Quang Hải ghi siêu phẩm, CLB CAHN đánh bại đội Hải Phòng: Chiếm ngôi đầu mãn nhãn

CLB CAHN gặp khó

Cuộc tiếp đón CLB Hải Phòng trên sân nhà Hàng Đẫy (tối 13.9) trong trận đấu sớm là cơ hội vàng để CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) chiếm ngôi đầu bảng. Nếu giành trọn 3 điểm trước đội khách Hải Phòng, CLB CAHN sẽ tạm lấy ngôi nhất với 10 điểm, hơn Ninh Bình 1 điểm.

Tuy nhiên, CLB Hải Phòng không phải đối thủ dễ chơi. Học trò HLV Chu Đình Nghiêm đã thắng 2 trận liên tục trước PVF-CAND (3-1) và SLNA (2-0) để trở lại nhóm đầu. Đội bóng đất cảng có triết lý rõ ràng, cùng tinh thần thi đấu cao độ dù không sở hữu ngôi sao trong đội hình.

CLB CAHN (áo đỏ) đối mặt với "bức tường" vững chãi của đội khách Hải Phòng ẢNH: MINH TÚ

Cuộc đấu đã diễn ra khó khăn ngoài dự kiến, khi CLB CAHN kiểm soát thế trận, nhưng rất khó tìm đường vượt qua hàng thủ Hải Phòng. Chỉ trong 5 phút đầu, lần lượt Hugo Gomes và Quang Hải đã thoát xuống tiếp cận khung thành Đình Triệu, nhưng dứt điểm thiếu chính xác.

Sau 15 phút đánh phủ đầu bất thành, CLB CAHN để Hải Phòng giành lại thế trận. Phút 26, tận dụng pha phát động tấn công lỗi của Nguyễn Filip, Hữu Nam dứt điểm táo bạo ngoài vòng cấm đưa bóng vọt xà trong gang tấc.

CLB CAHN gia tăng áp lực, khi dồn bóng cho Leo Artur đột phá tìm góc dứt điểm. Phút 35, chân sút người Brazil đẩy bóng một nhịp rồi sút góc gần song không thắng được Đình Triệu.

Cuối hiệp 1, đến lượt Nguyễn Filip chứng tỏ giá trị. Tiền đạo Friday của Hải Phòng đi bóng rồi ngoặt khéo léo để loại trung vệ Việt Anh, nhưng cú sút góc gần không vượt qua được pha truy cản bằng chân hợp lý của Filip.

Leo Artur rực sáng

Sang hiệp 2, CLB CAHN tiếp tục tràn lên tấn công, còn CLB Hải Phòng căng mình phòng ngự rồi chờ phản đòn bằng các pha dàn xếp nhanh.

Quang Hải (phải) bị kèm sát ẢNH: MINH TÚ

Phút 49, Hữu Sơn rê bóng tốc độ vượt qua 2 cầu thủ CLB CAHN. Nhận thấy Nguyễn Filip lên cao, tiền vệ của Hải Phòng sút xa uy lực, tuy nhiên Nguyễn Filip đã kịp lùi về làm chủ tình hình.

1 phút sau, Leo Artur tung cú sút nửa nảy đưa bóng dội xà ngang cầu môn Hải Phòng. Văn Đô ập vào đá bồi, song Đình Triệu đã kịp khép góc cứu thua. Pha bóng này cũng tiêu biểu cho đấu pháp của CLB CAHN trận này, khi chờ đợi sức sáng tạo của Artur để mở ra cơ hội vượt qua hàng thủ chặt chẽ của Hải Phòng.

CLB Hải Phòng chỉ trụ được phút 64. Leo Artur đột phá giữa vòng vây, rồi nhả bóng vừa tầm để Quang Hải đặt lòng chân trái chuẩn xác đánh bại Đình Triệu, mở tỷ số cho CLB CAHN.

Phút 70, Leo Artur tự mình đóng vai chính với bàn nhân đôi cách biệt. Nhận đường chuyền như đặt của Văn Đức ở mép trái vòng cấm, tiền vệ người Brazil cứa lòng đẹp mắt khuất phục Đình Triệu, nâng tỷ số lên 2-0.

Khoảnh khắc này cũng định đoạt cục diện trận đấu, khi CLB CAHN không để đối thủ thực hiện cuộc lật đổ. Những gì CLB Hải Phòng làm được chỉ là bàn danh dự của Tiến Dụng ở phút 90+3.

Đánh bại CLB Hải Phòng với tỷ số 2-1, CLB CAHN leo lên ngôi đầu với 10 điểm sau 4 vòng (thắng 3, hòa 1). Đây là chiến thắng mang tính khích lệ, trước khi đương kim vô địch Cúp quốc gia tiến ra "biển lớn" AFC Champions League 2.