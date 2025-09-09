Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Yemen thua tâm phục khẩu phục: 'U.23 Việt Nam mạnh nhất khu vực nhưng tôi không ấn tượng cá nhân nào’

Hồng Nam
Hồng Nam
09/09/2025 22:09 GMT+7

HLV Al Sunaini của U.23 Yemen khẳng định U.23 Việt Nam là tập thể rất mạnh, xứng đáng có vé dự VCK U.23 châu Á 2026.

HLV Yemen chúc mừng U.23 Việt Nam

U.23 Yemen đã không thể chiếm ngôi đầu bảng C vòng loại U.23 châu Á 2026, khi thua chủ nhà U.23 Việt Nam với tỷ số 0-1 ở trận đấu hạ màn, vừa khép lại trên sân vận động Việt Trì (tỉnh Phú Thọ).

Dù đã chơi nỗ lực, nhưng thầy trò HLV Al Sunaini đã bại trận bởi cú sút xa vào góc gần của Thanh Nhàn trong hiệp 2. Do chỉ đứng nhì bảng, có 3 điểm và hiệu số 0 (sau khi trừ kết quả với đội cuối bảng), U.23 Yemen hầu như không còn cơ hội đoạt vé tới vòng chung kết.

HLV Yemen thua tâm phục khẩu phục: 'U.23 Việt Nam mạnh nhất khu vực nhưng tôi không ấn tượng cá nhân nào’- Ảnh 1.

HLV Al Sunaini không thể giúp U.23 Yemen thắng U.23 Việt Nam

ẢNH: MINH TÚ

HLV Al Sunaini chia sẻ: "Xin chúc mừng U.23 Việt Nam đã lọt vào vòng chung kết U.23 châu Á. U.23 Việt Nam là tập thể mạnh, các bạn đã cải thiện qua từng trận đấu".

Chiến lược gia của U.23 Yemen tiếc nuối vì "đã có nhiều cơ hội ghi bàn như ở cuối hiệp 1", song đội bóng Tây Á vẫn thất bại bởi "chúng tôi đã gặp đội bóng mạnh nhất khu vực Đông Nam Á".  

Thanh Nhàn tỏa sáng đúng lúc, U.23 Việt Nam giành vé dự VCK U.23 châu Á 2026

Cũng giống vòng loại 2 năm trước, U.23 Yemen cũng thua U.23 Việt Nam với tỷ số tối thiểu. Tuy nhiên lần này, đội bóng Tây Á thua tâm phục khẩu phục khi để đối thủ lấn lướt, tạo ra nhiều cơ hội và ghi bàn duy nhất.

Khi được hỏi ấn tượng vị trí nào của U.23 Việt Nam, ông Al Sunaini giải đáp ngắn gọn: "U.23 Việt Nam đã chơi rất tốt. Họ sở hữu lối chơi lối chơi đồng đội. Tôi không có ấn tượng với cá nhân nào". 

Xem trực tiếp và trọn vẹn Bảng C - Vòng loại Giải Vô địch U23 Châu Á 2026 trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Tin liên quan

U.23 Việt Nam đấu Yemen: HLV Kim Sang-sik tung đội hình 'sốc', Đình Bắc và Văn Trường dự bị

U.23 Việt Nam đấu Yemen: HLV Kim Sang-sik tung đội hình 'sốc', Đình Bắc và Văn Trường dự bị

Danh sách 11 gương mặt U.23 Việt Nam đá chính ở trận quyết đấu U.23 Yemen (19 giờ ngày 9.9) đã lộ diện.

Đội tuyển Việt Nam cải tổ: Dùng lại cả ‘phương án thử nghiệm' của HLV Troussier

Đội tuyển Việt Nam gieo hạt mầm đổi thay: Mạnh mẽ và khác biệt hơn nữa

Khám phá thêm chủ đề

Yemen U.23 Việt Nam U.23 Yemen U.23 châu Á
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận