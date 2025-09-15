Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đã có bản quyền phát sóng Cúp C2 châu Á: Xem CLB CAHN và Nam Định trên kênh nào?

Hồng Nam
Hồng Nam
15/09/2025 16:43 GMT+7

Khán giả có thể theo dõi trực tiếp những trận đấu của CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) và CLB Nam Định tại AFC Champions League 2 trên sóng truyền hình.

Xem CLB CAHN và CLB Nam Định đá Cúp châu Á ở đâu?

CLB CAHN và CLB Nam Định sẽ cùng ra quân tại Cúp C2 châu Á (AFC Champions League 2) trong tuần này, với những trận đấu hấp dẫn.

Trên sân nhà, CLB Nam Định tiếp đón Ratchaburi (Thái Lan) lúc 19 giờ 15 ngày 17.9 trong khuôn khổ bảng F. Trong khi đó, CLB CAHN làm khách trên sân Beijing Goan (Trung Quốc) ở trận đấu diễn ra lúc 19 giờ 15 ngày 18.9 trong khuôn khổ bảng E. 

Đã có bản quyền phát sóng Cúp C2 châu Á: Xem CLB CAHN và Nam Định trên kênh nào?- Ảnh 1.

Bảng đấu AFC Champions League 2 của CLB CAHN và CLB Nam Định

ẢNH: AFC

Các trận đấu của CLB Nam Định và CLB CAHN tại AFC Champions League 2 được tường thuật trực tiếp trên sóng truyền hình K+ (kênh K+SPORT1). K+ cũng sở hữu bản quyền các giải đấu trong khuôn khổ hệ thống thi đấu của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Như vậy, khán giả có thể theo dõi từ xa để cổ vũ cho các đại diện Việt Nam tại sân chơi châu Á.

Với lực lượng dày dạn ở cả ba tuyến, CLB Nam Định hứa hẹn ra quân trọn vẹn, khi đối đầu Ratchaburi trên sân nhà Thiên Trường. Ratchaburi chỉ đứng hạng tư Thai League mùa trước, kém nhà vô địch Buriram United 18 điểm. Đội bóng Thái Lan không phải tên tuổi lớn.

Nếu chơi đúng sức, CLB Nam Định đủ sức lấy trọn 3 điểm ở màn thư hùng tại Thiên Trường lúc 19 giờ 15 ngày 17.9.

CLB CAHN sẽ có lần đầu trong lịch sử dự sân chơi AFC Champions League 2. Góp mặt với tư cách đương kim vô địch Cúp quốc gia, thầy trò HLV Alexandre Polking khởi đầu hành trình bằng chuyến làm khách trên sân Beijing Goan, đội cán đích hạng tư China Super League mùa trước với 56 điểm sau 30 trận.

Tại AFC Champions League 2 mùa trước, bóng đá Việt Nam chỉ có 1 đại diện tham dự, đó là CLB Nam Định (do CLB Thanh Hóa từ chối dự giải, chuyển giao suất cho một đội bóng khác ở Thái Lan).

Tại vòng bảng, CLB Nam Định đứng nhì, xếp sau Bangkok United của Thái Lan. Thầy trò HLV Vũ Hồng Việt sau đó dừng bước ở vòng 16 đội trước Sanfreece Hiroshima của Nhật Bản.

Trong lịch sử AFC Champions League 2 (tiền thân là AFC Cup), thành tích tốt nhất của các đội Việt Nam là vào tới bán kết vào năm 2019 (CLB Hà Nội) và 2009 (CLB Bình Dương, nay là Becamex TP.HCM).

Để chuẩn bị cho AFC Champions League 2, CLB Nam Định đã tuyển mộ lực lượng rầm rộ. Đội bóng thành Nam hiện có 11 ngoại binh trong đội hình, sẵn sàng đấu sòng phẳng với các đối thủ ở vòng bảng như Gamba Osaka, Eastern hay Ratchaburi. 

Còn với CLB CAHN, dù lực lượng ngoại binh không đông đảo bằng, nhưng đội vẫn kịp bổ sung bộ đôi Việt kiều Brandon Ly và Adou Minh để gia cố hàng thủ, ký hợp đồng với hai ngoại binh Stefan Mauk (cựu tiền vệ U.23 Úc) và Rogerio China, nhờ vậy có đội hình dày để chinh chiến nhiều đấu trường. 

Ở bảng E, CLB CAHN sẽ đối đầu Beijing Goan, MacArthur và Tai Po. 

Mục tiêu cả hai đội bóng Việt Nam đặt ra là giành vé vào vòng 16 đội AFC Champions League 2. 

Tin liên quan

Chuyện tồi tệ gì đang xảy ra với CLB Hà Nội?

Chuyện tồi tệ gì đang xảy ra với CLB Hà Nội?

Thất bại 0-1 trước Thể Công Viettel ở vòng sơ loại Cúp quốc gia khiến CLB Hà Nội chỉ còn 1 danh hiệu để theo đuổi mùa này.

Lịch thi đấu mới nhất CLB CAHN và Nam Định: Đá Cúp C2 châu Á, giờ cực đẹp

Quang Hải ghi siêu phẩm, CLB CAHN đánh bại đội Hải Phòng: Chiếm ngôi đầu mãn nhãn

Khám phá thêm chủ đề

CLB CAHN CLB Nam Định Cúp C2 Châu Á FPT Play
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận