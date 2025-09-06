Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Phản ứng bất ngờ của HLV Kim Sang-sik sau khi U.23 Việt Nam thắng nhọc đội yếu

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
06/09/2025 21:46 GMT+7

Tối 6.9, dù đội tuyển U.23 Việt Nam chỉ có được chiến thắng 1-0 trước đối thủ yếu U.23 Singapore ở vòng loại U.23 châu Á 2026, HLV Kim Sang-sik vẫn không phàn nàn quá nhiều.

HLV Kim Sang-sik vẫn hạnh phúc 

Trong trận đấu này, đội tuyển U.23 Việt Nam chỉ thắng tối thiểu nhờ pha lập công duy nhất của Lê Văn Thuận. Còn lại, các học trò HLV Kim Sang-sik bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ngon ăn. Trong cuộc họp báo sau trận, HLV Kim Sang-sik chia sẻ: "Trận đấu hôm nay không có quá nhiều bàn thắng cũng như không có nhiều điều để nói. Sân Việt Trì hôm nay có nhiều khán giả và tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì điều đó. Đã có rất nhiều cơ hội được tạo ra nhưng thủ môn của đội U.23 Singapore cũng rất xuất sắc. Chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện khâu dứt điểm".

Đội tuyển U.23 Việt Nam cũng không gặp may mắn khi có đến 5 lần đưa bóng chạm xà ngang, cột dọc khung thành Singapore. Tiền vệ Văn Trường nói: "Trong bóng đá chuyện không may mắn là bình thường. Đội tuỷen U.23 Việt Nam có rất nhiều cơ hội nhưng chưa chuyển hóa thành bàn thắng. Hy vọng CĐV sẽ tiếp tục cổ vũ trong trận còn lại để giúp đội tuyển U.23 Việt Nam giành chiến thắng".

Phản ứng bất ngờ của HLV Kim Sang-sik sau trận thắng nhọc nhằn của U.23 Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Kim Sang-sik và Văn Trường tự tin sau khi đánh bại đội U.23 Singapore

ẢNH: MINH TÚ

HLV Kim Sang-sik tự tin đánh bại Yemen

Chiến thắng này giúp đội tuyển U.23 Việt Nam tiếp tục đứng đầu bảng C. Thầy trò HLV Kim Sang-sik có cùng 6 điểm với Yemen nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng - bại (+3 so với +2). Vì thế, đội tuyển U.23 Việt Nam chỉ cần 1 trận hòa là giành vé dự VCK U.23 châu Á 2026. 

Văn Thuận ghi bàn quý như vàng, U.23 Việt Nam vất vả thắng Singapore

HLV Kim Sang-sik nói: "Chúng tôi sẽ phân tích kỹ lưỡng và chuẩn bị cho trận gặp U.23 Yemen. Với chất lượng của đội tuyển hiện tại, tôi tự tin có thể giành chiến thắng trước họ. Hàng phòng ngự của U.23 Yemen rất chất lượng, nhưng U.23 Việt Nam có những cầu thủ tốc độ tốt nhằm khai thác khoảng trống phía sau". 

Xem trực tiếp và trọn vẹn Bảng C - Vòng loại Giải Vô địch U23 Châu Á 2026 trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

