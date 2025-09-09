Đội tuyển Việt Nam gieo hạt mầm đổi thay: Mạnh mẽ và khác biệt hơn nữa

Đội tuyển Việt Nam phải thua để 'lớn'

Đội tuyển Việt Nam đã khép lại 2 trận giao hữu nội bộ ở đợt tập trung tháng 9, với kết quả nằm trong dự tính: thua 0-4 trước đội hình toàn "Tây" của CLB Nam Định, rồi thắng 4-3 trước đội hình toàn nội binh của CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN).

Khoan bàn đến tính chất nội bộ, khi các trận giao hữu không có khán giả và không tính điểm FIFA, rõ ràng đội tuyển Việt Nam đang trải qua khoảng lặng cần thiết, ở đợt tập trung "đóng cửa" đầu tiên trong năm.

Đội tuyển Việt Nam (phải) thắng chật vật đội hình toàn nội binh của CLB CAHN ẢNH: VFF

Học trò HLV Kim Sang-sik đã trải qua niềm vui vô địch AFF Cup 2024, nhưng thất bại trước Malaysia (dẫn đến khả năng cao mất vé dự Asian Cup 2027) là nốt trầm buồn. 7 năm trước, đội tuyển Việt Nam từng vươn ra châu Á ngay khi vô địch Đông Nam Á, bởi trong tay HLV Park Hang-seo là lứa cầu thủ chủ lực U.23 còn nguyên tham vọng, thể lực và khát vọng cống hiến. Còn hiện tại, HLV Kim Sang-sik vẫn còn lứa cầu thủ ấy, nhưng đã gần chạm ngưỡng 30.

"Đầu tàu" kéo đội tuyển Việt Nam đến chức vô địch AFF Cup 2024 là một ngoại binh nhập tịch, vốn không phải sản phẩm mang nhãn bóng đá Việt Nam. Hơn hết, HLV Kim Sang-sik hiểu rằng thành công tại AFF Cup chỉ là một lâu đài trên cát.

Bóng đá Việt Nam cần nền móng vững vàng, là chất lượng đào tạo trẻ để sản sinh cầu thủ nội tài năng. Vậy nên, ông Kim vừa huấn luyện U.23 Việt Nam để tạo nên lớp kế cận mới, vừa mở đường cho các tân binh lên tuyển.

Mỗi cầu thủ, dù "vô danh" như Trần Hoàng Phúc, Phan Du Học, Đinh Quang Kiệt hay Phạm Gia Hưng, đều mang trong mình một hạt mầm của sự mới mẻ.

Chưa chắc, những cầu thủ này sẽ "nảy mầm" thành trụ cột đội tuyển, nhưng phải gieo hạt mới có hy vọng. Ê-kíp của HLV Kim Sang-sik đã chấp nhận gieo hạt, bởi chỉ khi dám sai và dám thay đổi, đội tuyển Việt Nam mới có năng lượng để thực hiện bước nhảy chuyển mình. Lò xo chỉ bung ra khi nén lại, cũng giống đội tuyển quốc gia phải lùi về sau để chuẩn bị cho đà tiến.

Đội tuyển Việt Nam (áo xanh) thua trắng CLB Nam Định ẢNH: MINH TÚ

Bước lùi ấy, dù âm thầm và... đau đớn, như cái cách Hoàng Phúc, Quang Kiệt bị các ngoại binh Nam Định "tra tấn", như 7 bàn thua phải nhận sau 2 trận dù đối thủ còn chưa bung hết lực, song cần thiết để đội tuyển Việt Nam hiểu mình đang đứng ở đâu.

Cái "hiểu" ấy rất quan trọng. Vinh quang đã đi qua với lứa trụ cột từng làm nên lịch sử ở Thường Châu năm nào. Đội tuyển Việt Nam cần dòng máu mới. Dòng máu ấy đang được nuôi dần ở các giải đấu tại U.23, đồng thời, sẽ được phát hiện từ những đợt cải tổ nhân sự và xây dựng lối chơi mà đội tuyển quốc gia đang tiến hành.

Cải tổ triết lý

Đội tuyển Việt Nam đã vô địch AFF Cup 2024 nhờ tài dụng binh và luân chuyển chiến thuật khéo léo của HLV Kim Sang-sik.

Đây cũng là chiếc chìa khóa để chinh phục những giải đấu ngắn ngày (8 trận trong 1 tháng) như AFF Cup. Không cần lối chơi quá đặc sắc, chỉ cần chiến thuật hợp lý và linh hoạt để thắng.

Tuy nhiên, về lâu dài, đội tuyển Việt Nam vẫn cần một khuôn mẫu lối chơi cụ thể. Tiến sâu nhờ phòng ngự phản công đã là chuyện của quá khứ. Khi các đối thủ nhập tịch những cầu thủ gốc Âu, Mỹ với thể lực và sức mạnh vượt trội, đội tuyển Việt Nam không thể cứ đá kiểu oằn mình chịu đựng. Bởi khi thể chất thua toàn tập, chỉ biết phòng ngự là con đường ngắn nhất dẫn đến đổ vỡ.

Đội tuyển Việt Nam cần lối chơi chủ động hơn: pressing tầm cao để đoạt bóng, tổ chức tấn công nhanh, triển khai bóng từ sân nhà để thoát áp lực, thay vì chơi bóng dài, bóng bổng khi không có nổi tiền đạo nào cao trên 1,84 m.

Hạt mầm đổi thay sẽ đến từ lứa U.23? ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đó là lối chơi cần thời gian nhào nặn, nhưng đội tuyển quốc gia chỉ có 6 đợt tập trung ngắn ngày mỗi năm. Thách thức cho ông Kim rất lớn, nhất là khi ông còn "bế bồng" U.23 Việt Nam.

Dù vậy, thay đổi lối chơi vẫn là con đường nên, và cần phải đi, nếu không muốn năng lực đội tuyển Việt Nam bị giới hạn trong "vòng kim cô" Đông Nam Á.

Cuộc đại phẫu hình ảnh đội tuyển bắt đầu từ hôm nay, ngay từ những trận thua đậm, để thực sự tập thể có động lực để chuyển mình. Chưa chắc thay đổi đã đồng nghĩa với thành công. Nhưng, đứng im chẳng khác nào đầu hàng.

Sau đêm tối là bình minh. Hy vọng, khi thầy Kim đã dũng cảm cải tổ, đội tuyển Việt Nam sẽ tiến lên đẳng cấp mới.