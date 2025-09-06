Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.23 Yemen thắng nghẹt thở Bangladesh nhờ bàn thắng phút bù giờ: Đứng đầu bảng C

Thu Bồn
Thu Bồn
06/09/2025 18:16 GMT+7

U.23 Yemen đã thi đấu chật vật trước đối U.23 Bangladesh bị đánh giá yếu hơn. Bàn thắng phút bù giờ giúp đội bóng Tây Á giành 3 điểm và tạm vươn lên đứng đầu bảng.

Chiều 6.9, U.23 Yemen chạm trán với U.23 Bangladesh ở trận đấu thuộc lượt trận thứ hai bảng C vòng loại U.23 châu Á 2026 trên sân vận động Việt Trì (Phú Thọ). Trước trận này, U.23 Yemen được đánh giá cao hơn nhiều, nhưng lại thi đấu rất chật vật.

Đại diện của Tây Á là đội kiểm soát thế trận. Mặc dù vậy, những đường triển khai tấn công của U.23 Yemen lại chưa thực sự sắc nét. Trong khi đó, các cầu thủ phòng ngự của U.23 Bangladesh lại chơi cực kỳ tập trung và quyết tâm. Do đó, U.23 Yemen đã gặp bế tắc trong suốt hiệp 1.

U.23 Yemen thắng nghẹt thở Bangladesh nhờ bàn thắng phút bù giờ: Đứng đầu bảng C - Ảnh 1.

U.23 Yemen (trái) chơi ép sân nhưng bế tắc trong khâu ghi bàn

ẢNH: MINH TÚ

Tình huống nguy hiểm nhất trong hiệp 1 được U.23 Yemen tạo ra ở giai đoạn đầu trận. Phút thứ 6, sau tình huống tổ chức đá phạt góc, các cầu thủ của đội bóng Tây Á đã đưa bóng đi trúng xà ngang của U.23 Bangladesh.

Sang hiệp 2, thế trận vẫn không có gì khác so với 45 phút thi đấu đầu tiên. U.23 Yemen tràn đội hình lên cao và miệt mài tổ chức tấn công để tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số. Tuy nhiên, hàng thủ của U.23 Bangladesh vẫn là trở lại lớn đối với đội bóng đến từ Tây Á.

U.23 Yemen tận dụng tốt lợi thế chơi hơn người

Những áp lực mà U.23 Yemen tạo ra giúp đội bóng này có lợi thế chơi hơn người ở cuối trận. Phút 87, đội trưởng Rahman Jony của U.23 Bangladesh bị truất quyền thi đấu vì nhận thẻ vàng thứ hai. Tận dụng tốt điều này, U.23 Yemen đã có được điều mình cần ở những phút bù giờ của trận đấu.

Phút 90+4, các cầu thủ U.23 Yemen phối hợp nhịp nhàng ngay trước khu vực vòng cấm của đối phương. Esam Al-Awami là người được trao cơ hội đã không bỏ lỡ, khi dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ môn U.23 Bangladesh.

U.23 Yemen thắng nghẹt thở Bangladesh nhờ bàn thắng phút bù giờ: Đứng đầu bảng C - Ảnh 2.

Đội U.23 Yemen giành 3 điểm nhờ pha lập công quý giá phút bù giờ

ẢNH: MINH TÚ

Chung cuộc, U.23 Yemen giành chiến thắng 1-0 trước U.23 Bangladesh. Với 3 điểm trọn vẹn, U.23 Yemen tạm vươn lên đứng nhất bảng C. Ở lượt trận cuối, U.23 Yemen sẽ chạm trán U.23 Việt Nam vào ngày 9.9.

