linh hoạt. Mục tiêu của toàn đội là tiến sâu tại AFC Champions League 2 năm nay", nhà cầm quân của CLB Nam Định chia sẻ.

Mùa trước, CLB Nam Định vượt qua vòng bảng với ngôi nhì (xếp sau Bangkok United). Tại vòng 16 đội, đội bóng thành Nam dừng bước sau thất bại với tổng tỷ số 0-7 trước Sanfrecce Hiroshima (Nhật Bản). Mùa này, đại diện V-League muốn tối thiểu tiến tới vòng 16 đội như mùa trước.

Tại bảng F, CLB Nam Định sẽ so tài Gamba Osaka, Ratchaburi và Eastern. Đây là bảng đấu vừa sức với đội bóng thành Nam, khi chỉ Gamba Osaka mạnh vượt trội. CLB Nam Định cần tận dụng tốt các trận gặp Eastern và Ratchaburi để giành 1 trong 2 vị trí dẫn đầu.

Trong khi đó, trung vệ Lucas Alves của Nam Định chia sẻ: "Tôi biết rằng, Ratchaburi không phải là đối thủ dễ dàng. Thế nhưng khi chơi trên sân nhà, mục tiêu của CLB Nam Định không gì khác ngoài 3 điểm.

Trung vệ Lucas Alves muốn CLB Nam Định lấy trọn 3 điểm ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

Đương nhiên, các trận đấu trong bảng đấu sẽ diễn ra rất nhanh. Bởi vậy, toàn đội phải chắt chiu từng điểm số, không để lọt vào tay đối thủ. Chỉ có 2 đội đi tiếp, và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giành lấy tấm vé vào vòng trong".

Trận đấu giữa Nam Định vs Ratchaburi diễn ra vào lúc 19 giờ 15 ngày 17.9 trên sân Thiên Trường. Màn thư hùng được tường thuật trực tiếp trên K+.