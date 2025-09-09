HLV Yemen thua tâm phục khẩu phục: 'U.23 Việt Nam mạnh nhất khu vực nhưng tôi không ấn tượng cá nhân nào’

HLV Yemen chúc mừng U.23 Việt Nam

U.23 Yemen đã không thể chiếm ngôi đầu bảng C vòng loại U.23 châu Á 2026, khi thua chủ nhà U.23 Việt Nam với tỷ số 0-1 ở trận đấu hạ màn, vừa khép lại trên sân vận động Việt Trì (tỉnh Phú Thọ).

Dù đã chơi nỗ lực, nhưng thầy trò HLV Al Sunaini đã bại trận bởi cú sút xa vào góc gần của Thanh Nhàn trong hiệp 2. Do chỉ đứng nhì bảng, có 3 điểm và hiệu số 0 (sau khi trừ kết quả với đội cuối bảng), U.23 Yemen hầu như không còn cơ hội đoạt vé tới vòng chung kết.

HLV Al Sunaini không thể giúp U.23 Yemen thắng U.23 Việt Nam ẢNH: MINH TÚ

HLV Al Sunaini chia sẻ: "Xin chúc mừng U.23 Việt Nam đã lọt vào vòng chung kết U.23 châu Á. U.23 Việt Nam là tập thể mạnh, các bạn đã cải thiện qua từng trận đấu".

Chiến lược gia của U.23 Yemen tiếc nuối vì "đã có nhiều cơ hội ghi bàn như ở cuối hiệp 1", song đội bóng Tây Á vẫn thất bại bởi "chúng tôi đã gặp đội bóng mạnh nhất khu vực Đông Nam Á".

Cũng giống vòng loại 2 năm trước, U.23 Yemen cũng thua U.23 Việt Nam với tỷ số tối thiểu. Tuy nhiên lần này, đội bóng Tây Á thua tâm phục khẩu phục khi để đối thủ lấn lướt, tạo ra nhiều cơ hội và ghi bàn duy nhất.

Khi được hỏi ấn tượng vị trí nào của U.23 Việt Nam, ông Al Sunaini giải đáp ngắn gọn: "U.23 Việt Nam đã chơi rất tốt. Họ sở hữu lối chơi lối chơi đồng đội. Tôi không có ấn tượng với cá nhân nào".