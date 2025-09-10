Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Thay người độc lạ như HLV Kim Sang-sik: U.23 Việt Nam vẫn cứ... đá là thắng!

Hồng Nam
Hồng Nam
10/09/2025 07:58 GMT+7

Cách hoán đổi và sử dụng nhân sự của HLV Kim Sang-sik đang biến U.23 Việt Nam trở thành đội bóng khó đoán.

U.23 Việt Nam lại thắng nhờ 'kép phụ'

Trong chiến thắng 1-0 trước U.23 Yemen tối 9.9, HLV Kim Sang-sik đã có tình huống thay người đủ để... đi vào lịch sử U.23 Việt Nam.

Khi trận đấu mới trôi đến phút 40, ông Kim đã quyết định rút cả 3 tiền đạo gồm Ngọc Mỹ, Văn Khang và Quốc Việt rời sân, để tung Văn Thuận, Đình Bắc và Thanh Nhàn vào sân. Khi ấy, tỷ số trận đấu đang là 0-0. Kết quả vẫn đủ để U.23 Việt Nam chắc chắn đi tiếp với ngôi nhất bảng.

Thay người độc lạ như HLV Kim Sang-sik: U.23 Việt Nam vẫn cứ... đá là thắng!- Ảnh 1.

Thanh Nhàn (áo đỏ) ghi bàn khi vào sân từ ghế dự bị

ẢNH: MINH TÚ

Việc thay một loạt 3 cầu thủ trong hiệp 1, đều với lý do chuyên môn thay vì chấn thương, là chuyện hiếm gặp ngay cả với bóng đá thế giới. HLV Kim Sang-sik cũng thừa nhận, đây là những thay đổi ông dự định dành cho hiệp 2. Tuy nhiên, diễn biến trên sân buộc nhà cầm quân người Hàn Quốc phải sớm hành động, khi bộ ba tấn công mà ông lựa chọn ban đầu không thể hiện được mình. 

Cũng như nhiều trận đấu trước, phương án thay người của ông Kim đã mang về bàn thắng. Văn Thuận kiến tạo cho Thanh Nhàn ghi bàn thắng duy nhất, giúp U.23 Việt Nam cập bến vòng chung kết U.23 châu Á với 9 điểm sau 3 trận. 

3 trong số 4 bàn thắng U.23 Việt Nam ghi được ở vòng loại U.23 châu Á 2026 được ghi bởi cầu thủ dự bị. 

Ở trận ra quân, Lê Viktor đánh đầu tung lưới U.23 Bangladesh sau khi vào sân từ hiệp 2. Đến màn so tài U.23 Singapore, Văn Thuận trở thành "người hùng" với pha đánh đầu thành bàn, sau khi cũng vào sân từ ghế dự bị. 

Thay người độc lạ như HLV Kim Sang-sik: U.23 Việt Nam vẫn cứ... đá là thắng!- Ảnh 2.

Văn Thuận tỏa sáng với 1 bàn, 1 kiến tạo sau 2 trận, dù chỉ sắm vai phương án dự phòng

ẢNH: MINH TÚ

Đến trận hạ màn gặp U.23 Yemen, vai chính thuộc về Thanh Nhàn, cầu thủ ban đầu còn không có suất đá chính. 

Xoay chuyển tình thế 

Công bằng mà nói, U.23 Việt Nam chơi chưa hoàn toàn thuyết phục ở vòng loại U.23 châu Á 2026. 

Bỏ lỡ nhiều cơ hội (và kém may với 3 lần sút dội xà) trước U.23 Bangladesh, bế tắc trước U.23 Singapore, chật vật trong hơn 2/3 thời gian trận đấu với U.23 Yemen khi nhịp chơi bị "cắt vụn".

Nhưng, U.23 Việt Nam vẫn thắng. Chuỗi 7 trận thắng liên tục kéo dài từ giải U.23 Đông Nam Á đến nay là kết quả của năng lực đọc trận đấu, dự đoán tình huống, mà HLV Kim Sang-sik đã thể hiện xuyên suốt từ sân chơi đội tuyển quốc gia cho đến U.23. 

Chiến lược gia người Hàn Quốc đang dần định hình triết lý ổn định cho U.23 Việt Nam: phòng ngự chắc chắn, luân chuyển bóng nhanh, tấn công vào tuyến hai, đánh biên đa dạng. Tuy nhiên, khi lối chơi chưa đủ áp đảo để... đá là thắng, khả năng nhận định và ứng biến của HLV Kim Sang-sik đã tạo ra khác biệt thực sự. 

Mỗi phương án thay người của ông Kim đều có dụng ý riêng. Đơn cử ở trận gặp U.23 Yemen, bộ ba Thanh Nhàn, Đình Bắc và Văn Thuận đã giúp U.23 Việt Nam có thế trận đáng xem hơn.

Thay người độc lạ như HLV Kim Sang-sik: U.23 Việt Nam vẫn cứ... đá là thắng!- Ảnh 3.

Tài thao lược của ông Kim giúp U.23 Việt Nam đảo ngược cục diện

ẢNH: MINH TÚ

Đình Bắc trở thành "ngọn hải đăng" đón các đường chuyền từ tuyến dưới nhờ giữ bóng và rê dắt tốt, Văn Thuận di chuyển xông xáo để cày ải và phá sức đối phương, còn Thanh Nhàn xâm nhập vòng cấm với những pha đâm xuyên từ cánh phải, nơi U.23 Yemen để lộ nhiều sơ hở. 

Cách dùng người linh hoạt cũng cho thấy, HLV Kim Sang-sik không trung thành với chỉ một khuôn mẫu chơi bóng, mà luôn có "kế hoạch B". 

Với lối chơi đa dạng, U.23 Việt Nam sẽ còn khó lường hơn ở SEA Games và VCK U.23 châu Á, khi các đối thủ sẽ phải dè chừng không chỉ 11 cầu thủ đá chính, mà còn là những quân bài "trong tay áo", cùng những miếng đánh tiềm tàng mà ông Kim luôn ẩn giấu. 

Xem thêm bình luận