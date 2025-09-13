Tân giám đốc thương mại CLB CAHN: 'Muốn đội vươn lên số 1 Đông Nam Á'

Tân giám đốc thương mại của CLB CAHN từng giúp CLB Nhật Bản đạt doanh thu cao nhất

Sáng 13.9, CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) đã công bố bản hợp đồng với ông Jun Togari, tân giám đốc thương mại đội bóng. Ông Togari sinh năm 1968, từng có 32 năm gắn bó với CLB Urawa Red Diamonds (Nhật Bản) trên nhiều cương vị, đồng thời có 27 năm là thành viên uỷ ban điều hành J-League.

Từng có 4 năm giữ chức vụ giám đốc điều hành Urawa, cùng hơn 20 năm sắm vai giám đốc kinh doanh, quan hệ đối tác của đội bóng cựu vô địch châu Á, ông Togari được kỳ vọng nâng tầm hình ảnh và thương hiệu CLB CAHN. Trả lời phỏng vấn Báo Thanh Niên và một số cơ quan báo chí truyền thông ngày 13.9, ông Togari tiết lộ muốn đưa CLB CAHN lên vị trí nhóm đầu châu Á.

Tân giám đốc thương mại Jun Togari (giữa) gia nhập CLB CAHN ẢNH: CLB CAHN

- Vì sao ông nhận lời nhậm chức giám đốc thương mại CLB CAHN?

Trước khi sang Việt Nam, tôi từng nhận được một số lời mời từ các đội chơi tại J-League 1 (Nhật Bản). Tuy nhiên, khi nói chuyện với lãnh đạo CLB CAHN, tôi nhận thấy tinh thần mong muốn phát triển đội bóng thành tên tuổi tầm cỡ tại châu Á trong tương lai.

Tôi muốn hỗ trợ lãnh đạo đội thực hiện mục tiêu này. Tôi biết CLB CAHN là đội bóng giàu truyền thống, hoạch định chiến lược và có định hướng tương lai rõ ràng. Đó là lý do tôi chọn đây là bến đỗ.

Tôi đã làm việc tại Urawa Red Diamonds suốt 32 năm, từ khi đội thành lập đến nay. Nhiệm vụ của tôi là mang đến doanh thu cho CLB, kêu gọi nhà tài trợ, đối tác để cùng đội bóng đồng hành và phát triển. Với tư cách là giám đốc thương mại, tôi đã giúp Urawa có doanh thu cao nhất và lượng CĐV đông đảo nhất J-League. Lực lượng người hâm mộ Urawa cũng có văn hóa cổ vũ đặc trưng, cùng sự nhiệt tình mà ai cũng có thể thấy khi đội dự FIFA Club World Cup.

Trong thời gian tôi làm việc, Urawa cũng có 3 lần vô địch AFC Champions League Elite và tham dự FIFA Club World Cup. Tôi muốn mang kinh nghiệm, kiến thức của mình sau 32 năm làm việc tại Nhật Bản đến với CLB mới, để phát huy khả năng và kiến thức của mình.

Tôi sẽ đồng hành giúp CLB CAHN trở thành đội bóng số 1 Đông Nam Á, đồng thời trong tương lai nằm trong nhóm đầu châu Á, như hình mẫu CLB Urawa. Tôi chọn con số 11 trên chiếc áo đấu, bởi "11" trong tiếng Nhật có nghĩa là ưu việt. Tôi mong may mắn đến với CLB CAHN.

- CLB CAHN có tiềm năng gì để phát triển vượt bậc như kế hoạch ông đề ra?

Tôi nhìn thấy nhiệt huyết và nhận thức phát triển hình ảnh tầm cỡ khu vực mà CLB CAHN đang sở hữu. Đội bóng có kế hoạch hoạch định hình ảnh thương mại rất rõ ràng, bên cạnh kế hoạch phát triển học viện, đào tạo trẻ, các hội nhóm CĐV, sau cùng là phát triển vươn tầm ra châu Á.

Ông Jun Togari muốn thương hiệu CLB CAHN vươn tầm châu Á ẢNH: CLB CAHN

Muốn phát triển thương hiệu, cần có tình yêu đủ lớn từ CĐV

- Thị trường bóng đá Việt Nam rất khác Nhật Bản. Tại Việt Nam, chưa nhiều CĐV mua hàng chính hãng của CLB. Hàng nhái xuất hiện khá nhiều. Ông có giải pháp gì để mở rộng thị trường trong bối cảnh ấy?

Tôi rất tôn trọng văn hóa, lịch sử Việt Nam. Tôi hiểu rõ điều ấy trước khi vạch ra bất kỳ chiến lược phát triển nào.

Việc người hâm mộ thích đồ rẻ, trước đây Nhật Bản đã từng trải qua. Đất nước chúng tôi từng có giai đoạn hàng thật phải cạnh tranh với hàng giả. Để tạo ra doanh thu từ thương hiệu CLB, chúng ta phải có được tình yêu đủ lớn, đủ mạnh từ CĐV.

Khi có được những tình cảm ấy rồi, người hâm mộ sẽ ủng hộ đội bóng bằng những vật phẩm. Tất nhiên, CLB cũng mang tới những vật phẩm chất lượng, uy tín và có thương hiệu mà bất cứ ai cũng có thể sử dụng trong thời gian dài, có thể tối thiểu từ 2 đến 3 năm.

Năm 2024, tôi từng đến Việt Nam 2 lần. Sau khi quan sát, tôi đánh giá Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển thể thao, song song với cải tiến công nghệ. Việc phát triển công nghệ thanh toán điện tử khi bán hàng đang tiến hành nhanh chóng, thậm chí có phần hơn (ở một số khía cạnh) Nhật Bản. Kinh tế Việt Nam cũng phát triển, tạo ra tiền đề thuận lợi.

Ông Jun Togari từng giúp CLB Urawa (Nhật Bản) có doanh thu tài trợ tích lũy lên tới 330 triệu USD ẢNH: CLB CAHN

Tôi thấy người Việt Nam cũng rất yêu bóng đá. Vậy nên, cần nâng tầm bóng đá dựa trên nền tảng tình yêu mãnh liệt ấy, đan xen với làm kinh tế, tạo ra doanh thu cho CLB.

Các đội bóng Việt Nam hiện nay, trong đó điển hình là CLB CAHN, có hợp tác phát triển với những doanh nghiệp, tập đoàn lớn. Trong tương lai, tôi có thể hỗ trợ CLB kết nối với các doanh nghiệp Nhật Bản. Tôi nhìn thấy tiềm năng phát triển của bóng đá Việt Nam, khi được hậu thuẫn bởi các nguồn lực trong nước và quốc tế.

- Ông đặt ra mục tiêu cụ thể gì cho CLB CAHN?

Thời gian đầu, tôi muốn tập trung thời gian để làm thương mại, kinh doanh, kêu gọi nhà tài trợ. Muốn vậy, CLB CAHN phải có lực lượng CĐV đông đảo. Tôi muốn CLB CAHN phải có đông người hâm mộ và quản lý theo tiêu chuẩn hiện đại, để CĐV CLB CAHN trở thành hội CĐV hàng đầu Đông Nam Á.

Tôi cũng muốn có nhiều nhà tài trợ quốc tế có thương hiệu lớn đến với CLB CAHN, nhờ vậy, đội bóng đưa thương hiệu ra châu Á trong tương lai.

Tôi sẽ nỗ lực đồng hành với lãnh đạo CLB để xây dựng đội bóng có học viện, cơ sở đào tạo, phát triển bóng đá học đường. 2 năm tới, tôi muốn đưa CLB CAHN trở thành đội bóng có thành tích, thương hiệu, hình ảnh số một Đông Nam Á, sau đó là đứng nhóm đầu châu Á.

Xin cảm ơn ông vì cuộc trò chuyện!