Đã có bản quyền phát sóng Cúp C2 châu Á: Xem CLB CAHN và Nam Định trên kênh nào?

Xem CLB CAHN và CLB Nam Định đá Cúp châu Á ở đâu?

CLB CAHN và CLB Nam Định sẽ cùng ra quân tại Cúp C2 châu Á (AFC Champions League 2) trong tuần này, với những trận đấu hấp dẫn.

Trên sân nhà, CLB Nam Định tiếp đón Ratchaburi (Thái Lan) lúc 19 giờ 15 ngày 17.9 trong khuôn khổ bảng F. Trong khi đó, CLB CAHN làm khách trên sân Beijing Goan (Trung Quốc) ở trận đấu diễn ra lúc 19 giờ 15 ngày 18.9 trong khuôn khổ bảng E.

Bảng đấu AFC Champions League 2 của CLB CAHN và CLB Nam Định ẢNH: AFC

Các trận đấu của CLB Nam Định và CLB CAHN tại AFC Champions League 2 được tường thuật trực tiếp trên sóng truyền hình K+ (kênh K+SPORT1). K+ cũng sở hữu bản quyền các giải đấu trong khuôn khổ hệ thống thi đấu của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Như vậy, khán giả có thể theo dõi từ xa để cổ vũ cho các đại diện Việt Nam tại sân chơi châu Á.

Với lực lượng dày dạn ở cả ba tuyến, CLB Nam Định hứa hẹn ra quân trọn vẹn, khi đối đầu Ratchaburi trên sân nhà Thiên Trường. Ratchaburi chỉ đứng hạng tư Thai League mùa trước, kém nhà vô địch Buriram United 18 điểm. Đội bóng Thái Lan không phải tên tuổi lớn.

Nếu chơi đúng sức, CLB Nam Định đủ sức lấy trọn 3 điểm ở màn thư hùng tại Thiên Trường lúc 19 giờ 15 ngày 17.9.

CLB CAHN sẽ có lần đầu trong lịch sử dự sân chơi AFC Champions League 2. Góp mặt với tư cách đương kim vô địch Cúp quốc gia, thầy trò HLV Alexandre Polking khởi đầu hành trình bằng chuyến làm khách trên sân Beijing Goan, đội cán đích hạng tư China Super League mùa trước với 56 điểm sau 30 trận.

Tại AFC Champions League 2 mùa trước, bóng đá Việt Nam chỉ có 1 đại diện tham dự, đó là CLB Nam Định (do CLB Thanh Hóa từ chối dự giải, chuyển giao suất cho một đội bóng khác ở Thái Lan).

Tại vòng bảng, CLB Nam Định đứng nhì, xếp sau Bangkok United của Thái Lan. Thầy trò HLV Vũ Hồng Việt sau đó dừng bước ở vòng 16 đội trước Sanfreece Hiroshima của Nhật Bản.

Trong lịch sử AFC Champions League 2 (tiền thân là AFC Cup), thành tích tốt nhất của các đội Việt Nam là vào tới bán kết vào năm 2019 (CLB Hà Nội) và 2009 (CLB Bình Dương, nay là Becamex TP.HCM).

Để chuẩn bị cho AFC Champions League 2, CLB Nam Định đã tuyển mộ lực lượng rầm rộ. Đội bóng thành Nam hiện có 11 ngoại binh trong đội hình, sẵn sàng đấu sòng phẳng với các đối thủ ở vòng bảng như Gamba Osaka, Eastern hay Ratchaburi.

Còn với CLB CAHN, dù lực lượng ngoại binh không đông đảo bằng, nhưng đội vẫn kịp bổ sung bộ đôi Việt kiều Brandon Ly và Adou Minh để gia cố hàng thủ, ký hợp đồng với hai ngoại binh Stefan Mauk (cựu tiền vệ U.23 Úc) và Rogerio China, nhờ vậy có đội hình dày để chinh chiến nhiều đấu trường.

Ở bảng E, CLB CAHN sẽ đối đầu Beijing Goan, MacArthur và Tai Po.

Mục tiêu cả hai đội bóng Việt Nam đặt ra là giành vé vào vòng 16 đội AFC Champions League 2.