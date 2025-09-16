Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Vũ Hồng Việt 'đọc vị' đối thủ Thái Lan, tiết lộ tham vọng CLB Nam Định

Hồng Nam
Hồng Nam
16/09/2025 18:17 GMT+7

HLV Vũ Hồng Việt cùng CLB Nam Định quyết tâm tiến sâu ở sân chơi AFC Champions League 2 năm nay.

HLV Vũ Hồng Việt muốn CLB Nam Định thắng trận

Chiều 16.9, buổi họp báo trước trận CLB Nam Định vs Ratchaburi (mở màn bảng F AFC Champions League 2) trên sân Thiên Trường đã diễn ra. Trong lần thứ hai trở lại sân chơi châu Á, CLB Nam Định đang rất quyết tâm ra quân với 3 điểm trọn vẹn, trong bối cảnh chỉ gặp đội đứng hạng tư Thai League mùa trước.

Chia sẻ về sự chuẩn bị cho trận đấu, HLV Vũ Hồng Việt phát biểu: "Hiện tại, chúng tôi đã sẵn sàng cho đấu trường AFC Champions League 2. Về đối thủ Ratchaburi, họ có lực lượng tốt với nhiều ngoại binh đáng chú ý. Dẫu vậy, với điểm tựa Thiên Trường, toàn đội tự tin hướng đến một kết quả có lợi trong trận khai màn".

HLV Vũ Hồng Việt 'đọc vị' đối thủ Thái Lan, tiết lộ tham vọng CLB Nam Định- Ảnh 1.

HLV Vũ Hồng Việt

ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

Theo ông Vũ Hồng Việt, các tân binh (đặc biệt là 5 ngoại binh mới cập bến) đang hòa nhập tốt. "Tùy vào từng trận đấu, chúng tôi sẽ xoay tua đội hình linh hoạt. Mục tiêu của toàn đội là tiến sâu tại AFC Champions League 2 năm nay", nhà cầm quân của CLB Nam Định chia sẻ.

Mùa trước, CLB Nam Định vượt qua vòng bảng với ngôi nhì (xếp sau Bangkok United). Tại vòng 16 đội, đội bóng thành Nam dừng bước sau thất bại với tổng tỷ số 0-7 trước Sanfrecce Hiroshima (Nhật Bản). Mùa này, đại diện V-League muốn tối thiểu tiến tới vòng 16 đội như mùa trước. 

Tại bảng F, CLB Nam Định sẽ so tài Gamba Osaka, Ratchaburi và Eastern. Đây là bảng đấu vừa sức với đội bóng thành Nam, khi chỉ Gamba Osaka mạnh vượt trội. CLB Nam Định cần tận dụng tốt các trận gặp Eastern và Ratchaburi để giành 1 trong 2 vị trí dẫn đầu. 

Trong khi đó, trung vệ Lucas Alves của Nam Định chia sẻ: "Tôi biết rằng, Ratchaburi không phải là đối thủ dễ dàng. Thế nhưng khi chơi trên sân nhà, mục tiêu của CLB Nam Định không gì khác ngoài 3 điểm. 

HLV Vũ Hồng Việt 'đọc vị' đối thủ Thái Lan, tiết lộ tham vọng CLB Nam Định- Ảnh 2.

Trung vệ Lucas Alves muốn CLB Nam Định lấy trọn 3 điểm

ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

Đương nhiên, các trận đấu trong bảng đấu sẽ diễn ra rất nhanh. Bởi vậy, toàn đội phải chắt chiu từng điểm số, không để lọt vào tay đối thủ. Chỉ có 2 đội đi tiếp, và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giành lấy tấm vé vào vòng trong".

Trận đấu giữa Nam Định vs Ratchaburi diễn ra vào lúc 19 giờ 15 ngày 17.9 trên sân Thiên Trường. Màn thư hùng được tường thuật trực tiếp trên K+. 

Tin liên quan

CLB Nam Định mang 11 'ông Tây' đá Cúp C2 châu Á: Quyết thắng đội tốp 4 Thái Lan

CLB Nam Định mang 11 'ông Tây' đá Cúp C2 châu Á: Quyết thắng đội tốp 4 Thái Lan

CLB Nam Định có thể tung đội hình gồm 11 ngoại binh ở trận ra quân Cúp C2 châu Á, gặp Ratchaburi lúc 19 giờ 15 ngày 17.9.

Nóng: V-League giảm số đội xuống hạng, HAGL và CLB Thanh Hóa... 'thở phào'

Lộ diện HLV đầu tiên có nguy cơ bị sa thải ở V-League

Khám phá thêm chủ đề

CLB Nam Định Vũ Hồng Việt Ratchaburi AFC Champions League 2
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận