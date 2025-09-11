Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam mới nhất: Gặp Nepal trên sân Bình Dương và Thống Nhất

Hồng Nam
Hồng Nam
11/09/2025 11:26 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Nepal liền 2 trận trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027, đặc biệt hơn, cả 2 trận này thầy trò HLV Kim Sang-sik đều được đá sân nhà.

Ưu thế kép của đội tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 10, khi gặp Nepal lần lượt ở lượt 3 và 4 diễn ra trong tháng 10.

Theo lịch thi đấu dự kiến, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ chạm trán Nepal trên sân nhà vào ngày 9.10, sau đó tái đấu đối thủ trên sân khách vào ngày 14.10. 

Tuy nhiên, do bất ổn tại Nepal nên Liên đoàn Bóng đá Nepal đã đề nghị nhường quyền tổ chức trận đấu vào ngày 14.10 (lẽ ra tổ chức tại Nepal) cho đội tuyển Việt Nam. Như vậy, đội tuyển Việt Nam sẽ được đá cả hai trận đấu ngày 9.10 và 14.10 trên sân nhà.

Lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam mới nhất: Gặp Nepal trên sân Bình Dương và Thống Nhất- Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam đấu 2 trận gặp Nepal trong tháng 10 đều trên sân nhà

ẢNH: NGỌC LINH

Dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ đấu Nepal vào ngày 9.10 trên sân vận động Bình Dương. Sau đó 5 ngày, Hoàng Đức cùng đồng đội so tài Nepal trên sân vận động Thống Nhất. Cả hai trận đấu đều được tổ chức tại TP.HCM, mang đến cơ hội theo dõi trực tiếp đội tuyển Việt Nam thi đấu cho khán giả phía nam.

Trước đó, hồi tháng 3, đội tuyển Việt Nam đã so tài Lào trong khuôn khổ trận mở màn vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Bình Dương. Nhờ sự cổ vũ của khán giả nhà, thầy trò ông Kim đã thắng đậm 5-0. 

Quyết tranh vé đến Asian Cup 

Sau 2 lượt đấu tại vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam đứng nhì bảng với 3 điểm. Học trò ông Kim thắng Lào (5-0) và thua Malaysia (0-4), có hiệu số bàn thắng bại +1.

Để dự Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam buộc phải vượt qua Malaysia để giành ngôi nhất bảng. Trước khi nghĩ tới màn ngược dòng trước Malaysia trên sân nhà vào tháng 3.2026, đội tuyển Việt Nam cần giành 9 điểm trọn vẹn trước Nepal (2 trận tháng 10) và Lào (tháng 11) để tiếp tục bám đuổi.

Bởi vậy, việc được đá 2 trận với Nepal trên sân nhà là "món quà" với HLV Kim Sang-sik và học trò. Không chỉ tiết kiệm được thời gian di chuyển, thích nghi, đội tuyển Việt Nam còn có sự cổ vũ của khán giả nhà. 

Dưới thời HLV Kim Sang-sik, đội tuyển quốc gia đang có thành tích toàn thắng trên sân nhà tính từ tháng 12.2024 đến nay (5 trận thắng trước Indonesia, Myanmar, Singapore, Thái Lan và Lào). 


