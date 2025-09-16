Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Nóng: V-League giảm số đội xuống hạng, HAGL và CLB Thanh Hóa... 'thở phào'

Hồng Nam
Hồng Nam
16/09/2025 11:26 GMT+7

Thay vì 2 suất xuống hạng trực tiếp như điều lệ đầu giải, V-League mùa này quay về công thức 1 suất xuống hạng cộng 1 suất play-off cho 2 đội cuối bảng.

V-League giảm suất xuống hạng

Ngày 16.9, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã thông qua đề xuất thay đổi suất lên/xuống hạng tại các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Cụ thể, V-League mùa này sẽ có 1 suất xuống hạng cho đội cuối bảng, cùng 1 suất đá play-off cho đội áp chót. 

Đây là thay đổi lớn so với đầu mùa, khi điều lệ giải quy định 2 đội đứng cuối bảng và áp chót đều phải xuống hạng trực tiếp. Tương ứng, giải hạng nhất không còn 2 suất lên hạng trực tiếp, mà chỉ còn 1 suất lên hạng trực tiếp, cộng với 1 suất play-off (đá tranh vé dự với đội đứng áp chót V-League). 

Nóng: V-League giảm số đội xuống hạng, HAGL và CLB Thanh Hóa... 'thở phào' - Ảnh 1.

V-League giảm số suất rớt hạng trực tiếp từ 2 xuống còn 1

ẢNH: MINH TÚ

Như vậy, V-League giảm suất xuống hạng từ 2 xuống còn 1,5, trong khi hạng nhất cũng giảm suất thăng hạng tương ứng từ 2 xuống còn 1,5. Điều này có thể giúp những đội đang sa vào vòng xoáy đua trụ hạng như HAGL, Thanh Hóa bớt áp lực. Bởi rõ ràng, việc "né" mỗi thứ hạng 14 vẫn dễ hơn phải thoát khỏi cả vị trí cuối bảng lẫn áp chót. 

10 năm qua, đã có 5 trận play-off được tổ chức giữa đội đứng áp chót V-League và á quân hạng nhất. Lần lượt các đội Long An (2016), Nam Định (2018), Thanh Hóa (2019), Hà Tĩnh (2023 - 2024) và Đà Nẵng (2024 - 2025) đều đã thắng play-off để giành quyền ở lại V-League.

20 năm qua, các đội V-League chiếm thế áp đảo ở các trận play-off, khi đã thắng 9/12 trận (tỷ lệ 75%). Chỉ có 3 đội V-League từng thua hạng nhất ở các trận đấu sinh tồn, đó là trường hợp của Hải Phòng (thua Huế trên chấm luân lưu năm 2006), Bình Định (thua Đồng Tháp 0-1) và An Giang (thua Cần Thơ).

Mùa trước, CLB Đà Nẵng đã thắng 2-0 trước Trường Tươi Đồng Nai để trụ hạng thành công. 

Cuộc đua xuống hạng ở V-League phần nào giảm nhiệt, nhưng cuộc đua thăng hạng tại sân chơi hạng nhất sẽ "nóng". Bên cạnh Trường Tươi Đồng Nai thể hiện tham vọng rõ ràng, nhưng đối thủ khác như CLB TP.HCM, Bắc Ninh, Quảng Ninh hay Phú Thọ đều có thể tận dụng cơ hội để "phất cờ". 

