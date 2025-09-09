Đội tuyển Việt Nam cải tổ: Dùng lại cả ‘phương án thử nghiệm' của HLV Troussier

Đội tuyển Việt Nam thử nghiệm hàng thủ mới

Đội tuyển Việt Nam nhận tới 7 bàn thua chỉ sau 2 trận giao hữu nội bộ với CLB Nam Định (thua 0-4) và CLB Công an Hà Nội (thắng 4-3).

Một phần nguyên nhân đến từ việc quyền HLV Đinh Hồng Vinh đã thử nghiệm nhiều hậu vệ. Trong đó, các nhân tố cả cũ và mới đều được trao cơ hội thể hiện nhiều như nhau.

Trong khi các trung vệ đàn anh như Duy Mạnh, Thành Chung, Tiến Dũng được tung vào sân trong hiệp 1, những gương mặt "lạ" như Quang Kiệt, Hoàng Phúc, Văn Tới thi đấu trong hiệp 2. Đặc biệt, ông Đinh Hồng Vinh đã lặp lại phương án thử nghiệm trước đây cựu HLV Philippe Troussier từng theo đuổi, đó là xếp Tuấn Tài đá trung vệ lệch trái ở trận gặp CLB CAHN.

Phan Tuấn Tài (áo xanh) trong màu áo đội tuyển Việt Nam ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

Đó là phép thử (sau đó thành sử dụng thật) từng gây tranh cãi của ông Troussier ở đội tuyển Việt Nam. Tuấn Tài xuất thân hậu vệ trái, với chân trái khéo léo, có khả năng leo biên và tạt bóng tốt. Tuy nhiên, để tăng khả năng kiểm soát và triển khai lối chơi từ hàng thủ, nhà cầm quân người Pháp đã xếp Tuấn Tài đá trung vệ lệch trái.

Hậu quả của phép thử là chuỗi 7 trận thua liên tục trên mọi đấu trường, trước khi HLV Troussier rời ghế.

Tất nhiên, lỗi trong chuỗi trận bết bát kéo dài 5 tháng liền không phải của riêng Tuấn Tài, song rõ ràng, cầu thủ của Thể Công Viettel đã chơi thiếu ổn định, ở vị trí có lẽ không dành cho cầu thủ mỏng người và đuối về tranh chấp.

Vị trú trung vệ của Tuấn Tài cũng là ví dụ tiêu biểu cho cuộc cách tân bất thành của ông Troussier ở đội tuyển Việt Nam, khi những sáng tạo chiến thuật không mang lại hiệu quả.

Cách mạng từ đâu?

Khi tiếp quản đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik chỉ đơn giản đưa mọi thứ về lại trật tự cũ.

Tuấn Tài không còn chỗ đứng, bởi cầu thủ sinh năm 2001 không phòng thủ tốt như Duy Mạnh ở vị trí trung vệ lệch trái, cũng không đủ khéo, khỏe và nhanh như Văn Vĩ, Cao Pendant Quang Vinh ở vị trí hậu vệ trái.

HLV Kim Sang-sik chủ yếu thử nghiệm ở hàng tiền vệ và tiền đạo, nơi rủi ro thất bại sẽ đổi lấy cái giá ít hơn. Ở hàng thủ, ông ưu tiên duy trì sự ổn định, sử dụng những gương mặt đã có sẵn tên tuổi, kinh nghiệm được xây dựng từ thời HLV Park Hang-seo. Bộ khung phòng ngự Duy Mạnh, Thành Chung, Tiến Dũng đã giúp đội tuyển Việt Nam chỉ thua 6 bàn sau 8 trận trên đường vô địch AFF Cup 2024.

Thành Chung (phải) mắc nhiều sai sót tại CLB Hà Nội ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

Dù vậy, hàng thủ cần sức cạnh tranh lớn hơn, khi Duy Mạnh (29), Thành Chung (28) và Tiến Dũng (30) đều sắp bước sang bên kia sườn dốc. Đồng thời, Duy Mạnh và Thành Chung đều đang lao dốc cùng CLB Hà Nội, còn Tiến Dũng nhiều năm qua chỉ còn ở mức tròn vai, đủ dùng.

Bởi vậy, đợt tập trung tháng 9 là lần đầu tiên dưới thời HLV Kim Sang-sik, hàng thủ được mang ra "đại phẫu". Đội tuyển Việt Nam đã vét cạn những trung vệ tiềm năng nhất ở V-League như Hoàng Phúc (CLB Công an TP.HCM), Văn Tới (Hải Phòng).

Thậm chí một trung vệ không trụ được ở U.23 Việt Nam như Quang Kiệt (HAGL) cũng được thử chân, vì anh có chiều cao 1,96 m mà lâu nay chưa cầu thủ Việt Nam nào khác chạm tới.

Nhìn trên góc độ này, việc phương án bất thành năm xưa của ông Troussier được tái hiện cũng không bất ngờ. Ở trận gặp CLB CAHN, Tuấn Tài đã chơi ở mức ổn. Anh giúp hàng thủ triển khai bóng gắn kết và mượt mà hơn.

Tuy nhiên, đội hình toàn nội binh của CLB CAHN chưa phải "thuốc thử" đủ liều để kiểm chứng Tuấn Tài.

Việc xào xáo con người ở mọi tuyến cho thấy, đây đang là đội tuyển Việt Nam cởi mở và biến hóa nhất sau nhiều năm. Ngọn lửa thay đổi đã xuất hiện, dù chưa chắc mang lại thành công, nhưng đủ sáng để soi đường cho thầy trò ông Kim bước đi trong giai đoạn tới.