U.23 Việt Nam cần thỏa mãn điều kiện sống còn gì để dự VCK U.23 châu Á?

U.23 Việt Nam cần tối thiểu 1 điểm ở trận cuối

Bàn thắng quý giá của Lê Văn Thuận giúp U.23 Việt Nam thắng U.23 Singapore (1-0) ở lượt trận thứ hai, nhờ vậy vẫn giữ được ngôi đầu bảng C vòng loại U.23 châu Á 2026.

Ở trận đấu sớm, U.23 Yemen cũng thắng U.23 Bangladesh với cách biệt tối thiểu. Sau 2 trận, cả U.23 Việt Nam và U.23 Yemen cùng có 6 điểm, nhưng học trò HLV Kim Sang-sik xếp trên do hơn hiệu số bàn thắng bại (+3 so với +2).

U.23 Việt Nam vấp phải sự cạnh tranh từ U.23 Yemen ẢNH: MINH TÚ

Ở trận hạ màn diễn ra lúc 19 giờ ngày 9.9, U.23 Việt Nam sẽ đối đầu U.23 Yemen. Đây là trận "chung kết" bảng C, phân định đội đầu bảng giành vé trực tiếp đến vòng chung kết U.23 châu Á 2026. Trong khi đó, U.23 Singapore và U.23 Bangladesh đều đã rời cuộc chơi với 0 điểm sau 2 trận.

Để giành vé tới sân chơi U.23 châu Á 2026, U.23 Việt Nam cần thắng hoặc hòa U.23 Yemen. Tối thiểu 1 điểm ở trận hạ màn là đủ để Đình Bắc cùng đồng đội bảo vệ ngôi đầu bảng, tương đương vé dự vòng chung kết.

Tuy nhiên, nếu U.23 Việt Nam thua U.23 Yemen ở màn thư hùng quyết định thì sao?

Khi ấy, U.23 Yemen sẽ đoạt vé chính thức với 9 điểm sau 3 trận. Còn đội bóng của HLV Kim Sang-sik đứng nhì bảng chung cuộc với 6 điểm sau 3 trận.

Tại vòng loại U.23 châu Á, có tổng cộng 11 bảng đấu (44 đội tranh tài) đang đồng thời diễn ra. 11 đội nhất bảng sẽ cùng chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út dự vòng chung kết U.23 châu Á. Trong khi đó, 4 suất còn lại trao cho 4 đội nhì có thành tích xuất sắc nhất trong tổng số 11 đội nhì.

Như vậy, nếu đứng nhì bảng mà vẫn muốn có vé tới vòng chung kết, U.23 Việt Nam phải nằm trong tốp 4 đội nhì có điểm số và hiệu số ấn tượng nhất.

Bảng xếp hạng các đội nhì sau 2 lượt đấu ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Tại vòng loại U.23 châu Á, khi so chỉ số các đội nhì, ban tổ chức sẽ trừ kết quả đá với đội cuối bảng. Đồng nghĩa, U.23 Việt Nam chỉ còn 3 điểm (nếu thua U.23 Yemen ở lượt cuối).

Do chỉ thắng U.23 Singapore với cách biệt 1 bàn, nên học trò HLV Kim Sang-sik sẽ gặp nhiều bất lợi khi so hiệu số bàn thắng bại với các đội nhì bảng khác.

Hiện ở các bảng đấu còn lại, chỉ có bảng G (có U.23 Campuchia và U.23 Oman tranh nhau ngôi nhì) và bảng J (U.23 Indonesia đua nhì với U.23 Lào) là khả năng cao đội nhì bảng chỉ có 4 điểm, sau khi trừ kết quả với đội cuối bảng thì còn 1 điểm.

Trong khi đó, rất nhiều bảng đấu đội nhì bảng sẽ có từ 3 đến 4 điểm (đã trừ kết quả với đội cuối bảng) cùng hiệu số bàn thắng bại tốt hơn U.23 Việt Nam.

Vì thế, nếu đứng nhì bảng, U.23 Việt Nam có nguy cơ rất cao phải ngồi nhà xem vòng chung kết.

Mục tiêu của thầy trò HLV Kim Sang-sik là thắng hoặc hòa U.23 Yemen. Với ưu thế sân nhà cùng lối chơi đang dần vào khuôn, có thể tin U.23 Việt Nam đủ sức tự định đoạt số phận, thay vì phải hồi hộp chờ đợi các bảng đấu khác.